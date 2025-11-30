info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Prezydent Nawrocki ograniczy wizytę na Węgrzech po spotkaniu Orbana z Putinem
Prezydent Nawrocki ograniczy wizytę na Węgrzech po spotkaniu Orbana z Putinem

Prezydent Nawrocki ograniczy wizytę na Węgrzech po spotkaniu Orbana z Putinem  
PAP/Radek Pietruszka Prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu - poinformował w niedzielę na X szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Przydacz zaznaczył, że stało się tak w związku ze zrealizowaną przez premiera Węgier Viktora Orbana wizytą w Moskwie i jej kontekstem.

Węgierski premier spotkał się w piątek w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

"Prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską" - zaznaczył we wpisie szef prezydenckiego BPM.

"Odwołując się w swej polityce do dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podkreślał, że bezpieczeństwo Europy zależy od solidarnego działania, także w dziedzinie energii, w związku ze zrealizowaną przez Premiera Viktora Orbana wizytą w Moskwie i jej kontekstem, Prezydent K. Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu" - podał Przydacz.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej zaznaczył, że Nawrocki "wspólnie z prezydentem Czech, Słowacji i Węgier będzie dyskutował o bezpieczeństwie i współpracy w regionie Europy Środkowej".

Prezydent miał być na Węgrzech dwa dni - w środę w Ostrzyhomiu na szczycie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej, a w czwartek w Budapeszcie z oficjalną wizytą, podczas której miał spotkać się z węgierskim prezydentem Tamasem Sulyokiem oraz premierem Orbanem.

PAP |

dodane 30.11.2025 09:18

