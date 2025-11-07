info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu
MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu

Hypergio / CC-A 4.0 Siedziba MTK w Hadze

Sędziowie Międzynarodowego Trybunału Karnego z siedzibą w Hadze potwierdzili zarzuty zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości wobec ugandyjskiego przywódcy rebeliantów Josepha Kony’ego.

Tym samym otwiera to drogę do jego procesu, choć tylko w przypadku jego schwytania. Kony do dzisiaj pozostaje bowiem na wolności, a miejsce jego przebywania nie jest znane.

Trzyosobowy skład sędziowski orzekł, że istnieją „poważne podstawy”, by sądzić, iż Kony ponosi odpowiedzialność za postawione mu zarzutu 29 czynów okrucieństwa, w tym morderstwa, gwałty i seksualne zniewolenie, popełnione w czasie, gdy dowodził Lord’s Resistance Army (LRA), która ponad dwie dekady terroryzowała północną Ugandę, przemieszczając się również do DR Konga oraz Republiki Środkowoafrykańskiej.

Zszywając kawałki życia

WIARA.PL DODANE 28.10.2025

Zszywając kawałki życia

W mieście Gulu, na północy Ugandy, siostra Rosemary Nyirumbe ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa pomaga dziewczętom i kobietom, które w czasie trwającej tam ponad dwie dekady rebelii Bożej Armii Oporu, padły ofiarami rebeliantów.  »

Zastępca prokuratora Mame Mandiaye Niang wskazuje, że działania LRA pozostawiły głębokie blizny w społeczeństwie, a „tkanka społeczna i kulturowa północnej Ugandy została rozerwana i wciąż próbuje się odbudować”.

Było to pierwsze w historii posiedzenie MTK przeprowadzone pod nieobecność oskarżonego.

MTK przedstawia dowody przeciwko Josephowi Kony’emu

WIARA.PL DODANE 09.09.2025 AKTUALIZACJA 09.09.2025

MTK przedstawia dowody przeciwko Josephowi Kony’emu

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) po raz pierwszy w historii Trybunału przeprowadzi dzisiaj przesłuchanie bez udziału oskarżonego.  »

Kony nadal pozostaje na wolności. Wyznaczeni przez sąd adwokaci Kony’ego argumentowali, że prowadzenie rozprawy bez jego obecności narusza jego prawo do rzetelnego procesu, twierdząc, że „puste krzesło” w sali sądowej uniemożliwiło im skuteczną obronę.

Sprawa ta postrzegana jest jako sprawdzian dla MTK, który bada, jak prowadzić postępowania w sytuacjach, gdy schwytanie podejrzanych jest mało prawdopodobne.

Rebelia LRA rozpoczęła się z końcem lat 80tych r., rozprzestrzeniając przemoc z Ugandy do Konga, Sudanu Południowego i Republiki Środkowoafrykańskiej. Stała się znana z porywania dzieci, okaleczania cywilów oraz zniewalania kobiet.

Krzysztof BłażycaKrew AczoliBernardinumPelplin 2017ss. 320

GN 25/2017 DODANE 22.06.2017 AKTUALIZACJA 04.02.2021

Zapomniana wojna

„Krew Aczoli” jest świetnie wykonaną robotą reporterską, pozwalającą spojrzeć na okrucieństwo wojny z różnych perspektyw. Najbardziej dotyka w niej jednak dramat zwykłych ludzi, którzy dostali się pomiędzy walczące strony. »

kabe

dodane 07.11.2025 14:14
NASZYM ZDANIEM

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Andrzej Macura

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Widzieć związek gdzie jest, nie tworzyć go, gdzie go nie ma.

Wojny duże i małe

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wojny duże i małe

Historia liturgii przeczy teorii, że zawsze tak było. Zresztą nie tylko liturgii. Zaś w trwających – nie tylko dziś – wojnach dużych i małych widzę trzy niebezpieczeństwa.

Chodzi o zdrową pobożność

Andrzej Macura

Chodzi o zdrową pobożność

Zamieszanie od lat było w tym względzie spore. Teraz może wszystko lepiej się poukłada.

