Jesteśmy zachęceni w naszym wysiłku dążenia do przywrócenia pełnej komunii między wszystkimi chrześcijanami - zadaniu, które podejmujemy z Bożą pomocą - powiedział Leon XIV w przemówieniu wygłoszonym po wspólnej, z patriarchą Bartłomiejem, uroczystej modlitwie uwielbienia - Doksologii - w katedrze patriarchalnej św. Jerzego
Leon XIV przybył do katedry patriarchalnej św. Jerzego, aby razem z Bartłomiejem I, Patriarchą Ekumenicznym uczestniczyć w Doksologii - modlitwie uwielbienia. Podczas krótkiego przemówienia Ojciec Święty podziękował Patriarsze Bartłomiejowi i członkom synodu za wspólną modlitwę.
Śladami poprzedników
Przypomniał także wizyty poprzednich papieży w tym miejscu. - Wchodząc do tej katedry, przeżyłem wielkie wzruszenie, świadomy tego, że podążam śladami papieża Pawła VI, papieża Jana Pawła II, papieża Benedykta XVI i papieża Franciszka - powiedział Papież.
Dążenie do pełnej komunii
Nawiązał do wspólnej modlitwy ekumenicznej i spotkania dzień wcześniej w Izniku, miejscu pierwszego ekumenicznego Soboru Nicejskiego z 325 roku.
- Pamiętając o tym tak znaczącym wydarzeniu i zainspirowani modlitwą Jezusa, aby wszyscy Jego uczniowie byli jedno, jesteśmy zachęceni w naszym wysiłku dążenia do przywrócenia pełnej komunii między wszystkimi chrześcijanami - zadaniu, które podejmujemy z Bożą pomocą - podkreślił Leon XIV.
Niech Bóg się nad nami zlituje i wysłucha
Przypomniał wspólne przygotowania do obchodów wspomnienia Apostoła Andrzeja, patrona Patriarchatu Ekumenicznego.
- W dzisiejszej modlitwie diakon zwrócił się do Boga z prośbą "o trwałość Świętych Kościołów i o jedność wszystkich". Ta sama prośba zabrzmi również podczas jutrzejszej Boskiej Liturgii. Niech Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, zmiłuje się nad nami i wysłucha tę modlitwę - wezwał Ojciec Święty.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Czas szybko mija, kolejne dni adwentowego oczekiwania są wypełnione pośpiechem codzienności.
Leon XIV u stóp kolumny Niepokalanej przy placu Hiszpańskim w Rzymie.
Istnieją "wizje USA, Rosji i Ukrainy".
Cudowne jest „tak" Matki Pana, ale cudowne może być również nasze „tak", odnawiane każdego dnia wiernie, z wdzięcznością, pokorą i wytrwałością, w modlitwie i konkretnych uczynkach miłości, od najbardziej niezwykłych gestów po codzienne obowiązki i posługi, aby wszędzie Jezus mógł być znany, przyjmowany i miłowany, oraz by do wszystkich dotarło Jego zbawienie - powiedział Papież podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
Tajani skrytykował politykę Zielonego Ładu.
To odpowiedź na wzrost rosyjskiej aktywności podwodnej.
Znaleziono przy nich przedmioty mogące służyć nawet do ingerencji w strategiczne systemy informatyczne kraju.
Uczestniczyło 2,5 tysiąca biskupów z całego świata oraz 18 oficjalnych niekatolickich obserwatorów.
W tym roku do rywalizacji zgłoszono aż 238 prac.
Rozmawiamy o aneksji Zachodniego Brzegu - oświadczył premier Izraela Benjamin Netanjahu.