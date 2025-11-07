info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Media: w USA powstała bańka inwestycyjna
rss newsletter facebook twitter

Media: w USA powstała bańka inwestycyjna

Na giełdzie  
Jakub Szymczuk /Foto Gość Na giełdzie

Konsekwencje jej pęknięcia odczuje cały świat.

Świat stał się niebezpiecznie zależny od amerykańskiej giełdy; euforia wokół sektora AI sprawiła, że jej notowania są bliskie zenitu. Grozi jej jednak bolesna korekta, którą odczuje cały świat - uważa była główna ekonomistka MFW. Media w USA i Europie ostrzegają, że pęknięcie bańki może być bliskie.

Michael Burry to słynny inwestor, którego w filmie "Big Short" zagrał Christian Bale. Burry przewidział załamanie rynku kredytów hipotecznych i krach finansowy w 2008 roku; z dużym wyprzedzeniem grał na straty (short selling - sprzedaż krótka) ryzykownych kredytów. Gdy przyszło tąpnięcie decyzje Burry'ego przyniosły inwestorom prawie 500-procentowe zyski, a on sam został uznany za wyrocznię - przypomniał "Washington Post".

W ostatnich dniach Michael Burry zainwestował 1 mld dolarów grając na straty dwóch ulubieńców Wall Street, firm Nvidia i Palantir. W październiku Nvidia stała się pierwszą firmą, której wycena rynkowa osiągnęła 5 bilionów dolarów. Wartość rynkowa Palantira, 450 mld dol., to równowartość jego przychodów przemnożonych 624 razy - podaje "Economist".

W dniu, w którym Burry zagrał na straty tych spółek, na koniec sesji giełdowej pierwsza z nich straciła 4 proc., a druga blisko 8 proc. Szeroki indeks S&P 500 spadł o 1,2 proc. a Nasdaq, indeks firm technologicznych, o 2 proc. - podał waszyngtoński dziennik. W następnych dniach spadkami zareagowały giełdy w Europie i Azji - odnotował brytyjski "Guardian".

Bank centralny Wielkiej Brytanii ostrzegł w raporcie, że rynek może czekać "gwałtowna korekta" spowodowana przewartościowaniem spółek AI; Deutsche Bank również udostępnił raport, w którym uznał, że boom w tym sektorze "jest nie do utrzymania" - przekazał amerykański portal Ringer.

Gita Gopinath, była główna ekonomistka Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i profesor ekonomii na Harvardzie, zamieściła niedawno na łamach tygodnika "Economist" artykuł, w którym ocenia, że po fali entuzjazmu, który przyciągnął wielkie inwestycje do sektora AI, nadejść może krach, podobny do załamania na rynku tzw. dotcomów w latach 90. Tym razem jednak konsekwencje takiej zapaści "mogą być znacznie poważniejsze i bardziej globalne".

Amerykanie i zagraniczni inwestorzy, zwłaszcza z Europy, zachęceni stopą zwrotu, od ponad 15 lat inwestują coraz więcej w amerykańskie akcje - napisała Gopinath, która obliczyła, że "korekta rynkowa na taką samą skalę jak krach dotcomów zlikwidowałaby 20 bln dolarów majątku amerykańskich gospodarstw, co mniej więcej stanowi ekwiwalent 70 proc. amerykańskiego PKB w 2024 roku (...) Zagraniczni inwestorzy ponieśliby straty przekraczające 15 bln dolarów". A jak donosi "Financial Times", azjatyccy inwestorzy już teraz obawiają się, że "amerykańska bańka AI okaże się zaraźliwa".

"Economist" szacuje, że taki krach zubożyłby amerykańskie gospodarstwa o 8 proc. i miałby dla zwykłych Amerykanów znacznie gorsze konsekwencje, niż pęknięcie bańki dotcomów. Zwłaszcza, że około 42 bln dol. (20 proc. całkowitego majątku Amerykanów) ulokowanych jest w amerykańskich aktywach giełdowych.

Odkąd w 2022 roku pojawił się ChatGPT wartość rynku giełdowego USA wzrosła o 21 bln dol., podczas gdy firmy AI nie generują jeszcze adekwatnych do tej wyceny przychodów. "Czy ta rozbieżność zmieni boom na rynku AI w krach?" - zastanawia się brytyjski tygodnik.

