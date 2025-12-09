Papież przyjął w Castel Gandolfo prezydenta Ukrainy  

We wtorek 9 grudnia w godzinach porannych Papież Leon XIV, przebywający w Castel Gandolfo, przyjął na audiencji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Głównym tematem rozmowy była wojna na Ukrainie.
Jak informuje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze. Ojciec Święty podkreślił konieczność kontynuowania dialogu oraz wyraził pilne życzenie, aby trwające inicjatywy dyplomatyczne mogły doprowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju.
Ponadto rozmawiano o kwestii jeńców wojennych oraz potrzebie doprowadzenia do powrotu do swoich rodzin ukraińskich dzieci porwanych w czasie wojny.
Kolejne spotkanie
Było to trzecie spotkanie Leona XIV z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Po raz pierwszy doszło do niego w maju podczas inauguracji pontyfikatu Leona XIV, po raz kolejny – w lipcu, kiedy Papież przebywał na urlopie w Castel Gandolfo.
O wyeliminowanie z języka kościelnego i teologicznego terminologii, która nie jest już odpowiednia, gdy mówimy o sobie nawzajem prosi papież Leon XIV w przesłaniu podpisanym przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kardynała Pietro Parolina, wysłanym wczoraj po południu na międzynarodową konferencję „1965-2025: Odwołanie ekskomunik", zorganizowanej w Loppiano (miasteczku Ruchu Focolari) przez Międzynarodową Katedrę Ekumeniczną „Patriarcha Atenagora – Chiara Lubich" Instytutu Uniwersyteckiego Sophia.
