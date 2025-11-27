Napływ inwestycji do Polski w 2024 roku znacząco się obniżył; w porównaniu z 2023 rokiem zmniejszył się mniej więcej o 55 proc., a skala spadku była znacznie wyższa niż w przypadku państw rozwiniętych - podał NBP w opublikowanym w czwartek raporcie.

Narodowy Bank Polski opublikował raport "Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2024 roku". Wynika z niego, że napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w ujęciu rocznym zmniejszył się ze 125,7 mld zł w 2023 roku do 56,5 mld zł w 2024 roku, co skutkowało spadkiem tego napływu w relacji do produktu krajowego brutto z 3,7 proc. do 1,6 proc.

"Zdecydowana większość inwestycji miała formę reinwestycji zysków (56,4 mld zł). Na drugim miejscu znalazł się napływ kapitału zagranicznego ukierunkowanego na nabycie akcji i innych udziałów kapitałowych (24,4 mld zł). Saldo napływu inwestycji w kategorii instrumentów dłużnych było natomiast ujemne (-24,3 mld zł), co wynikało ze spłat kredytów i pożyczek wobec nierezydentów przez podmioty bezpośredniego inwestowania" - podał NBP.

Bank centralny wskazał także, z jakich krajów napływały inwestycje do Polski. W roku 2024 największe inwestycje bezpośrednie napłynęły do Polski z Holandii (12,2 mld zł), Luksemburga (10 mld zł) oraz Niemiec (8,9 mld zł).

"Na koniec 2024 roku całkowity stan inwestycji bezpośrednich dokonanych przez podmioty zagraniczne w Polsce wyniósł 1 399,5 mld zł i był o 1,4 proc. (20 mld zł) wyższy niż na koniec poprzedniego roku. Złożyły się na to inwestycje w postaci akcji i innych form udziałów kapitałowych (1 163,1 mld zł) oraz instrumentów dłużnych (236,4 mld zł). Największymi inwestorami bezpośrednimi w Polsce były firmy holenderskie (251,6 mld zł), niemieckie (235,2 mld zł) oraz luksemburskie (180,5 mld zł)" - podał bank centralny.

Z kolei, jeśli wziąć pod uwagę kraj, z którego pochodzi podmiot dominujący w grupie kapitałowej inwestującej w naszym kraju, to na koniec 2024 roku na czele listy były Niemcy (265,4 mld zł), Stany Zjednoczone (121 mld zł) oraz Francja (114,1 mld zł).

"W pierwszej dziesiątce znalazła się również Polska. Wartość polskich inwestycji w Polsce zrealizowanych za pośrednictwem podmiotów specjalnego przeznaczenia z innych państw wyniosła 60,4 mld zł" - podał bank centralny.

NBP podał także, że w 2024 roku podmioty z udziałem kapitału zagranicznego zlokalizowane w Polsce osiągnęły dochody z inwestycji bezpośrednich w wysokości 135,2 mld zł. Oznacza to zmniejszenie dochodów o blisko 5 mld zł w ujęciu rocznym oraz spadek udziału tych dochodów w PKB z 4,1 proc. w 2023 roku do 3,7 proc. w 2024 roku.

"W 2024 roku odpływ polskiego kapitału za granicę wyhamował w porównaniu z poprzednim rokiem o niemal 45 proc. (11,6 mld zł). Polscy rezydenci zainwestowali w innych krajach 14,7 mld zł. Złożyły się na to salda transakcji w formie instrumentów dłużnych (8,8 mld zł), reinwestycje zysków (6,1 mld zł) oraz akcji i innych form udziałów kapitałowych ()" - podał NBP.

Według banku najwięcej kapitału odpłynęło do Norwegii (2,7 mld zł), Wielkiej Brytanii (2,5 mld zł), Holandii (1,7 mld zł) oraz Republiki Czeskiej (1,5 mld zł), natomiast w przeciwnym kierunku oddziaływało ujemne saldo transakcji w Liechtensteinie (-2,6 mld zł), Rumunii (-1,9 mld zł) oraz Francji (- 1 mld zł).

"Na koniec 2024 roku całkowity stan inwestycji polskich inwestorów za granicą po raz kolejny wzrósł w ujęciu rok do roku i wyniósł 164,5 mld zł (wzrost o 4,2 proc.; 6,7 mld zł). Niemal trzy czwarte tej kwoty stanowiła wartość akcji i innych udziałów kapitałowych (119,2 mld zł), natomiast pozostała część to całkowity stan instrumentów dłużnych (45,7 mld zł). Największe aktywa polskich inwestorów były zlokalizowane w Luksemburgu (24,9 mld zł), Republice Czeskiej (19,2 mld zł), Wielkiej Brytanii (10,5 mld zł) i Niemczech (10,1 mld zł)" - poinformował bank centralny.

Z raportu NBP wynika, że w 2024 roku dochody wygenerowane przez podmioty bezpośredniego inwestowania za granicą nie zmieniły się istotnie w porównaniu z poprzednim rokiem (11,4 mld zł w 2024 roku i 11 mld zł w 2023 roku). W klasyfikacji krajów pod względem wielkości dochodów osiąganych przez te podmioty dominują: Norwegia (1,7 mld zł), Luksemburg (1,4 mld zł) i Holandia (1,1 mld zł).