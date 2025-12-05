Klub PiS złożył wniosek o odtajnienie niejawnego punktu obrad Sejmu

Premier podczas tajnej części obrad miał mówić o "kryptoaferze i rosyjskim w niej śladzie".
Posłowie PiS Sebastian Kaleta i Andrzej Śliwka złożyli w piątek w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości wniosek do marszałka Sejmu o odtajnienie części obrad dotyczącej informacji premiera Donalda Tuska.
W piątek na utajnionej części obrad Sejmu premier Donald Tusk przedstawił informację ws. bezpieczeństwa państwa. Według źródeł PAP premier podczas tajnej części obrad miał mówić o "kryptoaferze i rosyjskim w niej śladzie". Tego samego dnia Sejm będzie głosować nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach.
Złożenie wniosku o odtajnienie części obrad dotyczącej informacji premiera zapowiedzieli na konferencji prasowej w Sejmie posłowie PiS Sebastian Kaleta i Andrzej Śliwka.
W rozmowie z PAP poseł Kaleta podkreślił, że w pierwszej kolejności nad wnioskiem o odtajnienie będzie musiał pochylić się marszałek Sejmu wraz z Prezydium Sejmu, ponieważ posłowie nie mogą złożyć takiego wniosku bezpośrednio pod obrady Sejmu.
Śliwka stwierdził w swoim wpisie na platformie X, że premier Tusk "z widocznymi oznakami zdenerwowania, sam z mównicy sejmowej apelował o złożenie takiego wniosku".
Poseł PiS Janusz Kowalski, zapowiadając wniosek o odtajnienie z sejmowej mównicy, zaznaczył, że "szopka Donalda Tuska musi być jawna", a "Polacy muszą znać prawdę".
Już podczas wystąpienia premiera w późniejszej debacie dotyczącej weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach posłowie PiS wołali z ław sejmowych, by odtajniona została informacja szefa rządu.
Premier powiedział, że posłowie mogą złożyć wniosek o odtajnienie. Tusk dodał, że część posłów chce "zakrzyczeć" problem. Podkreślił, że to nie slogany i polityka, tylko sytuacja, w której chodzi o wiodącą firmę na rynku, z kapitałem, który umożliwił jej przetrwanie na rynku w czasie pandemii Covid-19, a stało się to dzięki rosyjskim pieniądzom i rosyjskiej mafii. Poinformował, że podał nazwę tej firmy na tajnej części obrad Sejmu.
Po wysłuchaniu informacji premiera posłowie PiS wskazywali, że jego wystąpienie było "przewidywalne" i nie powinno zostać utajnione. Oceniali, że utajniona część obrad miała przysłonić piątkowy szczyt medyczny organizowany przez prezydenta, a także odwrócić uwagę od głosowania nad budżetem na przyszły rok.
Politycy koalicji rządzącej podkreślali, że wystąpienie premiera zawierało "same konkrety", a los prezydenckiego weta powinien być po nim przesądzony.
Premier poinformował w czwartek na platformie X, że zwrócił się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o utajnienie punktu piątkowych obrad Izby, podczas którego przedstawi pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa. W czwartek Prezydium Sejmu przegłosowało utajnienie pierwszej części obrad.
***
Ustawa o kryptoaktywach wprowadza rozwiązania nadmierne, niejednoznaczne i nieproporcjonalne - powiedział w piątek w Sejmie szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Jego zdaniem, ustawa zaburza też konkurencyjność podmiotów.
- Prezydent postanowił odmówić podpisania ustawy o rynku kryptoaktywów - powiedział w piątek w Sejmie szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. - Prezydent uznał, że ustawa nie może stać się częścią obowiązującego porządku prawnego, bo zawiera rozwiązania, które wykraczają poza rozporządzenie MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation - PAP). Przyjęte przedłożenie wprowadza rozwiązania nadmierne, niejednoznaczne i nieproporcjonalne - dodał.
Bogucki powiedział, że wśród powodów odmowy podpisania ustawy prezydent wymienił nadmierne obciążenie uczestników rynku i to, że ustawa stoi w sprzeczności z rozporządzeniem MiCA oraz tworzy jeden z najbardziej restrykcyjnych systemów w Unii Europejskiej. Dodał, że według prezydenta ustawa doprowadzi do zahamowania rozwoju rynku kryptowalut.
