Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2026 r. odbędzie się pod hasłem "Jedno Ciało. Jeden Duch. Jedna nadzieja". Nabożeństwo centralne zostanie odprawione 24 stycznia w rzymskokatolickiej archikatedrze w Poznaniu.

Obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2026 r. były jednym z tematów czwartkowego spotkania w Lublinie Komisji ds. Dialogu między Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną.

Obradom współprzewodniczyli przewodniczący Zespołu KEP ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego bp Adam Bab i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ze strony Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego bp Andrzej Malicki. Ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego udział w nich wzięli także bp Andrzej Siemieniewski i ks. pallotyn Sławomir Pawłowski, a ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej abp Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Andrzej Gontarek (Kościół Polskokatolicki) i ks. Grzegorz Giemza.

W komunikacie po obradach biuro prasowe KEP poinformowało, że Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2026 r. odbywać się będzie pod hasłem "Jedno Ciało. Jeden Duch. Jedna nadzieja" (por. Ef 4,4). Materiały są przygotowane przez chrześcijan z Armenii.

Nabożeństwo centralne odprawione zostanie 24 stycznia 2026 o godz. 16.00 w rzymskokatolickiej archikatedrze w Poznaniu. Ofiary zbierane w czasie nabożeństw zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom.

Uczestnicy obrad wysłuchali również relacji z podpisania odnowionej europejskiej Karty ekumenicznej, które odbyło się 5 listopada 2025 r. w Rzymie. Rozważano możliwości jej wdrożenia w Kościołach w Polsce.

Mający ponadstuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedzony jest w Kościele katolickim w Polsce Dniem Judaizmu (17 stycznia), a kończy się w przeddzień Dnia Islamu (26 stycznia).

Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Od 1966 r. materiały te razem przygotowują Komisja "Wiara i Ustrój" Światowej Rady Kościołów i Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów.