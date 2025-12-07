Wsparcie pomaga Kościołowi na Wschodzie nie tylko przetrwać, ale też stawać się znakiem nadziei dla tych, którzy zmagają się z trudną codziennością i z konsekwencjami historii – mówił bp Krzysztof Chudzio, przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski, podczas konferencji prasowej zapowiadającej XXVI Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie obchodzony w drugą niedzielę Adwentu.

Bp Chudzio przyznał, że „tego dnia nie traktujemy jako filantropii, ale jako wydarzenie religijne”. „Zmieniły się czasy, ale misja Kościoła nie zmieniła się. Wierze musi towarzyszyć świadectwo uczynków” – zaznaczył. „Jesteśmy wezwani do utożsamiania się z sercem Boga, który troszczy się o potrzeby swoich dzieci” – wskazał.

Pomoc pomaga Kościołowi na Wschodzie przetrwać

Hierarcha zwrócił uwagę, że „nasze zobowiązanie do pomocy wynika z wyraźnej bliskości duchowej z tym Kościołem”, jako, że „znaczna część członków Kościoła, objętego pomocą Zespołu, to nasi rodacy”. Przyznał, że ten Kościół jest nam duchowo bliski.

Bp Chudzio wyjaśnił, że Zespół dostarcza Kościołowi na Wschodzie wsparcie duchowe, materialne, charytatywne, edukacyjne i kulturowe.

„Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do nieustannej modlitwy, a zwłaszcza w tym wypadku do modlitwy wstawienniczej. Polecamy Panu Bogu potrzeby tamtych wspólnot kościelnych, a one modlą się za nas. W ten sposób realizujemy chrześcijańskie powołanie” – zaznaczył hierarcha.

Bp Chudzio wyjaśnił, że poprzez wsparcie materialne katolicy spełniają obowiązek rozkrzewiania wiary, czyli angażują się w apostolstwo. „Jest to konkretna realizacja miłości bliźniego. Konstruktywna praca do usunięcia ubóstwa i niesprawiedliwości społecznej” – ocenił. Dodał, że również „wsparcie edukacyjne to nie tylko moralny obowiązek, ale zasadniczy element życia wiary”.

Bp Chudzio podkreślił, że „te działania pomagają Kościołowi na Wschodzie nie tylko przetrwać, ale pomagają też stawać się znakiem nadziei dla tych, którzy zmagają się z trudną codziennością i z konsekwencjami historii”. Skierował również wielkie podziękowanie dla Kościoła w Polsce za pomoc, by Zespół mógł działać. Poprosił zarazem o dalsze wspieranie dzieł.

Pomoc modlitewna i materialna ma ogromne znaczenie

Bp Jan Sobiło, biskup pomocniczy Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej w Ukrainie, podziękował w imieniu wszystkich biskupów za pomoc okazywaną Ukrainie. „Dziękujemy Bogu za to, że ta pomoc dla Wschodu jest od tylu lat dla nas wsparciem, przede wszystkim duchowym” – przyznał.

„Misja, którą wy wspieracie, dała możliwość kapłanom pracować” – ocenił i dodał, że gdyby nie ta misja, nie byłoby możliwości zakupu benzyny, ogrzania domów czy katechizacji dzieci, funkcjonowania sióstr na parafiach.

Bp Sobiło poinformował, że Kościół katolicki udziela różnorakiej pomocy także osobom, które nie są związane z Kościołem. „Pomoc jest rozdzielana wszystkim potrzebującym. Wasza pomoc dociera do nas i mamy się czym podzielić z ludźmi, którzy są w bardzo trudnej sytuacji” – zaznaczył i dodał, że 20 km od Zaporoża przebiega linia frontu.

Hierarcha podkreślił, że przy każdym kościele pomoc mogą otrzymać wszyscy niezależnie od wyznania. „Wasza misja w Ukrainie i w Białorusi jest ogromnym wsparciem. Wasza pomoc modlitewna i materialna ma ogromne znaczenie” – przyznał.

