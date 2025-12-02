info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Modlitwa i łzy - Papież w miejscu wybuchu w porcie w Bejrucie
rss newsletter facebook twitter

Modlitwa i łzy - Papież w miejscu wybuchu w porcie w Bejrucie

Modlitwa i łzy - Papież w miejscu wybuchu w porcie w Bejrucie  

Łzy, które płynęły po policzkach, poruszające spazmy płaczu rodzin ofiar wybuchu w porcie w Bejrucie - Leon XIV w swoim ostatnim dniu podróży apostolskiej do Libanu przybył na chwilę cichej modlitwy w miejscu, gdzie przed pięciu laty doszło do wybuchu, który pozbawił życia 218 osób. Rannych zostało ponad 7.5 tys. Rodziny ofiar eksplozji modliły się razem z Papieżem. Ta obecność Leona XIV stanowiła dla nich chrześcijańskie wsparcie.

Wokół wciąż pełno gruzów, teraz przed nimi zgromadzeni byli w szpalerach ludzie - rodziny tych, którzy zginęli w porcie w Libanie przed 5 laty.

Ręce wzniesione nad imionami zabitych

Na krótki, ale ważny i pełen emocji moment papieskiej wizyty w Libanie mieszkańcy kraju czekali z wielkim poruszeniem. Leon XIV przybył pod pomnik ofiar eksplozji w porcie w Bejrucie. Przez chwilę modlił się pod pomnikiem, wzniósł ręce nad nazwiskami ofiar wyrytymi w kamiennej płycie, jakby chciał je pobłogosławić.

W wielkiej ciszy, pomimo zebranych wokół rzesz ludzi, Papież złożył wieniec i zapalił świecę przy pomniku. Towarzyszył mu Nawaf Salam – premier Libanu.

Modlitwa i łzy - Papież w miejscu wybuchu w porcie w Bejrucie  

Objęcie przez Ojca Świętego

Następnie podszedł do szpalerów osób, które straciły w wybuchu swoich bliskich – do żon, matek, mężów, dzieci. Wiele z nich trzymało zdjęcia swoich bliskich, którzy zginęli. Wiele osób nie mogło powstrzymać łez. Opowiadały Papieżowi o swoim bólu, prosiły o modlitwę. Wstrząsały nimi spazmy płaczu. Jedni pocieszali i obejmowali drugich. Na twarzach widać było ból, który nie został ukojony, mimo upływu lat. 

Leon XIV ściskał ich dłonie, czynił znak krzyża na czołach, błogosławił, również zdjęcia, które przynieśli. To był znak chrześcijańskiej bliskości i świadectwo, że Następca Piotra nosi razem z nimi w sercu ich ból.

„Straciłam mojego brata, Josepha Rucosa. Oto jego zdjęcie. Pracował tu, w porcie, w firmie SGM” - mówi Vatican News Cecile rucos, która stała w szpalerze rodzin ofiar. „Miał 45 lat. Był młodszy ode mnie. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę wizytę Papieża, ponieważ on chce modlić się za dusze naszych męczenników i ofiar. Wiemy, że bardzo nam sprzyja i podnosi głos w obronie sprawiedliwości. A my potrzebujemy sprawiedliwości dla naszych bliskich i wszystkich ofiar tej eksplozji” - dodaje.

Jedna z osób mówi, że przybyła w imieniu rodziny Isaaca, chłopczyka, który zginął siedząc w swoim krzesełku w domu. Miał dwa lata, kiedy eksplozja zniszczyła jego mieszkanie. Rodzina obecnie przebywa w Australii, jednak poprosili znajomą, by tu przyszła i uzyskała błogosławieństwo Papieża w ich imieniu.

Modlitwa i łzy - Papież w miejscu wybuchu w porcie w Bejrucie  

Pozostać zjednoczonym - najważniejsze zadanie

Tatiana Hasrouty opowiada Vatican News, że jej ojciec Ghassan pracował w silosach. „Zginął podczas eksplozji… cały budynek się zawalił. Wierzę, że Papież może przekazać nam przesłanie o odporności…”  - mówi kobieta. „Należę do tych, którzy spotkali Papieża Franciszka i on pokazał nam, że o nas nie zapomniał. Dzięki wizycie Papieża Leona wiemy, że Watykan bierze nas pod uwagę i czuje nasze cierpienie. Przyjście tutaj, aby się modlić, w miejscu, gdzie zginęło tak wiele osób, daje nam przesłanie nadziei. Nie jesteśmy tylko chrześcijanami, są wśród nas także muzułmanie. To jest najważniejsze przesłanie, które nam przekazuje: pozostać zjednoczonymi, w modlitwie i nadziei na znalezienie prawdy” - dodaje.

Modlitwa i łzy - Papież w miejscu wybuchu w porcie w Bejrucie  

Ogromna liczba ofiar i poszkodowanych

Wybuch w porcie w Libanie nastąpił 4 sierpnia 2020 roku. Eksplodowała składowana w magazynie portowym saletra skonfiskowana z zatrzymanego w porcie statku w 2014 roku. Zginęło 218 osób, a ponad 7,5 tys. odniosło obrażenia. Co najmniej 300 tys. ludzi w wyniku eksplozji straciło swoje domy. Wielu musiało rozproszyć się po kraju, aby znaleźć dach nad głową.

Modlitwa i łzy - Papież w miejscu wybuchu w porcie w Bejrucie  
«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 02.12.2025 10:48

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Dekada

Piotr Drzyzga

Dekada

W 2026 roku minie dziesięć lat od śmierci ks. Jana Kaczkowskiego - #pamiętamy?

Adwentowa podróż

ks. Leszek Smoliński

Adwentowa podróż

Czas szybko mija, kolejne dni adwentowego oczekiwania są wypełnione pośpiechem codzienności.

Dzień świętego Mikołaja

Maria Sołowiej

Dzień świętego Mikołaja

Niegdyś często nadawano kościołom to wezwanie. Przecież to patron potężny. Dziś kojarzony z prezentami...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Papież pod kolumną Niepokalanej: Niech otwierają się oazy pokoju

Papież pod kolumną Niepokalanej: Niech otwierają się oazy pokoju

Leon XIV u stóp kolumny Niepokalanej przy placu Hiszpańskim w Rzymie.

Tymczasem do Kijowa dotarło Betlejemskie Światło Pokoju...

Zełenski: uczestnicy rozmów pokojowych podzieleni w kwestiach terytorialnych

Istnieją "wizje USA, Rosji i Ukrainy".

Leon XIV: wielki jest dar chrztu, który otrzymaliśmy!

Leon XIV: wielki jest dar chrztu, który otrzymaliśmy!

Cudowne jest „tak" Matki Pana, ale cudowne może być również nasze „tak", odnawiane każdego dnia wiernie, z wdzięcznością, pokorą i wytrwałością, w modlitwie i konkretnych uczynkach miłości, od najbardziej niezwykłych gestów po codzienne obowiązki i posługi, aby wszędzie Jezus mógł być znany, przyjmowany i miłowany, oraz by do wszystkich dotarło Jego zbawienie - powiedział Papież podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Jeden z przejawów myślenia życzeniowego unijnych przywódców

Włochy: W UE potrzebne reformy i odwaga, a nie polityka harakiri

Tajani skrytykował politykę Zielonego Ładu.

W. Brytania: Nowa strategia obrony Atlantyku przed zagrożeniami ze strony Rosji

W. Brytania: Nowa strategia obrony Atlantyku przed zagrożeniami ze strony Rosji

To odpowiedź na wzrost rosyjskiej aktywności podwodnej.

Mężczyźni podróżujący z detektorem urządzeń szpiegowskich trafili do aresztu

Mężczyźni podróżujący z detektorem urządzeń szpiegowskich trafili do aresztu

Znaleziono przy nich przedmioty mogące służyć nawet do ingerencji w strategiczne systemy informatyczne kraju.

Nie ma

Długi Polaków sięgają obecnie 42,8 mld zł

Nieregulowane zobowiązania obciążają prawie 2 mln osób.

Na dworcu

PKP Intercity kupi 50 używanych wagonów od Deutsche Bahn

Trafią do przewoźnika na początku 2026 r.

Bazylika św. Piotra

60 lat temu zakończył się Sobór Watykański II

Uczestniczyło 2,5 tysiąca biskupów z całego świata oraz 18 oficjalnych niekatolickich obserwatorów.

Wystawa pokonkursowa Szopek Krakowskich

Kraków: rozstrzygnięto rekordowy 83. Konkurs Szopek Krakowskich

W tym roku do rywalizacji zgłoszono aż 238 prac.

Benjamin Netanjahu

Izrael: Nie będzie państwa palestyńskiego

Rozmawiamy o aneksji Zachodniego Brzegu - oświadczył premier Izraela Benjamin Netanjahu.

W Wenezueli

USA nasilają presję na Wenezuelę

W tle narkotyki, migranci i ropa.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 09.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Wtorek
rano
10°C Wtorek
dzień
10°C Wtorek
wieczór
9°C Środa
noc
wiecej »
 