Japonia: Władze zaangażowały armię do walki z niedźwiedziami

Japońskie władze zaangażowały wojsko do walki z niedźwiedziami, które od kilku tygodni atakują ludzkie siedziby na północy wyspy Honsiu - poinformowały w środę lokalne media. 15 wojskowych pomaga już mieszkańcom miasteczka Kazuno w prefekturze Akita.

"Nawet jeśli to tylko tymczasowa akcja, to pomoc żołnierzy jest ogromną ulgą" - powiedział cytowany przez Reutersa Yasuhiro Kitakata z władz miejskich Kazuno. Burmistrz 30-tysięcznego miasta Shinji Sasamoto podkreślił, że jego mieszkańcy "każdego dnia odczuwają zagrożenie" z powodu niedźwiedzi.

Agencja napisała, że grupa 15 wojskowych przyjechała w środę ciężarówką i jeepami, wyposażona w kamizelki kuloodporne i dużą mapę. Do ich zadań należy między innymi transport oraz rozstawianie i sprawdzanie stalowych pułapek na zwierzęta, które w kolejnym etapie są odstrzeliwane przez myśliwych.

Według japońskiego ministerstwa środowiska od kwietnia w całym kraju doszło do ponad 100 ataków niedźwiedzi, w których zginęła rekordowa liczba 12 osób. Dwie trzecie śmiertelnych ataków miało miejsce w Akicie i sąsiedniej prefekturze Iwate. Od kilku tygodni lokalne władze ponawiają apele do mieszkańców o unikanie wchodzenia do najbardziej zadrzewionych części lasów i pozostawanie w domach po zmroku. Działania te mają uchronić przed zwierzętami żerującymi w pobliżu domostw.

Po Kazuno, które słynie między innymi z gorących źródeł i atrakcji przyrodniczych, żołnierze będą pomagać mieszkańcom innych miast w prefekturze Akita, Odate i Kita-Akita. Władze regionu poinformowały, że w tym roku zaobserwowano rekordową liczbę ponad 8 tys. niedźwiedzi, co oznacza 6-krotny wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Z tego powodu gubernator prefektury zwrócił się o pomoc do wojska.

Reuters przypomniał, że na przestrzeni kilku ostatnich tygodni doszło do kilku ataków niedźwiedzi na ludzi, między innymi na klientów jednego z supermarketów, na turystę czekającego na przystanku autobusowym, a także na pracownika ośrodka wypoczynkowego z gorącymi źródłami. W samym Kazuno oraz okolicy zamknięto też tymczasowo kilka szkół, gdy zaobserwowano niedźwiedzie w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Japońskie niedźwiedzie himalajskie, pospolite w większości kraju, mogą ważyć do 130 kg, a niedźwiedzie brunatne, które żyją na wyspie Hokkaido - nawet do 400 kg. Lokalne władze uciekały się już do pomocy wojska w walce z dziką zwierzyną: około 10 lat temu żołnierze sprawowali nadzór lotniczy nad polowaniami na dzikie jelenie, a w latach 60. XX wieku marynarkę wojenną zaangażowano do odstrzału lwów morskich w celu ochrony łowisk. 

PAP |

dodane 06.11.2025 11:26