- Ustawa zaburza konkurencyjność podmiotów. Proponuje opłaty, które są kilka czy kilkadziesiąt razy wyższe niż ponoszone przez emitentów np. akcji. Konstrukcja liczenia opłat od przychodów, a nie od dochodów uderzy w start-upy - powiedział Bogucki.
Prezydencki minister powiedział też, że ustawa w zakresie wpisywania domen do rejestru i ich blokowania posługuje się pojęciami ocennymi, co - jego zdaniem - daje "organom państwa możliwość arbitralnego stosowania tych rozwiazań". - Brak mechanizmów stosowania kontroli sądowej ex ante dodatkowo zwiększa te ryzyka - dodał.
- Prezydent opowiada się za tym, aby przepisy regulacyjne, wprowadzające MiCA, weszły w życie, ale w rozsądny sposób - powiedział Bogucki.
***
Premier Donald Tusk stosuje nieuczciwą metodę zamknięcia ust parlamentarzystom i administracji prezydenta - ocenił w piątek w Sejmie szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Dodał, że wybór między "rosyjską mafią" a ustawą Tuska ws. kryptoaktywów to "fałszywy wybór". Zaproponował wspólne prace nad nową ustawą.
Bogucki w piątek w Sejmie odniósł się do wcześniejszych słów premiera Tuska na sali plenarnej. - Dzisiaj stosuje pan bardzo nieuczciwą (...) panie premierze, metodę. To znaczy zamknąć usta wszystkim parlamentarzystom, zamknąć usta administracji prezydenta, a stanąć na tej mównicy i powiedzieć: ťalbo będziecie głosować za rosyjską mafią, albo będziecie głosować za moją ustawąŤ. To jest fałszywy wybór i pan doskonale o tym wie - powiedział szef kancelarii prezydenta.
Zaapelował do premiera o odtajnienie niejawnej części piątkowego posiedzenia Sejmu, aby zobaczyć, co "na tym posiedzeniu wybrzmiało". Ocenił również, że premier "fałszywie postawił" temat głosowania i nie dotyczy ono tego, czy "jesteś za rosyjską mafią, czy jesteś za tą ustawą". - Temat głosowania jest bardzo prosty: jak przykryć nieudolność rządu, dramatyczną sytuację w ochronie zdrowia, klęskę wczorajszego szczytu medycznego, gigantyczny deficyt finansów publiczny, brak działania służb - tłumaczył szef kancelarii prezydenta.
Jego zdaniem, premier "leje krokodyle łzy, straszy Polaków, mówi o rosyjskiej mafii". - Pan premier chodzi na grzyby w garniturze, trzeba ściągnąć panie premierze ten garnitur, podwinąć rękawy i wziąć się do roboty - apelował Bogucki.
Bogucki zaproponował też, żeby razem napisać "dobrą ustawę (w sprawie kryptoaktywów) w dwa, trzy tygodnie". - Złożymy ją do Sejmu i przegłosujemy. Trzeba tylko chcieć - oświadczył
Mówią, że Polak mądry po szkodzie. Ale mam wątpliwości. Czy faktycznie mądrzejszy.
Czasem poświęcanie czasu bardzo ważnym sprawom jest dla nas ucieczką od rzeczy najistotniejszych.
KRRiT wypłaci nadawcom publicznym ponad 124 mln zł w ramach piątej transzy środków abonamentowych.
Ludzie stają się coraz biedniejsi, zyskują sojusznicy Rosji.
Francuzi stawiają trzy warunki.
Padły obraźliwe słowa m.in pod adresem Polski.
Na drugim miejscu znalazły się okupowane terytoria palestyńskie.
To w sercu przechowuje się prawdziwy skarb, a nie w ziemskich sejfach, nie w wielkich inwestycjach finansowych, które dziś jak nigdy dotąd są szalone i niesprawiedliwie skoncentrowane, ubóstwiane za krwawą cenę milionów ludzkich istnień i zniszczenia Bożego stworzenia – wskazał Leon XIV w katechezie podczas środowej audiencji generalnej.
W takim wydarzeniu nie można być samemu – mówił do księży.
W środę rano odbyły się obchody 55. rocznicy masakry robotników przed pomnikiem Grudnia 1970.
Oświadczył, że reżim Maduro to "zagraniczna organizacja terrorystyczna".
Zmniejszenie obciążeń administracyjnych ma pomóc unijnym rolnikom zaoszczędzić nawet 1,6 mld euro rocznie.