Nowy przewodniczący episkopatu USA  

Dotychczasowy sekretarz generalny, 70 –letni abp Paul S. Coakley z Oklahoma City został wybrany przewodniczącym Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych (USCCB). Wiceprzewodniczącym został 64-letni biskup Daniel E. Flores, z Brownsville w Teksasie. Decyzje te zapadły podczas odbywającego się w Baltimore zgromadzenia plenarnego USCCB.
Abp Paul Stagg Coakley urodził się 3 czerwca 1955 r. w Norfolk w stanie Wirginia jako syn Johna i Mary Coakley. Jego matka była pochodzenia francuskiego, a ojciec irlandzkiego. W 1965 roku rodzina Coakleyów przeniosła się do Overland Park w stanie Kansas. Po ukończeniu szkoły średniej w 1973 roku Coakley rozpoczął studia na University of Kansas, uzyskując w 1977 roku tytuł licencjata z języka angielskiego i starożytności klasycznej. Po ukończeniu studiów podróżował po Europie. Przez krótki czas rozważał powołanie zakonne w benedyktyńskim opactwie Notre Dame de Fontgombault we Francji. Następnie powrócił do Stanów Zjednoczonych, gdzie w 1978 roku wstąpił do seminarium św. Piusa X w Erlanger w stanie Kentucky.
8 kwietnia 1982 roku Coakley został wyświęcony na diakona, a w 1983 r. uzyskał tytuł magistra teologii. Został wyświęcony na kapłana diecezji Wichita przez biskupa Eugene'a J. Gerbera 21 maja 1983 r. w katedrze Niepokalanego Poczęcia w Wichita. Przez dwa lata pracował w duszpasterstwie, a w 1985 kontynuował studia w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie w 1987 r. uzyskał licencjat kanoniczny z teologii. Po powrocie do Wichita pracował w duszpasterstwie, a w 1998 r. został ojcem duchownym w tamtejszym wyższym seminarium duchownym. 21 października 2004 r. ks. Coakley został mianowany przez papieża Jana Pawła II dziewiątym biskupem Saliny w stanie Kansas. Sakrę przyjął 28 grudnia 2004 r. w tamtejszej katedrze Najświętszego Serca Jezusowego przez arcybiskupa Jamesa P. Kelehera. Jako swoje motto biskupie wybrał: Duc in altum, („Wypłyń na głębię” - Łk 5, 4)
W ramach Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych (USCCB) abp Coakley zasiadał w Podkomisji ds. Misji Krajowych, Komisji ds. Duchowieństwa, Życia Konsekrowanego i Powołań oraz Komisji ds. Ewangelizacji i Katechezy. Jest również członkiem czwartego stopnia Rycerzy Kolumba oraz członkiem Zakonnego Zakonu Grobu Bożego w Jerozolimie.
16 grudnia 2010 r. papież Benedykt XVI mianował Coakley arcybiskupem Oklahoma City. Objął on tę funkcję 11 lutego 2011 r. Broni kultury życia, wypowiadając się przeciwko zarówno aborcji, jak i karze śmierci. W 2023 r. napisał list pasterski, w którym wyraził zaniepokojenie wzrostem dysforii płciowej i promowaniem ideologii gender. W lutym bieżącego roku skrytykował masowe deportacje prezydenta Donalda Trumpa, a także stwierdził, że kraje mają prawo chronić swoje granice.
Biskup Daniel Ernesto Flores, urodził się 28 sierpnia 1961 r. w Palacios w stanie Teksas jako syn Fernanda i Lydii Flores. Jego rodzice pochodzili z Zapata w Teksasie, a ich korzenie sięgały po obu stronach granicy amerykańsko-meksykańskiej. Po ukończeniu szkoły średniej przez dwa lata studiował na Uniwersytecie Teksańskim w Austin. W 1981 roku wstąpił do Wyżyszego Seminarium Duchownego Trójcy Świętej w Irving w Teksasie. Następnie zapisał się na Uniwersytet w Dallas, uzyskując tytuł licencjata filozofii w 1983 roku i tytuł magistra teologii w 1987 roku. Został wyświęcony na kapłana diecezji Corpus Christi przez biskupa René Gracidę 30 stycznia 1988 r. Po święceniach w 1988 r. by wikariuszem parafii katedralnej. W latach 1992-1997 pełnił również funkcję prywatnego sekretarza i mistrza ceremonii biskupa Gracidy, wicekanclerza diecezji, rektora Domu Studiów św. Jana Vianneya oraz wikariusza biskupiego ds. powołań.
W 1997 r. biskup Roberto Nieves wysłał Floresa do Rzymu w celu kontynuowania studiów. W 2000 r. ks. Flores uzyskał tytuł doktora teologii na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. Po powrocie do Corpus Christi został kanclerzem diecezji. W sierpniu 2001 r. został wykładowcą teologii na Uniwersytecie św. Tomasza w Houston oraz dyrektorem formacyjnym w seminarium. W 2002 r. awansował na stanowisko wicerektora seminarium. W 2006 r. opuścił Houston, aby objąć stanowisko rektora parafii katedralnej w Corpus Christi.
28 października 2006 r. ks. Flores został przez papieża Benedykta XVI mianowany biskupem pomocniczym Detroit i biskupem tytularnym Cozyla. Święcenia biskupie przyjął 29 listopada 2006 r. w katedrze Najświętszego Sakramentu w Detroit z rąk kardynała Adama Maidy. Został pierwszym biskupem pochodzenia latynoskiego w Detroit. 16 listopada 2020 r. bp Flores został wybrany na przewodniczącego Komisji Doktrynalnej USCCB. Jest jednym z 12 biskupów zasiadających w Radzie Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego synodu o synodalności i jest zdecydowanym zwolennikiem synodalności w Kościele.
W 2017 roku bp Flores stwierdził, że poparcie dla masowych deportacji jest „formalną współpracą ze złem”, podobną do zawiezienia kogoś do kliniki aborcyjnej. Wyraził zaniepokojenie polaryzacją w Kościele i wezwał do „cywilizowanej rozmowy... w celu poszukiwania tego, co dobre, i ustalenia priorytetów, jak to osiągnąć i jak uniknąć zła”.
