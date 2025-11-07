Szef MON: amerykańskie systemy antydronowe już w Polsce

Są rozmieszczane wzdłuż wschodniej flanki.
Amerykańskie systemy antydronowe MEROPS już w Polsce; są rozmieszczane wzdłuż wschodniej flanki NATO - poinformował w piątek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Szef MON, informując na platformie X o rozmieszczaniu amerykańskich systemów wzdłuż wschodniej flanki NATO, zaznaczył, że zwiększą one nasze zdolności wykrywania i zwalczania dronów.
"Jednocześnie prowadzimy intensywne szkolenia dla naszych żołnierzy" - napisał Kosiniak-Kamysz. Szef MON podziękował Stanom Zjednoczonym i Sojuszowi Północnoatlantyckiemu za współpracę, dodając, że przynosi ona kolejne konkretne efekty.
MEROPS (ang. Multispectral Extended Range Optical Sight) to produkowane przez turecką firmę Aselsan systemy identyfikacji i zwalczania bezzałogowców. Są one w stanie dokładnie rozpoznawać drony i przekazywać informacje o ich lokalizacji do innych jednostek naziemnych i lotniczych, które mogą je zestrzelić.
Pod koniec września szef MON, po spotkaniu z komisarzem UE ds. obrony Andriusem Kubiliusem, mówił o inicjatywie "muru dronowego", który będzie łączył zdolności narodowe w jeden całościowy projekt dla UE. Jak akcentował wówczas szef MON, budowa takiego "muru" jest sygnałem dla Rosji, że odczytujemy jej strategię i jej przeciwdziałamy.
Systemy MEROPS mają być używane w Polsce, Rumunii oraz w Danii.