W 2025 roku Zespół zrealizował 167 próśb na kwotę 2,4 mln zł

Ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski, podsumował pomoc Zespołu w 2025 roku. Wskazał, że w porównaniu z rokiem ubiegłym, rok 2025 był dla Zespołu od strony finansowej lepszy o ponad 200 tys. zł. W 2025 roku Zespół zrealizował 167 próśb na kwotę 2,4 mln zł.

Duchowny wyjaśnił, że zebrane środki zostały przeznaczone na organizację letniego wypoczynku dla 35 grup dzieci i młodzieży z różnych krajów m.in. Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Uzbekistanu (334 tys. zł); wsparcie i funkcjonowanie różnych obiektów pomocowych jak domy opieki, domy samotnej matki, świetlice, przytuliska dla bezdomnych, stołówki (758 tys. zł); stypendia dla studentów (79 tys. zł); pomoc liturgiczną (334 tys. zł); odbudowę i remonty kościołów, kaplic, świetlic, sal katechetycznych, domów zakonnych (461 tys. zł); działalność kulturalną i oświatową.

Ks. Kryża poinformował, że w 2025 roku Zespół wydał na pomoc Kościołowi w Ukrainie ponad 1,3 mln zł.

Druga niedziela Adwentu to w Ukrainie dzień dziękczynienia i modlitwy za tych, którzy niosą pomoc

Ks. Waldemar Pawelec SAC, przełożony Wspólnoty Księży Pallotynów w Kijowie, wskazał, że wszystkie konkretne inicjatywy można podzielić na dwie części: do wybuchu pełnoskalowej wojny i po jej rozpoczęciu.

Pallotyn przyznał, że do wybuchu wojny pomoc finansowa przeznaczana była na kwestie remontowo-budowlane kościołów i budynków parafialnych, zajęcia katechetyczne, kwestie liturgiczne jak księgi liturgiczne i paramenty liturgiczne, kwestie katechetyczne jak wyposażenie salek katechetycznych, dofinansowanie kursów nowej ewangelizacji, rekolekcji dla rodzin i grup.

Dodał, że sytuacja diametralnie zmieniła się, kiedy rozpoczęła się wojna. Przyznał, że w wyniku wojny najbardziej cierpią osoby najsłabsze.

Ks. Pawelec wyjaśnił, że wspólnoty parafialne w Ukrainie są bardzo małe i nie są w stanie utrzymać budynku kościoła czy kaplicy. „Dzięki pomocy Zespołu mogą one funkcjonować i ich członkowie mogą normalnie żyć. To jest bardzo realna pomoc, którą otrzymujemy i za którą ja – w imieniu posługujących kapłanów i sióstr zakonnych – bardzo dziękuję” – pokreślił. Zaznaczył, że druga niedziela Adwentu to w Ukrainie dzień dziękczynienia i modlitwy za tych, którzy niosą pomoc.

Pomoc na pewno jest potrzebna i na pewno trafia do osób potrzebujących

Dr Maria Anufryieva, wolontariuszka Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, od kilku lat poświęca swój urlop na wyjazdy misyjne do Kazachstanu i Uzbekistanu. „Bogactwem wspólnoty wolontariuszy Zespołu jest to, że jesteśmy osobami świeckimi w różnym wieku. Są tam młodzi dorośli jak i ludzie aktywni zawodowo, a także emeryci, którzy nie boją się podjąć ryzyka i wyzwania” – przyznała.

Wolontariszka wskazała, że dla ludzi młodych niesamowitym doświadczeniem są spotkania w większym gronie, gdyż na co dzień spotykają się w parafii w grupie kilku osób.

Dr Anufryieva zauważyła, że większość dzieci uczy się modlitwy nie od rodziców, ale od posługujących tam sióstr. „Siostry organizują wakacje z Bogiem dzięki Zespołowi Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Dzieci podczas tych wyjazdów mają trzy posiłki dziennie i ubrania dopasowane na swoją miarę” – mówiła. Podkreśliła, że pomoc na pewno jest potrzebna i na pewno trafia do osób potrzebujących.

Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie obchodzony jest w Kościele w Polsce od 2000 roku w drugą niedzielę Adwentu. Ma on na celu wsparcie duchowe i materialne wiernych na terenach dawnego Związku Radzieckiego, przede wszystkim na Białorusi i Ukrainie, ale także w Rosji, na Kaukazie i w Azji Środkowej.