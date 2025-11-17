info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Tusk: eksplozja miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu
rss newsletter facebook twitter

Tusk: eksplozja miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej w okolicy miejscowości Mika  
Przemysław Piątkowski PAP/EPA Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej w okolicy miejscowości Mika

Zniszczono tory na trasie Warszawa - Dęblin.

Eksplozja niedaleko stacji Mika miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu na trasie Warszawa-Dęblin - podkreślił premier Donald Tusk w nagraniu przesłanym w poniedziałek PAP przez Centrum Informacyjne Rządu.

W niedzielę rano maszynista pociągu zgłosił nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie Życzyna w pow. garwolińskim, w pobliżu stacji PKP Mika. Mazowiecka policja podała, że wstępne oględziny torowiska wykazały uszkodzenie jego fragmentu, które spowodowało zatrzymanie pociągu. Szef rządu był na miejscu zdarzenia w poniedziałek rano, a jego wypowiedź w formie nagrania wideo została udostępniona PAP przez CIR.

- Jesteśmy w miejscu eksplozji niedaleko Garwolina, niedaleko stacji Mika, eksplozji która miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu na trasie Warszawa-Dęblin - powiedział Tusk i dodał, że mamy do czynienia z aktem dywersji. - Na szczęście nie doszło do tragedii, ale sprawa jest bardzo poważna - stwierdził szef rządu.

Przekazał, że na miejscu jest policja, CBŚ, prokuratura i eksperci, którzy badają każdy szczegół tej sprawy. - Niestety, jak wiemy już w tej chwili, do podobnego zdarzenia mogło dojść również na południowy-wschód od tego miejsca, na tej samej trasie kolejowej, gdzie również mieliśmy do czynienia z próbą destabilizacji i zniszczeniami infrastruktury kolejowej, która także mogła doprowadzić do katastrofy kolejowej - dodał premier.

Szef rządu zamieścił też wpis na platformie X. - Wysadzenie toru kolejowego na trasie Warszawa-Lublin to bezprecedensowy akt dywersji wymierzony w bezpieczeństwo państwa polskiego i jego obywateli. Trwa śledztwo. Tak jak w poprzednich tego typu przypadkach, dopadniemy sprawców, niezależnie od tego, kto jest ich mocodawcą - zapewnił Tusk. 

***

 W niedzielę po godz. 21 policjanci z Puław otrzymali informację o nagłym zatrzymaniu osobowego pociągu relacji Świnoujście-Rzeszów, którym podróżowało 475 pasażerów  - poinformowała w poniedziałek lubelska policja. Sprawę bada m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

"Nikt nie odniósł obrażeń. Jak wstępnie ustaliliśmy, w jednym z wagonów doszło do wybicia szyb - najprawdopodobniej przez uszkodzoną linię trakcji. Na miejscu, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Puławach, policjanci wykonują czynności. Obecni są także funkcjonariusze KWP w Lublinie, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie" - napisała lubelska policja.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że czynności służb i prokuratury trwają także w miejscowości Mika (powiat Garwoliński). "Niestety nie ma wątpliwości że mieliśmy do czynienia z aktem dywersji. Badany jest także inny fragment tej strategicznej trasy kolejowej gdzie doszło do uszkodzenia torów" - napisał Kierwiński na X.

Na trasie, gdzie doszło do aktu dywersji obecni są m.in. premier Donald Tusk, szef MSWiA Marcin Kierwiński i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Wcześniej we wpisie na platformie X premier Donald Tusk poinformował, że na trasie Warszawa-Lublin doszło do eksplozji ładunku wybuchowego, która zniszczyła tor kolejowy. Szef rządu dodał, że na miejscu pracują służby i prokuratura. Ponadto poinformował, że na tej samej trasie, bliżej Lublina, także stwierdzono uszkodzenie torów.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 17.11.2025 10:38

