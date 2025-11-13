info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » USA: Biskupi przeciw operacjom mającym na celu zmianę cech płciowych
USA: Biskupi przeciw operacjom mającym na celu zmianę cech płciowych

USA: Biskupi przeciw operacjom mającym na celu zmianę cech płciowych  
HENRYK PRZONDZIONO / Foto Gość (zdj. ilustracyjne)

Przeciwko przeprowadzaniu w szpitalach katolickich interwencji chirurgicznych lub chemicznych mających na celu zmianę lub symulację cech płciowych ciała pacjenta na cechy płci przeciwnej wypowiedzieli się biskupi katoliccy USA obradujący na jesiennej sesji plenarnej w Baltimore.

Amerykańscy biskupi zatwierdzili zaktualizowaną wersję dokumentu zawierającego wytyczne dotyczące katolickiej opieki zdrowotnej, zawierającą istotne zmiany, w tym wyraźny zakaz tzw. „opieki potwierdzającej kulturową tożsamość płciową” (gender).

Proponowane aktualizacje „Wytycznych etycznych i religijnych dla katolickich placówek opieki zdrowotnej” (ERD) zostały przyjęte 12 listopada 2025 r. zdecydowaną większością głosów podczas sesji plenarnej Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych (USCCB).

ERD – opracowane w konsultacji z lekarzami i teologami oraz regularnie weryfikowane przez USCCB – określają standardy etyczne opieki zdrowotnej w świetle nauczania Kościoła i stanowią autorytatywne wytyczne dotyczące kwestii moralnych, z którymi spotyka się katolicka opieka zdrowotna.

Obecnie siódme wydanie ERD zawiera wytyczne wydane w 2023 r. przez Komisję Doktrynalną USCCB, które zakazują interwencji chirurgicznych lub chemicznych mających na celu zmianę lub symulację cech płciowych ciała pacjenta na cechy płci przeciwnej.

Amerykańscy biskupi: Sprzeciwiamy się masowym deportacjom ludzi bez wyjątku

KAI DODANE 13.11.2025

Amerykańscy biskupi: Sprzeciwiamy się masowym deportacjom ludzi bez wyjątku

Biskupi katoliccy USA zatwierdzili 12 listopada „specjalne przesłanie duszpasterskie w sprawie imigracji” podczas corocznego jesiennego zgromadzenia plenarnego w Baltimore. »

KAI |

dodane 13.11.2025 10:11

