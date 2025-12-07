Kraków: rozstrzygnięto rekordowy 83. Konkurs Szopek Krakowskich

W tym roku do rywalizacji zgłoszono aż 238 prac.

W niedzielę 7 grudnia ogłoszono wyniki 83. Konkursu Szopek Krakowskich. W tym roku do rywalizacji zgłoszono aż 238 prac.

- Do konkursu zgłoszono 71 szopek w kategorii dorosłych, 22 szopek w kategorii szopek młodzieżowych, 31 szopek rodzinnych, 50 szopek dziecięcych indywidualnych, 26 szopek szkolnych oraz 38 szopek kategorii OFF - poinformowała Małgorzata Niechaj, kustosz Muzeum Krakowa.

W kategorii szopek dużych zwyciężyli Aleksander Wełna oraz Marek Markowski i Marek Markowski (jr), w kategorii szopek średnich Filip Fotomajczyk, zaś pierwszą nagrodę za szopkę małą zdobyli Jakub Zawadziński oraz Andrzej Wróbel. Z kolei za najlepszą szopkę miniaturową uznano dzieło Kamila i Aleksandra Proksch.

Przyznano też nagrodę im. Zofii i Romana Reinfussów, która trafiła do Wiesława Barczewskiego za całokształt twórczości. Natomiast nagrodę im. Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Jerzego Dobrzyckiego otrzymał Zbigniew Grzech. Nagrodą im. Anny Szałapak, ufundowaną przez przyjaciół Anny Szałapak z Poznania, uhonorowano Stanisława Malika.

W kategorii szopek młodzieżowych I nagrodę otrzymali Paulina Wąsik (od 12 do 14 lat) i Krzysztof Haberko (od 15 do 17 lat). W kategorii OFF wygrali natomiast Karolina Starostka-Kokoszka oraz Szopkomaniacy z Kobierzyna CTZ.

- Liczba szopek zgłoszona na tegoroczny konkurs nas zaskoczyła, ale jednocześnie ucieszyła. Widać, że młodsze pokolenia coraz odważniej startują do tej rywalizacji, a ich prace są coraz piękniejsze i dokładniejsze. Mamy nadzieję, że to efekt warsztatów, które prowadzimy i które naprawdę zachęcają do budowania szopek - ocenia Małgorzata Niechaj, kustosz Muzeum Krakowa.

Ogłoszenie laureatów nastąpiło w Pałacu Krzysztofory. W tym miejscu będzie można też oglądać szopki do dnia 1 marca 2026 r.

Szopki krakowskie to wielkie, przekraczające nieraz 2 metry wysokości, przenośne teatry. Budowali je murarze, którzy zimą podczas przymusowej przerwy w pracy, szukali innych źródeł utrzymania. Następnie najmowali się do domów krakowskich mieszczan i począwszy od drugiego dnia świat, za pomocą szopek odgrywali bożonarodzeniowe przedstawienia.

Zwyczaj przetrwał aż do I wojny światowej, a później został zapomniany. Dopiero w 1937 r. miłośnicy tradycji krakowskich zorganizowali I Konkurs Szopek Krakowskich, który z przerwą w okresie okupacji, trwa do dnia dzisiejszego.

Konkurs Szopek Krakowskich odbywa się prawie nieprzerwanie od 1937 r., nie licząc okresu II wojny światowej. Od 1946 r. jego organizatorem jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. 29 listopada 2018 r. krakowskie szopkarstwo zostało wpisane na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. To pierwszy wpis dotyczący niematerialnego dziedzictwa z Polski.