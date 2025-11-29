info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Leon XIV i Bartłomiej I razem w modlitwie: mocny apel o jedność chrześcijan
Leon XIV i Bartłomiej I razem w modlitwie: mocny apel o jedność chrześcijan

Leon XIV i Bartłomiej I razem w modlitwie: mocny apel o jedność chrześcijan  
Vatican Media Papież Leon XIV i Patriarcha Bartłomiej.

Jesteśmy zachęceni w naszym wysiłku dążenia do przywrócenia pełnej komunii między wszystkimi chrześcijanami - zadaniu, które podejmujemy z Bożą pomocą - powiedział Leon XIV w przemówieniu wygłoszonym po wspólnej, z patriarchą Bartłomiejem, uroczystej modlitwie uwielbienia - Doksologii - w katedrze patriarchalnej św. Jerzego

Leon XIV przybył do katedry patriarchalnej św. Jerzego, aby razem z Bartłomiejem I, Patriarchą Ekumenicznym uczestniczyć w Doksologii - modlitwie uwielbienia. Podczas krótkiego przemówienia Ojciec Święty podziękował Patriarsze Bartłomiejowi i członkom synodu za wspólną modlitwę.

Śladami poprzedników

Przypomniał także wizyty poprzednich papieży w tym miejscu. - Wchodząc do tej katedry, przeżyłem wielkie wzruszenie, świadomy tego, że podążam śladami papieża Pawła VI, papieża Jana Pawła II, papieża Benedykta XVI i papieża Franciszka - powiedział Papież.

Dążenie do pełnej komunii

Nawiązał do wspólnej modlitwy ekumenicznej i spotkania dzień wcześniej w Izniku, miejscu pierwszego ekumenicznego Soboru Nicejskiego z 325 roku.

- Pamiętając o tym tak znaczącym wydarzeniu i zainspirowani modlitwą Jezusa, aby wszyscy Jego uczniowie byli jedno, jesteśmy zachęceni w naszym wysiłku dążenia do przywrócenia pełnej komunii między wszystkimi chrześcijanami - zadaniu, które podejmujemy z Bożą pomocą - podkreślił Leon XIV.

Niech Bóg się nad nami zlituje i wysłucha

Przypomniał wspólne przygotowania do obchodów wspomnienia Apostoła Andrzeja, patrona Patriarchatu Ekumenicznego.

- W dzisiejszej modlitwie diakon zwrócił się do Boga z prośbą "o trwałość Świętych Kościołów i o jedność wszystkich". Ta sama prośba zabrzmi również podczas jutrzejszej Boskiej Liturgii. Niech Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, zmiłuje się nad nami i wysłucha tę modlitwę - wezwał Ojciec Święty.

VATICANNEWS.VA

dodane 29.11.2025 14:14

