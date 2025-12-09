info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Papież przyjął w Castel Gandolfo prezydenta Ukrainy
Papież przyjął w Castel Gandolfo prezydenta Ukrainy

Papież przyjął w Castel Gandolfo prezydenta Ukrainy  
We wtorek 9 grudnia w godzinach porannych Papież Leon XIV, przebywający w Castel Gandolfo, przyjął na audiencji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Głównym tematem rozmowy była wojna na Ukrainie.

Jak informuje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze. Ojciec Święty podkreślił konieczność kontynuowania dialogu oraz wyraził pilne życzenie, aby trwające inicjatywy dyplomatyczne mogły doprowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju.

Ponadto rozmawiano o kwestii jeńców wojennych oraz potrzebie doprowadzenia do powrotu do swoich rodzin ukraińskich dzieci porwanych w czasie wojny.

Kolejne spotkanie

Było to trzecie spotkanie Leona XIV z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Po raz pierwszy doszło do niego w maju podczas inauguracji pontyfikatu Leona XIV, po raz kolejny – w lipcu, kiedy Papież przebywał na urlopie w Castel Gandolfo.

 

VATICANNEWS.VA |

dodane 09.12.2025 11:13

