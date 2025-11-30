info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Indonezja: Liczba ofiar śmiertelnych powodzi i osuwisk ziemi wzrosła do 442
Indonezja: Liczba ofiar śmiertelnych powodzi i osuwisk ziemi wzrosła do 442

Tranport z pomocą dla poszkodowanych  
HOTLI SIMANJUNTAK /PAP/EPA Tranport z pomocą dla poszkodowanych

Służby wciąż próbują dotrzeć do niektórych rejonów Sumatry.

Liczba ofiar śmiertelnych powodzi i osuwisk ziemi na indonezyjskiej wyspie Sumatra wzrosła do 442 - podała w niedzielę krajowa agencja ds. zarządzania kryzysowego (BNPB), cytowana przez agencję AFP. Blisko 650 osób zostało rannych, a ponad 400 uznaje się za zaginione.

Służby wciąż próbują dotrzeć do niektórych rejonów Sumatry. Tysiące jej mieszkańców utknęło w domach i nie ma dostępu do niezbędnych środków do życia - zaznaczyła AFP.

Ulewy przyniesione na początku tygodnia przez cyklon tropikalny Senyar spowodowały powódź, a wylewające z koryt rzeki zniszczyły drogi i uszkodziły mosty. W piątek warunki pogodowe zaczęły się stabilizować.

Cyklon przesunął się z Indonezji w kierunku północnym, a władze zaczęły zasiewać chmury, by zapobiec dalszym ekstremalnym opadom. BNPB oceniła, że ulewy najprawdopodobniej już minęły, jednak w nadchodzących dniach kontynuowane będą działania mające zapobiec tworzeniu się dużych chmur deszczowych.

Indonezja regularnie zmaga się z powodziami i osuwiskami, jednak ich intensywność i skala rosną, co wielu ekspertów wiąże z połączeniem opadów monsunowych z działalnością człowieka, w tym z wylesianiem na potrzeby rolnictwa i górnictwa. 

PAP |

dodane 30.11.2025 14:28

TAGI| INDONEZJA, KLĘSKA, PAP, POWÓDŹ

