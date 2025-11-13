USA: Biskupi przeciw operacjom mającym na celu zmianę cech płciowych  

Przeciwko przeprowadzaniu w szpitalach katolickich interwencji chirurgicznych lub chemicznych mających na celu zmianę lub symulację cech płciowych ciała pacjenta na cechy płci przeciwnej wypowiedzieli się biskupi katoliccy USA obradujący na jesiennej sesji plenarnej w Baltimore.
Amerykańscy biskupi zatwierdzili zaktualizowaną wersję dokumentu zawierającego wytyczne dotyczące katolickiej opieki zdrowotnej, zawierającą istotne zmiany, w tym wyraźny zakaz tzw. „opieki potwierdzającej kulturową tożsamość płciową” (gender).
Proponowane aktualizacje „Wytycznych etycznych i religijnych dla katolickich placówek opieki zdrowotnej” (ERD) zostały przyjęte 12 listopada 2025 r. zdecydowaną większością głosów podczas sesji plenarnej Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych (USCCB).
ERD – opracowane w konsultacji z lekarzami i teologami oraz regularnie weryfikowane przez USCCB – określają standardy etyczne opieki zdrowotnej w świetle nauczania Kościoła i stanowią autorytatywne wytyczne dotyczące kwestii moralnych, z którymi spotyka się katolicka opieka zdrowotna.
Obecnie siódme wydanie ERD zawiera wytyczne wydane w 2023 r. przez Komisję Doktrynalną USCCB, które zakazują interwencji chirurgicznych lub chemicznych mających na celu zmianę lub symulację cech płciowych ciała pacjenta na cechy płci przeciwnej.
„Musimy wspólnie kroczyć ku jedności i pojednaniu między wszystkimi chrześcijanami. Credo nicejskie może być podstawą i punktem odniesienia tej wędrówki” – stwierdza Ojciec Święty w opublikowanym dziś Liście apostolskim In unitate fidei z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego.
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, obchodzona w tym roku 23 listopada, związana jest z obchodami 40. Światowego Dnia Młodzieży. „Świadectwo chrześcijańskie rodzi się z przyjaźni z Panem, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla zbawienia wszystkich” - napisał Papież Leon XIV w swoim orędziu, które wystosował 7 października br. Zachęcił w nim młodych, aby stawali się misjonarzami i budowniczymi pokoju w świecie i wśród rówieśników.
