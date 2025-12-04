Zgromadzenie Ogólne ONZ zdecydowaną większością głosów zażądało, aby Rosja "zapewniła natychmiastowy, bezpieczny i bezwarunkowy powrót wszystkich ukraińskich dzieci, które zostały przymusowo przesiedlone lub deportowane" od początku wojny.

Za przyjęciem rezolucji w tej sprawie głosowało 91 państw; 12 było przeciw, a 57 wstrzymało się od głosu. Dokument przyjęto, bo poparcie dla niego przekroczyło wymaganą większość dwóch trzecich głosów. Zgromadzenie Ogólne wyraziło głębokie zaniepokojenie losem dzieci rozdzielonych od rodzin od 2014 roku, w tym dzieci przesiedlonych na terytoria okupowane lub deportowanych do Rosji, nazywając te działania naruszeniem Konwencji Genewskich.

Dokument wzywa Moskwę do zaprzestania deportacji, rozdzielania rodzin, wymuszania zmiany obywatelstwa, adopcji i "indoktrynacji", a także apeluje do sekretarza generalnego ONZ o zintensyfikowanie działań w celu zlokalizowania dzieci i zapewnienia dostępu międzynarodowym organizacjom monitorującym i humanitarnym. Rezolucja wspiera również globalne inicjatywy mające na celu ich rehabilitację, reintegrację oraz dostęp do opieki zdrowotnej, pomocy psychospołecznej i edukacji.

Otwierając sesję, przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego Annalena Baerbock opisywała dramat porwanych nieletnich.

- Wyobraź sobie, że jesteś 16-latkiem gdy nagle żołnierze uzbrojeni w karabiny maszynowe wpadają do twojego domu. To, czego jesteśmy świadkami, to nie tylko tragedia niektórych dzieci, ale naruszenie prawa międzynarodowego - mówiła, powołując się na artykuł 49 Czwartej Konwencji Genewskiej.

Przedstawiając projekt, wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Mariana Beca powiedziała, że chodzi "nie o politykę chodzi o człowieczeństwo". Podkreśliła, że "co najmniej 20 tys. ukraińskich dzieci zostało deportowanych do Rosji", a "ani jedno nie powinno być rozdzielane z rodziną".

Maria Zabołocka ze stałego przedstawicielstwa Rosji przy ONZ oświadczyła, że "każdy głos za rezolucją to poparcie dla kłamstw, wojny i konfrontacji".

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski