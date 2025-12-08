Leon XIV: wielki jest dar chrztu, który otrzymaliśmy!  

Cudowne jest „tak" Matki Pana, ale cudowne może być również nasze „tak", odnawiane każdego dnia wiernie, z wdzięcznością, pokorą i wytrwałością, w modlitwie i konkretnych uczynkach miłości, od najbardziej niezwykłych gestów po codzienne obowiązki i posługi, aby wszędzie Jezus mógł być znany, przyjmowany i miłowany, oraz by do wszystkich dotarło Jego zbawienie - powiedział Papież podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
Papież przypomniał, że dzisiejsza uroczystość ukazuje nam jak „Pan obdarzył Maryję niezwykłą łaską całkowicie czystego serca, mając na uwadze jeszcze większy cud: przyjście na świat Chrystusa Zbawiciela jako człowieka". Wobec informacji, którą przekazał Anioł, Maryja Panna z wiarą i pokorą odpowiedziała: „tak".
Dar w wolności
Leon XIV wskazał: „Dar pełni łaski, jaki otrzymała dziewczyna z Nazaretu, mógł przynieść owoc, ponieważ Ona, w swojej wolności, przyjęła go, obejmując plan Boży". Ojciec Święty zauważył, że Bóg postępuje w ten sposób – obdarza nas wielkimi dary, pozostawiając jednocześnie wolność ich przyjęcia bądź odrzucenia.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP zachęca nas do tego, abyśmy uwierzyli tak jak Maryja, która udzieliła „hojnej zgody na misję, do której wzywa nas Pan".
Współpracować w Kościele
Papież zaznaczył, że cud, który dokonał się w momencie poczęcia Maryi, dla nas odnowił się w sakramencie chrztu św. Poprzez obmycie z grzechu pierworodnego „staliśmy się dziećmi Bożymi, Jego przybytkiem i świątynią Jego Ducha". Chrzest sprawia, że Chrystus może „żyć w nas", a my możemy „żyć w zjednoczeniu z Nim, byśmy współpracowali w Kościele, każdy zgodnie ze swoją pozycją, w przeobrażaniu świata".
