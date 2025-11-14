info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » "Jedno Ciało. Jeden Duch. Jedna nadzieja"
rss newsletter facebook twitter

"Jedno Ciało. Jeden Duch. Jedna nadzieja"

Razem  
Józef Wolny /Foto Gość Razem

To hasło najbliższego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2026 r. odbędzie się pod hasłem "Jedno Ciało. Jeden Duch. Jedna nadzieja". Nabożeństwo centralne zostanie odprawione 24 stycznia w rzymskokatolickiej archikatedrze w Poznaniu.

Obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2026 r. były jednym z tematów czwartkowego spotkania w Lublinie Komisji ds. Dialogu między Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną.

Obradom współprzewodniczyli przewodniczący Zespołu KEP ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego bp Adam Bab i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ze strony Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego bp Andrzej Malicki. Ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego udział w nich wzięli także bp Andrzej Siemieniewski i ks. pallotyn Sławomir Pawłowski, a ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej abp Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Andrzej Gontarek (Kościół Polskokatolicki) i ks. Grzegorz Giemza.

W komunikacie po obradach biuro prasowe KEP poinformowało, że Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2026 r. odbywać się będzie pod hasłem "Jedno Ciało. Jeden Duch. Jedna nadzieja" (por. Ef 4,4). Materiały są przygotowane przez chrześcijan z Armenii.

Nabożeństwo centralne odprawione zostanie 24 stycznia 2026 o godz. 16.00 w rzymskokatolickiej archikatedrze w Poznaniu. Ofiary zbierane w czasie nabożeństw zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom.

Uczestnicy obrad wysłuchali również relacji z podpisania odnowionej europejskiej Karty ekumenicznej, które odbyło się 5 listopada 2025 r. w Rzymie. Rozważano możliwości jej wdrożenia w Kościołach w Polsce.

Mający ponadstuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedzony jest w Kościele katolickim w Polsce Dniem Judaizmu (17 stycznia), a kończy się w przeddzień Dnia Islamu (26 stycznia).

Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Od 1966 r. materiały te razem przygotowują Komisja "Wiara i Ustrój" Światowej Rady Kościołów i Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 14.11.2025 19:08

TAGI| EKUMENIZM, KOŚCIÓŁ, PAP

PRZECZYTAJ TAKŻE
W niedzielę obchody 40. Światowych Dni Młodzieży w diecezjach w Polsce | Teksas: Dekalog zniknie ze szkół | Na Jasnej Górze zaczynają się rekolekcje biskupów | Przesłanie o pojednaniu polsko-niemieckim sprzed 60 lat nie dezaktualizuje się | Leon XIV podarował Episkopatowi Kanady artefakty - pamiątki rdzennej ludności
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Poetycko

Piotr Drzyzga

Poetycko

Idzie to w tę stronę. Jako ratunek przed wszechogarniającą, plastykową, świąteczną komerchą?

Klasyfikacja niemedalowa

ks. Leszek Smoliński

Klasyfikacja niemedalowa

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata przypomina, w jaki sposób zdobywać królestwo niebieskie.

O czym nie rozmawiamy

O czym nie rozmawiamy

Moglibyśmy czasem pogadać nie tylko o świątecznych smakołykach. Przecież podobno w polityce chodzi o dobro wspólne.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

UNICEF: Ponad 400 mln dzieci na świecie doświadcza ubóstwa

UNICEF: Ponad 400 mln dzieci na świecie doświadcza ubóstwa

Najnowszy raport UNICEF opublikowany z okazji Światowego Dnia Dziecka.

Yad Vashem. Pomnik upamiętniający skazanych na zagładę

IPN reaguje na skandaliczny wpis Yad Vashem

Brak wiedzy o zarządzeniach narzucanych przez Rzeszę lub ich ignorowanie nie przystoi Jad Waszem

Balony. Zdjęcie ilustracyjne

Lotnisko w Wilnie ponownie zamknięte z powodu nadlatujących balonów

Władze Litwy poinformowały, że chodzi o rodzaj "ataku hybrydowego".

Sztuczna inteligencja

"Foreign Affairs": AI nadała wojnom informacyjnym nowy wymiar

AI radykalnie wzmocniła globalną wojnę informacyjną.

Przyszła zima

Podkarpackie: 36,8 tys. odbiorców w regionie nadal nie ma prądu

Powodem są zerwane przez konary linie energetyczne oraz ich oblodzenie.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio (P) i szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak (L)

Rubio po spotkaniu z Jermakiem: Odbyliśmy najlepsze dotąd spotkanie

...pracujemy nad zmianami planu.

W Tarnopolu po rosyjskim ataku

Europejska propozycja ws. Ukrainy wyklucza restrykcje dotyczące armii

Spory terytorialne zostałyby rozstrzygnięte dopiero po zawieszeniu broni

Leon XIV: Credo nicejskie podstawą dialogu ekumenicznego

Leon XIV: Credo nicejskie podstawą dialogu ekumenicznego

„Musimy wspólnie kroczyć ku jedności i pojednaniu między wszystkimi chrześcijanami. Credo nicejskie może być podstawą i punktem odniesienia tej wędrówki” – stwierdza Ojciec Święty w opublikowanym dziś Liście apostolskim In unitate fidei z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego.

Dziś 40. Światowy Dzień Młodzieży. Leon XIV o przyjaźni z Jezusem

Dziś 40. Światowy Dzień Młodzieży. Leon XIV o przyjaźni z Jezusem

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, obchodzona w tym roku 23 listopada, związana jest z obchodami 40. Światowego Dnia Młodzieży. „Świadectwo chrześcijańskie rodzi się z przyjaźni z Panem, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla zbawienia wszystkich” - napisał Papież Leon XIV w swoim orędziu, które wystosował 7 października br. Zachęcił w nim młodych, aby stawali się misjonarzami i budowniczymi pokoju w świecie i wśród rówieśników.

Tymczasem Ukraina uczciła wczoraj ofiary Wielkiego Głodu

USA: plan pokojowy jest autorstwa Amerykanów, z wkładem Rosjan i Ukraińców

Sekretarz stanu, Marco Rubio zapewnia.

Pada śnieg...

Intensywne opady śniegu na południu kraju

Ponad 1,5 tys. interwencji strażaków.

Jak się obrać?

W Azji Centralnej władze świeckie i duchowne dyktują kobietom, jak mają wyglądać

Powołując się na tradycję, strasząc potępieniem w życiu pozagrobowym oraz...

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 24.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
1°C Poniedziałek
wieczór
1°C Wtorek
noc
1°C Wtorek
rano
1°C Wtorek
dzień
wiecej »
 