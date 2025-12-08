info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Mężczyźni podróżujący z detektorem urządzeń szpiegowskich trafili do aresztu
Mężczyźni podróżujący z detektorem urządzeń szpiegowskich trafili do aresztu

Mężczyźni podróżujący z detektorem urządzeń szpiegowskich trafili do aresztu  
HENRYK PRZONDZIONO GLIWICE 22 02 2016 KOMISARIAT POLICJI AUTOSTRADOWEJ SWIETLNA SYGNALIZACJA NA TYLNEJ SZYBIE NIEOZNAKOWANEGO RADIOWOZU FOTO: HENRYK PRZONDZIONO / FOTO GOSC

Znaleziono przy nich przedmioty mogące służyć nawet do ingerencji w strategiczne systemy informatyczne kraju.

Warszawscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy podróżowali z detektorem urządzeń szpiegowskich i sprzętem hakerskim. Cała trójka usłyszała zarzuty i trafiła do aresztu. Sierż. szt. Kacper Wojteczko ze śródmiejskiej komendy przekazał, że mężczyźni zostali zatrzymani w trakcie kontroli drogowej przy ulicy Senatorskiej.

W osobowej toyocie kierowcy podróżowało jeszcze dwóch mężczyzn. Okazało się, że wszyscy są obywatelami Ukrainy, w wieku 43, 42 i 39 lat.

"W rozmowie z policjantami przyznali, że "podróżują po Europie", a do Polski przyjechali kilka godzin wcześniej i niedługo planują podróż na Litwę" - zaznaczył sierż. szt. Wojteczko.

Policjanci bardzo starannie przeszukali samochód i znaleźli przedmioty mogące służyć nawet do ingerencji w strategiczne systemy informatyczne kraju, przełamywania sieci informatycznych i teleinformatycznych.

Zabezpieczyli m.in. detektor urządzeń szpiegowskich, zaawansowany sprzęt hakerski, anteny, laptopy, dużą liczbę kart SIM, routery, przenośne dyski twarde, kamery.

"Obywatele Ukrainy nie byli w stanie określić celu posiadania zabezpieczonych przez policjantów rzeczy. Twierdzili, że są informatykami, a przy zadawaniu precyzyjniejszych pytań zapominali języka angielskiego i udawali, że nie rozumieją, co się do nich mówi" - przekazał Wojteczko.

W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z oszustwami, oszustwami komputerowymi oraz z pozyskaniem urządzeń i programów komputerowych przystosowanych do popełnienia przestępstw, w tym próby uszkodzenia danych informatycznych o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował trzymiesięczny areszt wobec mężczyzn. 

PAP |

dodane 08.12.2025 11:06

TAGI| PAP, POLICJA, PRZESTĘPCZOŚĆ, STOLICA, WARSZAWA

