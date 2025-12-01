info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Nigeria AI: po porwaniach uczniów zamknięto bezterminowo ponad 20 tysięcy szkół
rss newsletter facebook twitter

Nigeria AI: po porwaniach uczniów zamknięto bezterminowo ponad 20 tysięcy szkół

Do szkoły  
ks. Sebastian Kreczmański/Foto Gość Do szkoły
Zdjęcie ilustracyjne

Czy faktycznie akcja ta jest wyrazem "paniki, a nie ochrony"?

Po masowym uprowadzeniu w listopadzie ponad 300 dzieci i nauczycieli, w kilkunastu stanach Nigerii zamknięto 20 468 szkół - ocenia organizacja Amnesty International (AI), która monitoruje sytuację dotyczącą przestrzegania praw człowieka na świecie.

W reakcji na bandyckie napady na szkoły, niektórzy gubernatorzy kazali zamknąć tylko placówki z internatem, inni wszystkie szkoły, publiczne i prywatne. W kraju zamknięto też co najmniej 10 szkół wyższych. W każdym przypadku tłumaczono, że chodzi o wzmocnienie bezpieczeństwa i ochronę systemu edukacji.

Tymczasem protestująca przeciwko zamykaniu szkół nigeryjska organizacja pozarządowa Głos na Rzecz Integracji i Równości dla Kobiet (VIEW) stwierdziła w weekend, że akcja ta jest wyrazem "paniki, a nie ochrony" i pogorszy i tak już trudną sytuację edukacyjną dziewcząt, zwłaszcza w regionie północnym o najwyższym wskaźniku analfabetyzmu wśród kobiet w Nigerii.

Podobnego zdania jest Isa Sanusi, dyrektor regionalny Amnesty International, organizacji zajmującej się ochroną praw człowieka, który ostrzegł, że masowe zamknięcie szkół, które według zapewnień rządów stanowych mają być tymczasowym środkiem zapobiegania atakom, może mieć długoterminowe katastrofalne konsekwencje.

Sanusi przypomniał, że niedawne dochodzenie AI ujawniło, że wiele szkół, które zostały zamknięte po porwaniach w 2021 r. do tej pory nie zostało ponownie otwartych, a tysiące dzieci całkowicie pozbawiono dostępu do nauki.

Według Międzynarodowej Grupy Kryzysowej (ICG), think tanku z siedzibą w Brukseli, rząd Nigerii za ostatnie porwania dzieci obwinia prezydenta USA Donalda Trumpa, który zagroził afrykańskiemu krajowi działaniami militarnymi, które miałyby powstrzymać "masowe zabijanie chrześcijan". Groźby te miały sprowokować grupy zbrojne do porywania dzieci, aby mogły im służyć jako żywe tarcze podczas ewentualnych amerykańskich nalotów.

W rządzie prezydenta Boli Tinubu są też zwolennicy teorii, którzy uważają, że porwania te zostały "zaaranżowane" przez przeciwników głowy państwa, którzy dążą do destabilizacji jego wizerunku jako skutecznego strażnika bezpieczeństwa. Nadszarpnięta reputacja miałaby uniemożliwić jego reelekcję w 2027 r.

W Nigerii w listopadzie doszło do wielu wydarzeń podważających rządową strategię bezpieczeństwa. Porwania uczniów, napad na kościół w stanie Kwara, gdzie bandyci zabili dwie osoby, a 35 innych uprowadzili, zabójstwo emerytowanej sędzi nigeryjskiego sądu najwyższego, zabójstwo jednego z najważniejszych nigeryjskich oficerów armii, generała Musy Uby dokonane przez islamistów z Prowincji Zachodniej Afryki Państwa Islamskiego (ISWAP), to tylko kilka najgłośniejszych przykładów.

Tadeusz Brzozowski (PAP)

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 01.12.2025 08:46

TAGI| AI, DZIECI, EDUKACJA, NIGERIA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, PAP, PRZESTĘPCZOŚĆ, SZKOLNICTWO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Policjanci uderzyli w pedofilów | Ilu młodych chodzi na religię? | Dziś Episkopat zaprezentuje nową podstawę programową nauczania religii w szkole | Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły apeluje o weto | Solidarność apeluje o zawetowanie nowelizacji w sprawie wdrożenia w szkołach reformy
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Dzień świętego Mikołaja

Maria Sołowiej

Dzień świętego Mikołaja

Spójrz na konsekwencje

Andrzej Macura

Spójrz na konsekwencje

Fakty? Dla wielu nieistotne. Ważne jest wrażenie.

Pajęcze sieci

ks. Włodzimierz Lewandowski

Pajęcze sieci

Obraz pajęczej sieci, a właściwie nici, pojawił się w mojej wyobraźni wraz z powrotem Leona XIV z pierwszej podróży apostolskiej.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Naukowy

W. Brytania: Naukowcy bawią się w bogów?

Naukowcy zrobili pierwszy krok w kierunku stworzenia syntetycznych ludzkich genomów.

Dron

Wojsko francuskie otworzyło ogień do dronów

Latały nad bazą atomowych okrętów podwodnych.

W ławach rządowych sejmu

Sejm nie odrzucił weta prezydenta wobec ustawy o kryptoaktywach

Teraz czas na nowe propozycje.

W Al-Faszir w Sudanie mogło zginąć nawet 60 tys. osób

W Al-Faszir w Sudanie mogło zginąć nawet 60 tys. osób

Od czasu zdobycia Al-Faszir przez RSF aż 150 tys. mieszkańców pozostaje zaginionych. Nie wydaje się, aby opuścili miasto.

W sejmie

Klub PiS złożył wniosek o odtajnienie niejawnego punktu obrad Sejmu

Premier podczas tajnej części obrad miał mówić o "kryptoaferze i rosyjskim w niej śladzie".

Ruskij mir w Odessie

Ukrain: w Miami zakończyło się spotkanie delegacji ukraińskiej i amerykańskiej

Co zostało powiedziane w Moskwie?

Na uwięzi algorytmów

Komisja Europejska nałożyła karę 120 mln euro na platformę

Kar za brak transparentności uniknął chiński TikTok - KE uznała, że odpowiedział na jej uwagi.

Podczas prezydenckiego szczytu

Prezydent powołał Radę Zdrowia

Przewodniczącym gremium doradczego Piotr Czauderna.

Dzrzewo, o które wycierały się dziki

Prokuratura prowadzi dochodzenie ws. truchła dzika znalezionego w gm. Rozprza

Śledztwo dotyczy podejrzenia kłusownictwa.

Media społecznościowe

USA: Vance ostrzegł KE przed nałożeniem kary na X

UE powinna wspierać wolność słowa, a nie "atakować amerykańskie firmy" bez powodu.

Na granicy

Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona na kolejne 90 dni

Obszar strefy buforowej nie zmienił się w porównaniu z obowiązującym dotychczas.

A dzięki mediom społecznościowym słowa polityków rażenie mają większe

Prowokacyjny język partii napędza przemoc polityczną

tak uważa większość Amerykanów.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
7°C Niedziela
noc
7°C Niedziela
rano
8°C Niedziela
dzień
8°C Niedziela
wieczór
wiecej »
 