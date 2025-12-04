info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Rosja ma umożliwić powrót porwanym ukraińskim dzieciom
rss newsletter facebook twitter

Rosja ma umożliwić powrót porwanym ukraińskim dzieciom

Władimir Putin  
ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK /PAP/EPA Władimir Putin
Sypią się wojska, których Bóg i wiara jest car - umrzem, rozweselim cara

Zgromadzenie Ogólne ONZ zdecydowaną większością głosów zażądało, aby Rosja "zapewniła natychmiastowy, bezpieczny i bezwarunkowy powrót wszystkich ukraińskich dzieci, które zostały przymusowo przesiedlone lub deportowane" od początku wojny.

Za przyjęciem rezolucji w tej sprawie głosowało 91 państw; 12 było przeciw, a 57 wstrzymało się od głosu. Dokument przyjęto, bo poparcie dla niego przekroczyło wymaganą większość dwóch trzecich głosów. Zgromadzenie Ogólne wyraziło głębokie zaniepokojenie losem dzieci rozdzielonych od rodzin od 2014 roku, w tym dzieci przesiedlonych na terytoria okupowane lub deportowanych do Rosji, nazywając te działania naruszeniem Konwencji Genewskich.

Dokument wzywa Moskwę do zaprzestania deportacji, rozdzielania rodzin, wymuszania zmiany obywatelstwa, adopcji i "indoktrynacji", a także apeluje do sekretarza generalnego ONZ o zintensyfikowanie działań w celu zlokalizowania dzieci i zapewnienia dostępu międzynarodowym organizacjom monitorującym i humanitarnym. Rezolucja wspiera również globalne inicjatywy mające na celu ich rehabilitację, reintegrację oraz dostęp do opieki zdrowotnej, pomocy psychospołecznej i edukacji.

Otwierając sesję, przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego Annalena Baerbock opisywała dramat porwanych nieletnich.

- Wyobraź sobie, że jesteś 16-latkiem gdy nagle żołnierze uzbrojeni w karabiny maszynowe wpadają do twojego domu. To, czego jesteśmy świadkami, to nie tylko tragedia niektórych dzieci, ale naruszenie prawa międzynarodowego - mówiła, powołując się na artykuł 49 Czwartej Konwencji Genewskiej.

Przedstawiając projekt, wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Mariana Beca powiedziała, że chodzi "nie o politykę chodzi o człowieczeństwo". Podkreśliła, że "co najmniej 20 tys. ukraińskich dzieci zostało deportowanych do Rosji", a "ani jedno nie powinno być rozdzielane z rodziną".

Maria Zabołocka ze stałego przedstawicielstwa Rosji przy ONZ oświadczyła, że "każdy głos za rezolucją to poparcie dla kłamstw, wojny i konfrontacji".

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 04.12.2025 10:25

TAGI| DYPLOMACJA, DZIECI, ONZ, ORGANIZACJE, PAP, ROSJA, UKRAINA, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Ukrain: w Miami zakończyło się spotkanie delegacji ukraińskiej i amerykańskiej | Macron i Xi we wspólnym oświadczeniu wezwali do zawieszenia broni w Ukrainie | Chiny: razem z Rosją nie pozwolimy na odrodzenie się "japońskiego militaryzmu" | Rosja: Nie ma kompromisu w sprawie Ukrainy | Świat wokół nas płonie, to nie czas na "Germany First"
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Dzień świętego Mikołaja

Maria Sołowiej

Dzień świętego Mikołaja

Spójrz na konsekwencje

Andrzej Macura

Spójrz na konsekwencje

Fakty? Dla wielu nieistotne. Ważne jest wrażenie.

Pajęcze sieci

ks. Włodzimierz Lewandowski

Pajęcze sieci

Obraz pajęczej sieci, a właściwie nici, pojawił się w mojej wyobraźni wraz z powrotem Leona XIV z pierwszej podróży apostolskiej.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Naukowy

W. Brytania: Naukowcy bawią się w bogów?

Naukowcy zrobili pierwszy krok w kierunku stworzenia syntetycznych ludzkich genomów.

Dron

Wojsko francuskie otworzyło ogień do dronów

Latały nad bazą atomowych okrętów podwodnych.

W ławach rządowych sejmu

Sejm nie odrzucił weta prezydenta wobec ustawy o kryptoaktywach

Teraz czas na nowe propozycje.

W Al-Faszir w Sudanie mogło zginąć nawet 60 tys. osób

W Al-Faszir w Sudanie mogło zginąć nawet 60 tys. osób

Od czasu zdobycia Al-Faszir przez RSF aż 150 tys. mieszkańców pozostaje zaginionych. Nie wydaje się, aby opuścili miasto.

W sejmie

Klub PiS złożył wniosek o odtajnienie niejawnego punktu obrad Sejmu

Premier podczas tajnej części obrad miał mówić o "kryptoaferze i rosyjskim w niej śladzie".

Ruskij mir w Odessie

Ukrain: w Miami zakończyło się spotkanie delegacji ukraińskiej i amerykańskiej

Co zostało powiedziane w Moskwie?

Na uwięzi algorytmów

Komisja Europejska nałożyła karę 120 mln euro na platformę

Kar za brak transparentności uniknął chiński TikTok - KE uznała, że odpowiedział na jej uwagi.

Podczas prezydenckiego szczytu

Prezydent powołał Radę Zdrowia

Przewodniczącym gremium doradczego Piotr Czauderna.

Dzrzewo, o które wycierały się dziki

Prokuratura prowadzi dochodzenie ws. truchła dzika znalezionego w gm. Rozprza

Śledztwo dotyczy podejrzenia kłusownictwa.

Media społecznościowe

USA: Vance ostrzegł KE przed nałożeniem kary na X

UE powinna wspierać wolność słowa, a nie "atakować amerykańskie firmy" bez powodu.

Na granicy

Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona na kolejne 90 dni

Obszar strefy buforowej nie zmienił się w porównaniu z obowiązującym dotychczas.

A dzięki mediom społecznościowym słowa polityków rażenie mają większe

Prowokacyjny język partii napędza przemoc polityczną

tak uważa większość Amerykanów.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
7°C Niedziela
noc
7°C Niedziela
rano
8°C Niedziela
dzień
8°C Niedziela
wieczór
wiecej »
 