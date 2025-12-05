Prowokacyjny język partii napędza przemoc polityczną

tak uważa większość Amerykanów.
Większość Amerykanów uważa, że politycy Partii Republikańskiej i Demokratycznej oraz ich zwolennicy posuwają się za daleko w stosowaniu prowokacyjnego języka do krytykowania przeciwników politycznych, a narastająca wrogość napędza przemoc polityczną w kraju - wynika z sondażu ośrodka Gallup.
Według 69 proc. respondentów za daleko posunęli się Partia Republikańska i jej zwolennicy (wzrost o 16 pkt proc. w porównaniu z 2011 rokiem). O Partii Demokratycznej i jej sympatykach to samo powiedziało 60 proc. ankietowanych (wzrost o 9 pkt proc.).
Z badania wynika, że zwolennicy obu ugrupowań niemal jednomyślnie uważają, że to ta druga partia przesadziła, jeśli chodzi o stosowanie prowokacyjnego języka. O Republikanach uważa tak 94 proc. Demokratów, a o Demokratach - 93 proc. Republikanów.
Z drugiej strony - podkreślili autorzy sondażu - sympatycy tych partii "nie są skłonni uznać, że to ich własne ugrupowanie posunęło się za daleko w swojej retoryce" i nie są bardziej skłonni do podzielania tego poglądu niż w 2011 roku.
Sondaż przeprowadzono między 1 a 16 października, kilka tygodni po tym, gdy prawicowy aktywista Charlie Kirk został zastrzelony na Uniwersytecie Utah Valley. Gallup wykorzystał pytania podobne do zadanych w sondażu sprzed 14 lat, po postrzeleniu ówczesnej kongresmenki Gabrielle Giffords.
Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski
Od redakcji Wiara.pl
Czy w Polsce jest inaczej?
Naukowcy zrobili pierwszy krok w kierunku stworzenia syntetycznych ludzkich genomów.
Od czasu zdobycia Al-Faszir przez RSF aż 150 tys. mieszkańców pozostaje zaginionych. Nie wydaje się, aby opuścili miasto.
Premier podczas tajnej części obrad miał mówić o "kryptoaferze i rosyjskim w niej śladzie".
Co zostało powiedziane w Moskwie?
Kar za brak transparentności uniknął chiński TikTok - KE uznała, że odpowiedział na jej uwagi.
Śledztwo dotyczy podejrzenia kłusownictwa.
UE powinna wspierać wolność słowa, a nie "atakować amerykańskie firmy" bez powodu.
Obszar strefy buforowej nie zmienił się w porównaniu z obowiązującym dotychczas.