Szef MON: amerykańskie systemy antydronowe już w Polsce

By jak najmniej mogło nam spaść na głowę  
Roman Koszowski /Foto Gość By jak najmniej mogło nam spaść na głowę

Są rozmieszczane wzdłuż wschodniej flanki.

Amerykańskie systemy antydronowe MEROPS już w Polsce; są rozmieszczane wzdłuż wschodniej flanki NATO - poinformował w piątek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON, informując na platformie X o rozmieszczaniu amerykańskich systemów wzdłuż wschodniej flanki NATO, zaznaczył, że zwiększą one nasze zdolności wykrywania i zwalczania dronów.

"Jednocześnie prowadzimy intensywne szkolenia dla naszych żołnierzy" - napisał Kosiniak-Kamysz. Szef MON podziękował Stanom Zjednoczonym i Sojuszowi Północnoatlantyckiemu za współpracę, dodając, że przynosi ona kolejne konkretne efekty.

MEROPS (ang. Multispectral Extended Range Optical Sight) to produkowane przez turecką firmę Aselsan systemy identyfikacji i zwalczania bezzałogowców. Są one w stanie dokładnie rozpoznawać drony i przekazywać informacje o ich lokalizacji do innych jednostek naziemnych i lotniczych, które mogą je zestrzelić.

Pod koniec września szef MON, po spotkaniu z komisarzem UE ds. obrony Andriusem Kubiliusem, mówił o inicjatywie "muru dronowego", który będzie łączył zdolności narodowe w jeden całościowy projekt dla UE. Jak akcentował wówczas szef MON, budowa takiego "muru" jest sygnałem dla Rosji, że odczytujemy jej strategię i jej przeciwdziałamy.

Systemy MEROPS mają być używane w Polsce, Rumunii oraz w Danii. 

PAP |

dodane 07.11.2025 19:47

TAGI| KAMYSZ, KOSINIAK, MON, PAP, POLITYKA, UZBROJENIE, WOJSKO

