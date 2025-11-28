Politico: UE rozważa ataki hybrydowe przeciwko Rosji

"Osoby powiązane z Moskwą dokonały ponad 110 aktów sabotażu i prób ataków, głównie w Polsce i Francji".

Portal Politico napisał, powołując się na przedstawicieli państw UE i unijnych dyplomatów, że Bruksela rozważa ataki hybrydowe przeciwko Rosji. Według informacji Politico w grę mają wchodzić "operacje cybernetyczne, koordynacja we wskazywaniu agresywnych działań Moskwy oraz prowadzenie manewrów bez zapowiedzi".

Portal podkreślił, że państwa Unii Europejskiej postanowiły podjąć działania, które "jeszcze kilka lat temu wydawałyby się absurdalne: planują, jak odpowiedzieć atakiem".

"Potrzebna jest bardziej aktywna reakcja" - powiedziała Politico szefowa dyplomacji Łotwy Baiba Braże. Dodała, że tego wymaga "nieustanne testowanie granic" przez Rosjan. W opinii szefowej MSZ Łotwy, Moskwa sprawdza, "jak daleko możemy się posunąć". Jako przykład takich działań wymieniła "obecność rosyjskich dronów nad terytoriami Polski i Rumunii w ostatnich tygodniach i miesiącach, zakłócenia w działaniu lotnisk i baz wojskowych na całym kontynencie", a także "zagłuszanie sygnałów GPS" i akt dywersji na linii kolejowej nr 7 w Polsce.

Politico oceniło, że wrogie działania rosyjskich służb w różnych krajach Europy "nie są niczym nowym", ale cytuje też słowacki think tank GLOBSEC, według którego w pierwszym półroczu bieżącego roku "osoby powiązane z Moskwą dokonały ponad 110 aktów sabotażu i prób ataków, głównie w Polsce i Francji".

Portal cytuje też naczelnego dowódcę szwedzkich sił zbrojnych generała Michaela Claessona, który podkreślił, że państwa Europy nie mogą sobie "pozwolić na strach i lęk przed eskalacją". - Musimy być stanowczy - podkreślił szwedzki generał.

Politico przypomniało, że dotychczas działania państw europejskich polegały "przede wszystkim na wzmacnianiu obrony", ale - jak podkreślił portal - "po zestrzeleniu rosyjskich dronów nad Polską NATO zapowiedziało wzmocnienie obrony powietrznej na swojej wschodniej flance, a apel o to wystosowała UE".

Portal przywołał wypowiedzi czołowych polityków państw UE, w tym szefowej unijnej dyplomacji Kaji Kallas, że Unia musi "zdecydowanie zareagować" na ataki, czy oskarżenie premiera Polski Donalda Tuska o uprawianie przez Rosję "terroryzmu państwowego".

Ponadto włoski minister obrony Guido Crosetto skrytykował "inercję" kontynentu w obliczu ataków hybrydowych i przedstawił 125-stronicowy plan odwetu. Zakłada on m.in. utworzenie Europejskiego Centrum Zwalczania Wojny Hybrydowej. W tym kontekście portal cytuje też szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, który stwierdził, że "Rosja wyraźnie eskaluje swoją wojnę hybrydową przeciwko obywatelom UE" i wezwał do rewizji procedur bezpieczeństwa.

Politico podkreśliło zarazem, że ostrzejsza retoryka nie przekłada się bezpośrednio na bardziej zdecydowaną reakcję wobec Rosji. W opinii rozmówcy portalu, profesora Kevina Limonier państwa UE są bardziej niż Rosja ograniczone działaniem w ramach reguł. - "To rodzi pytanie etyczne i filozoficzne: czy państwa prawa mogą sobie pozwolić na użycie tych samych narzędzi i tych samych strategii co Rosja?" - powiedział w rozmowie z portalem zastępca dyrektora paryskiego think tanku GEODE.

Autorzy publikacji w Politico podkreślili, że NATO ma defensywny charakter, co - jak stwierdzono - sprawia, że Sojusz jest nieufny wobec działań ofensywnych. - "Nie zamierzamy zniżać się do tej samej taktyki, co Rosja" - powiedział portalowi jeden z dyplomatów Sojuszu.

Przywołali też wypowiedź byłej rzeczniczki NATO Oany Lungescu, według której Sojusz powinien "priorytetowo traktować pokazy siły, które ilustrują jego potencjał i jedność". Dodała, że w praktyce "oznacza to szybkie ogłoszenie, czy Moskwa stoi za danym atakiem hybrydowym, a także organizację ćwiczeń wojskowych Ťbez uprzedzeniať na granicy Litwy lub Estonii z Rosją".