Zarówno Gopinath, jak i media zwracają uwagę, że tym razem ryzyko zapaści na giełdzie jest tym bardziej niebezpieczne, że ogólna kondycja amerykańskiej gospodarki jest nienajlepsza. Wzrost PKB w USA w pierwszej połowie 2025 roku pociągnęły wyłącznie inwestycje w sektor sztucznej inteligencji, które jednak nie przyniosły firmom wzrostu zysków.

Laureat ekonomicznego Nobla prof. Paul Krugman napisał na swym blogu, że boom w sektorze AI maskuje fatalne gospodarcze skutki polityki prezydenta USA Donalda Trumpa.

Brytyjski tygodnik podkreśla też, że pod pewnym względem gospodarka USA znalazła się w "historycznie unikalnej sytuacji": inwestycje giełdowe odpowiadają za rekordowo dużą część majątku amerykańskich gospodarstw - 30 proc. W szczycie kryzysu dotcomów było to 26 proc.

Tymczasem "WP", powołując się na analityków, pisze, że wielu z nich przewiduje, iż "bańka spekulacyjna wkrótce pęknie", a obawy takie rosną "w kręgach finansowych i technologicznych".

Ringer przypomina, że taka "gwałtowna korekta" doprowadziłaby do utraty tysięcy miejsc pracy, wyparowania pieniędzy z inwestycji giełdowych, funduszy emerytalnych i edukacyjnych oraz zaprzepaściła oszczędności całego życia bardzo wielu Amerykanów.

Marta Czuchnowska-Fita 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 07.11.2025 20:56

TAGI| AI, DYPLOMACJA, GIEŁDA, GOSPODARKA, INFORMATYKA, KRYZYS, NAUKA, PAP, PREZYDENT, TRUMP, USA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym | Nigeria: Prezydent Tinubu gotowy spotkać się z Trumpem | Trump nie wykluczył użycia siły w Wenezueli i Nigerii | Trump zagroził Nigerii interwencją militarną | Trump ogłosił porozumienie z Chinami w sprawie metali ziem rzadkich i obniżenia ceł
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Szkoła małych „wymuszaczy”

Maria Sołowiej

Szkoła małych „wymuszaczy”

Jak mawiali nasi mądrzy przodkowie: „od rzemyczka do koniczka.”

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Andrzej Macura

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Widzieć związek gdzie jest, nie tworzyć go, gdzie go nie ma.

Wojny duże i małe

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wojny duże i małe

Historia liturgii przeczy teorii, że zawsze tak było. Zresztą nie tylko liturgii. Zaś w trwających – nie tylko dziś – wojnach dużych i małych widzę trzy niebezpieczeństwa.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej

Do kaplicy w Notre Dame powróci kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

To symboliczna dla Polaków kaplica.

Ziemia

Zanieczyszczenie powietrza chłodziło Ziemię

Naukowcy wskazują, że atmosfera przepuszcza więcej światła niż zakładano.

Kawa

Eksperyment w barze w Turynie: kawa na czas

Na wypicie kawy jest kwadrans.

By jak najmniej mogło nam spaść na głowę

Szef MON: amerykańskie systemy antydronowe już w Polsce

Są rozmieszczane wzdłuż wschodniej flanki.

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent: decyzją premiera odwołano moje spotkania z szefami służb,

A to tam miały zapaść decyzje o nominacjach oficerskich.

Na giełdzie

Media: w USA powstała bańka inwestycyjna

Konsekwencje jej pęknięcia odczuje cały świat.

Gdy do lądu dalej...

Somalia: Unijne siły odbiły tankowiec porwany przez piratów

Uprowadzenie Hellas Aphrodite było jednym z trzech pirackich ataków w zachodniej części Oceanu Indyjskiego w tym tygodniu.

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające

Szefowa resortu rolnictwa wyliczyła "czerwone linie".

Telewizory

Na razie będzie z czego produkować

Chiny potwierdziły zawieszenie na rok ograniczeń w eksporcie metali ziem rzadkich.

MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu

MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu

Otwiera to drogę do procesu Josepha Kony'ego, o ile zostanie on pojmany.

Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym

Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym

"Jesteśmy numerem jeden, Rosja jest na drugim miejscu, a Chiny na trzecim".

Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni

Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni

Trafią tam zwierzęta m.in. z zoo oraz cyrków.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 08.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
7°C Sobota
rano
10°C Sobota
dzień
10°C Sobota
wieczór
7°C Niedziela
noc
wiecej »
 