Z Kalifornii wystartowała rakieta Falcon 9 z polskimi satelitami
Z Kalifornii wystartowała rakieta Falcon 9 z polskimi satelitami

Rakieta Falcon 9  
U.S. Space Force photo by Senior Airman Zoe Thacker /Wikimedia/PD Rakieta Falcon 9

To tzw. satelity podwójnego zastosowania.

Z bazy sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii w piątek o godz. 10.44 (19.44 w Polsce) wystartowała rakieta Falcon 9 m.in. z polskimi satelitami podwójnego zastosowania.

Booster rakiety wylądował na oceanicznej platformie Of Course I Love You po ok. ośmiu minutach od startu. Pierwszy stopień rakiety został użyty po raz 30.

Pierwotnie start misji Transporter-15 był zaplanowany na 11 listopada, później podana została data 22 listopada, a następnie 19, 20 i 26 listopada.

Jak podała firma SpaceX na pokładzie tej misji znajduje się 140 ładunków. Składa się na nie ponad setka satelit, w tym pięć z Polski: satelita MikroSAR wyprodukowany przez polsko-fińską firmę ICEYE, konstelacja trzech satelitów PIAST, nanosatelita wrocławskiej firmy SatRev.

To urządzenia, które mogą być wykorzystane w zaawansowanych eksperymentach "dual use" - w wojskowości i przemyśle cywilnym.

Satelita ICEYE wykorzystuje technologię tzw. syntetycznej apertury, pozwalającą na monitorowanie powierzchni Ziemi za pomocą radarów. System pozwoli na ciągłą obserwację interesujących obszarów, na przykład infrastruktury wojskowej, transportowej czy energetycznej, Morza Bałtyckiego i granic państwa, a w wypadku wojny - na rozpoznawanie i śledzenie ruchów wojsk przeciwnika, wykrywanie ukrytego sprzętu czy ocenę zniszczeń. Satelita jest wynikiem podpisanej w maju br. umowy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a konsorcjum ICEYE i Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1.

Na pokładzie znajduje się polska konstelacja trzech małych satelitów - PIAST-S1, PIAST-S2, PIAST-M, przygotowanych m.in. przez inżynierów z Wojskowej Akademii Technicznej.

Założeniem projektu PIAST (Polish ImAging SaTellites) jest budowa konstelacji trzech nanosatelitów optoelektronicznego rozpoznania obrazowego na bazie autorskiej platformy HyperSat firmy Creotech Instruments. Ma on zagwarantować pierwsze, stworzone w Polsce instrumenty narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu SZAFIR zainicjowanego przez MON.

Trzeci polski akcent to nanosatelita firmy SatRev - PW6U - do pozyskiwania danych, które mogą być szeroko wykorzystywane - od rolnictwa i leśnictwa po energetykę i infrastrukturę. Firma SatRev od 2016 r. rozwija technologie umożliwiające szybkie pozyskiwanie i analizę danych satelitarnych m.in. budując własne centrum kontroli misji we Wrocławiu, podsystemy satelitarne oraz stacje odbiorcze w Polsce i Omanie. W sumie firma umieściła dotąd na orbicie kilkanaście satelitów własnych i partnerskich.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska 

PAP

28.11.2025 21:30

KOSMOS, NAUKA, PAP, USA

