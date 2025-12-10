Kolędnicy misyjni pomogą dzieciom na Sri Lance

W ramach organizowanej przez Papieskie Działa Misyjne akcji kolędników misyjnych, dzieci pomogą swoim rówieśnikom na Sri Lance. W ubiegłym roku najmłodsi zebrali w ramach tego przedsięwzięcia ponad 1 mln 279 tys. zł, z których zrealizowano projekty misyjne dla dzieci w Demokratycznej Republice Konga.

Uroczyste posłanie kolędników misyjnych w parafiach odbędzie się 26 grudnia, a większość grup zakończy kolędowanie 6 stycznia w święto patronalne Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Akcja ma także charakter formacyjny i wychowawczy. Dzieci poznają kraj, na rzecz którego kolędują, jego kulturę, geografię, zwyczaje i sytuację swoich rówieśników. Uczą się także zauważać potrzeby innych, ofiarować w intencji misji swój czas, siły i talenty. Pieniądze z tegorocznej akcji kolędników misyjnych zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom na Sri Lance.

Kraj leży w Azji Południowej, na wyspie Cejlon, i należą do niego także mniejsze przybrzeżne wyspy. Oddzielony jest od Półwyspu Indyjskiego Cieśniną Palk i Zatoką Mannar, od wschodu otoczona przez Zatokę Bengalską, od południa otwartym Oceanem Indyjskim.

Papieskie Działa Misyjne w Polsce zwracają uwagę, że "ponad 2,9 mln dzieci na Sri Lance potrzebuje pomocy w wyżywieniu i edukacji". "W wyniku suszy rząd rozprowadzał w kraju wodę pitną za pomocą beczek do 57 tys. 718 osób. (...) Susza i okresowe opady deszczu spowodowały niemal 20 proc. wzrost liczby zgłoszonych przypadków dengi (infekcyjna choroba tropikalna) w całej Sri Lance. W październiku 2023 r. odsetek dzieci poniżej piątego roku życia z niedowagą wynosił 17,2 proc." - przekazało Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci w Polsce.

Sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci s. Monika Juszka RMI poinformowała, że w 2024 r. w ramach akcji Kolędnicy Misyjni zebrano 1 mln 279 tys. 999 zł, zaś wraz z innymi ofiarami dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci zgromadziły 3 mln 109 tys. 679 zł (2023 PDMD - 2 mln 754 tys. 826 zł.; 2022 r. - 2 mln 486 tys. 601 zł). Pieniądze te za pośrednictwem watykańskiej Dykasterii ds. Ewangelizacji dotarły m.in. do Angolii, Nigerii, Filipin, Indii i Sri Lanki i pomogły w realizacji 94 różnych projektów proedukacyjnych i prozdrowotnych dla dzieci do 14. roku życia.

Zwyczaj kolędowania misyjnego narodził się w Austrii i w Niemczech, gdzie kolęduje się z okazji uroczystości Trzech Króli. W Polsce pierwsze grupy takich kolędników pojawiły się w 1993 r. Obecnie działają w 41 diecezjach w całej Polsce i jest ich około 40 tys.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci jest jedną z czterech inicjatyw należących do Papieskich Dzieł Misyjnych (obok Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła i Papieskiej Unii Misyjnej). Powstało we Francji w 1943 r. Obecnie istnieje w ponad 120 krajach świata i od 173 lat wspiera małych mieszkańców krajów misyjnych. W Polsce po raz pierwszy Kolędnicy Misyjni wyruszyli w 1993 r. z inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych. (PAP)

mgw/ mark/