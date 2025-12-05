Obszar strefy buforowej nie zmienił się w porównaniu z obowiązującym dotychczas.
Od piątku zaczęło obowiązywać rozporządzenie przedłużające o 90 dni czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią. Obszar strefy buforowej nie zmienił się w porównaniu z obowiązującym dotychczas.
Strefa objęta zakazem przebywania, tak jak ostatnio, obejmuje odcinek granicy o długości 78,29 km, położony w zasięgu terytorialnym placówek SG w Michałowie, Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze.
Na odcinku 59,24 km obszar objęty zakazem obejmuje 200 m od linii granicy państwowej. Na odcinku 15,26 km w rejonie rezerwatów przyrody strefa jest szersza i wyniesie ok. 2 km, a na odcinku ok. 3,79 km jej szerokość w głąb kraju wyniesie ok. 4 km.
Obszar strefy objętej zakazem nie obejmuje, co do zasady, miejscowości i szlaków turystycznych, tak aby skutki wprowadzonych ograniczeń były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów i podmiotów prowadzących działalność zawodową.
Jednocześnie przepisy ustawy z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej wskazują katalog osób, których zakaz nie dotyczy, w tym m.in. osoby stale zamieszkujące, prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące pracę zarobkową i uczące się na obszarze objętym zakazem.
Ponadto w uzasadnionych przypadkach właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej może zezwolić na przebywanie na czas określony i na określonych zasadach na obszarze objętym zakazem innych osób.
MSWiA, uzasadniając przedłużenie strefy buforowej, wskazywało, że Polska jest w "bezprecedensowej sytuacji, w której nielegalna migracja jest wykorzystywana jako narzędzie wywierania presji na suwerenne państwo". Dlatego też konieczne jest podjęcie niestandardowych i odpowiednich do skali zagrożenia rozwiązań.
"Proponowane działanie wynika nie tylko z utrzymującej się presji migracyjnej, ale także związane jest z koniecznością zapewnienia ochrony granicy państwowej i jej nienaruszalności, bezpieczeństwa i porządku publicznego w strefie nadgranicznej, potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonariuszom, pracownikom służb państwowych oraz żołnierzom i pracownikom Sił Zbrojnych RP realizującym zadania służbowe na granicy państwowej" - podkreślił resort.
Zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi obowiązuje od 13 czerwca 2024 r. i dotyczy obszaru przylegającego do granicy polsko-białoruskiej. (PAP)
