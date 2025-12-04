Podstawa będzie wprowadzana w życie wraz z nowymi podręcznikami od 1 września 2027 r.
Nowa podstawa programowa nauczania religii rzymskokatolickiej w szkole zostanie zaprezentowana w czwartek w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Podstawa będzie wprowadzana w życie wraz z nowymi podręcznikami od 1 września 2027 r.
Konferencja prasowa, na której zaprezentowana zostanie nowa podstawa programowa nauczania religii rzymskokatolickiej odbędzie się w czwartek w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.
"Podstawę programową nauczania religii rzymskokatolickiej w Polsce" biskupi przyjęli podczas 402. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało w dniach 13-15 października w Gdańsku. Będzie ona wprowadzana w życie wraz z nowymi programami i podręcznikami od 1 września 2027 r.
Jej założenia zaprezentują biskup łowicki, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski Wojciech Osial, pracownik Katedry Katechetyki Integralnej Instytutu Nauk Teologicznych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa oraz konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, członek Zespołu ds. opracowania podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach prof. dr hab. Anna Zellma.
O planach dotyczących nowej podstawy programowej lekcji religii bp Osial mówił w czerwcu br. Zapewniał wówczas, że "lekcje religii nie zmienią się w religioznawstwo".
- Nadal będziemy nauczać treści religii rzymskokatolickiej. Zmiana będzie polegać na tym, że treści te zostaną szerzej omówione w kontekście kultury, historii i w wymiarze społecznym. Mocniej zostaną zaakcentowane treści wychowawcze, kulturowe, społeczne i historyczne, tak żeby te treści mogły szerzej wchodzić w korelację z innymi dziedzinami wiedzy. Wciąż będzie to przekaz depozytu nauki wiary, jedynie akcent zostanie położony przede wszystkim na wymiar wiedzy - wyjaśnił.
W ostatnim czasie MEN wprowadziło zmiany w organizacji lekcji religii i etyki w szkołach. Pierwsze weszły w życie z początkiem poprzedniego roku szkolnego - 2024/2025. Od września zajęcia te mogą odbywać się w grupach międzyoddziałowych, a ocena z nich nie jest wliczana do średniej na świadectwie szkolnym.
Ostatnia zmiana weszła w życie 1 września br. Od tego momentu religia lub etyka odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo bezpośrednio przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Do tej pory w szkołach uczniowie mieli dwie godziny lekcji religii tygodniowo. Zasada nie obowiązuje w tych oddziałach szkoły podstawowej, w których - na 15 września tego roku szkolnego - wszyscy uczniowie uczęszczają na lekcje religii lub etyki.
