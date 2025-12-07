info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Papież na Koncercie z ubogimi: muzyka, boski dar dla wszystkich
Papież na Koncercie z ubogimi: muzyka, boski dar dla wszystkich

Papież na Koncercie z ubogimi: muzyka, boski dar dla wszystkich  
Vatican Media Papież podczas koncertu.

Muzyka jest jak most, który prowadzi nas do Boga – powiedział Leon XIV w podziękowaniu za przedświąteczny „Koncert z ubogimi". Papież zauważył, że nie przypadkiem każda kultura i język ma tak wiele kolęd. Jakby nie można było celebrować Bożego Narodzenia bez muzyki, bez hymnów uwielbienia – dodał Ojciec Święty.

Dziękując za watykański koncert, który co roku gromadzi ubogich, ich dobroczyńców oraz światowej sławy artystów, Papież wspomniał w sposób szczególny o kard. Konradzie Krajewskim, prefekcie Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia.

Muzyka to nie luksus dla nielicznych

„Dziś wieczór, gdy melodie poruszały nasze dusze, poczuliśmy nieocenioną wartość muzyki: nie jest ona luksusem dla nielicznych, ale boskim darem dostępnym dla wszystkich, bogatych i biednych, uczonych i prostych. Dlatego, zwracając się do każdego z was z pozdrowieniem, odczuwam szczególną radość z powitania was, bracia i siostry, dla których dzisiaj przeżyliśmy ten koncert: dziękuję wam za waszą obecność!"

Jesteśmy czymś więcej niż naszymi problemami

Mówiąc o roli muzyki jako pomostu prowadzącego nas do Boga, Leon XIV stwierdził, że „jest ona w stanie przekazywać uczucia, emocje, aż po najgłębsze poruszenia duszy, wynosząc je w górę, przekształcając w swoiste schody łączące ziemię i niebo. Tak, muzyka może wznieść naszego ducha! Nie dlatego, że odwraca naszą uwagę od naszych nieszczęść, nie dlatego, że nas odurza lub sprawia, że zapominamy o problemach i trudnych sytuacjach życiowych, ale dlatego, że przypomina nam, że nie jesteśmy tylko tym: jesteśmy czymś o wiele więcej niż tylko naszymi problemami i nieszczęściami, jesteśmy dziećmi kochanymi przez Boga!"

Boże Narodzenie nie może się obejść bez muzyki

Papież zauważył, że w sposób szczególny odnosi się to do okresu Bożego Narodzenia i śpiewanych wówczas kolęd. Są one obecne w każdym języku i każdej kulturze. „Jakby nie można było celebrować tej Tajemnicy bez muzyki, bez hymnów uwielbienia. Zresztą sama Ewangelia mówi nam, że kiedy Jezus narodził się w stajence w Betlejem, w niebie odbywał się wielki koncert aniołów! A kto słuchał tego koncertu? Komu ukazały się anioły? Pasterzom, którzy czuwali w nocy, strzegąc swojej trzody".

Jezus jest pieśnią Boga, wsłuchajmy się w nią

Na zakończenie Ojciec Święty zachęcił wszystkich do dobrego przygotowania na Boże Narodzenie. Niech nasze serca – powiedział – będą gotowe do wysłuchania pieśni miłości Boga, którą jest Jezus Chrystus. Słuchajmy tej pieśni, nauczmy się jej dobrze, abyśmy mogli ją śpiewać również naszym życiem – dodał Leon XIV.

VATICANNEWS.VA |

dodane 07.12.2025 10:05

TAGI| KONCERT, LEON XIV, PAPIEŻ, UBODZY, WATYKAN