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, PAP, POLITYKA, PREMIER, RZĄD, TERRORYZM, TUSK

PRZECZYTAJ TAKŻE
Przejścia z Białorusią w Kuźnicy i Bobrownikach znowu otwarte | Kanada: Największe zagrożenia to Rosja, Chiny, Iran i młodzi radykałowie | Prezydent: odmawiam nominacji 46 sędziów; nie będę dawał awansów | Leśkiewicz: premier powinien spotkać się z prezydentem | Mali: Dżihadyści z JNIM porwali i publicznie rozstrzelali młodą tiktokerkę
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Biblia, czy katechizm?

Piotr Drzyzga

Biblia, czy katechizm?

Dwa chrześcijańskie światy?

Cienka czerwona linia

ks. Leszek Smoliński

Cienka czerwona linia

Są granice, których nie tylko nie można, ale nie wolno przekraczać.

Dzieciaki pod specjalnym podejrzeniem

Maria Sołowiej

Dzieciaki pod specjalnym podejrzeniem

Dajmy dzieciom dorastać i wyrastać z dziecięcych dziwactw.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Sudan: WFP potępia okrucieństwa w El-Fasher

Sudan: WFP potępia okrucieństwa w El-Fasher

Potrzeba kompleksowej, zdecydowanej odpowiedzi na ten kryzys.

Tragedia w DR Kongo. Ponad 30 osób zginęło w kopalni miedzi i kobaltu

Tragedia w DR Kongo. Ponad 30 osób zginęło w kopalni miedzi i kobaltu

Runął most wskutek nadmiernego obciążenia.

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej w okolicy miejscowości Mika

Tusk: eksplozja miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu

Zniszczono tory na trasie Warszawa - Dęblin.

Brakuje jeszcze obowiązkowych kamer w mieszkaniach i skanowania ludzkich myśli...

Polska nigdy nie zgodzi się na obowiązkowe skanowanie prywatnych wiadomości

Krzysztof Gawkowski odnosi się do propozycji zmian w prawie unijnym, nazywanych "chat control".

W Nowym Jorku

Młode Amerykanki chcą przeprowadzać się do Kanady

W żadnym innym kraju rozwiniętym nie odnotowano tak dużego odsetka kobiet, które chciałyby wyemigrować.

Arabia Saudyjska: 42 pielgrzymów zginęło w pożarze

Arabia Saudyjska: 42 pielgrzymów zginęło w pożarze

Zmierzali z Mekki do Medyny.

Na przejściu granicznym w Bobrownikach

Przejścia z Białorusią w Kuźnicy i Bobrownikach znowu otwarte

Przejście w Kuźnicy było zamknięte od czterech lat, w Bobrownikach - od ponad 2,5 roku.

Amazonia

Brazylia: Starcia plantatorów z rdzenną ludnością

Co najmniej jeden Indianin z plemienia Guarani zginął zastrzelony

Leon XIV spotkał się na obiedzie z ubogimi

Leon XIV spotkał się na obiedzie z ubogimi

W Światowy Dzień Ubogich wspólny posiłek w Auli Pawła VI był ważnym punktem jubileuszowych wydarzeń.

Papież o rocznicy pojednania polsko-niemieckiego

Papież o rocznicy pojednania polsko-niemieckiego

Pozdrawiam pielgrzymów polskich, wspominając rocznicę Orędzia pojednania.

Kościół pomaga

Caritas Polska: bezdomność to najgłębszy stan ubóstwa

Światowy Dzień Ubogich. W tym roku obchodzony pod hasłem "Ty jesteś moją nadzieją".

Sarajewo

"Turyści" płacili do 100 tys. euro za możliwość strzelania do mieszkańców Sarajewa

Na razie w sprawie jest sporo pytań.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 17.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Poniedziałek
dzień
7°C Poniedziałek
wieczór
4°C Wtorek
noc
4°C Wtorek
rano
wiecej »
 