Słowacja: W bieżącym sezonie łowieckim zastrzelono 58 wilków  

Słowackie koła łowieckie poinformowały w środę, że w trwającym sezonie zastrzelono już w kraju 58 wilków i znaleziono osiem padłych zwierząt. Sezon łowiecki trwa do 15 stycznia 2026 r.

Ministerstwo rolnictwa zezwoliło na odstrzał 74 osobników wilka w sezonie łowieckim 2025/26. Kwota polowań została rozdzielona między poszczególne regiony w całym państwie. Polowania na wilki nie są dozwolone na obszarach objętych najwyższym stopniem ochrony przyrody i na terenach chronionych o statusie europejskim. Na te drapieżniki nie wolno także polować na obszarach graniczących z Polską, Czechami i Węgrami, gdzie podlegają pełnej ochronie.

Decyzję o wyznaczeniu kwot i zezwolenie na strzelanie do wilków krytykują ekolodzy. Ich zdaniem system kwot nie ma żadnego uzasadnienia naukowego, nie przynosi rolnikom żadnych korzyści i bezpośrednio zagraża populacji wilków. Ekolodzy apelują do myśliwych i ich stowarzyszeń, aby nie przyłączali się do polowań na wilki.

Piotr Górecki