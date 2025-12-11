info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Romea Strata oficjalnie uznana za Europejski Szlak Kulturowy
Romea Strata oficjalnie uznana za Europejski Szlak Kulturowy

Romea Strata oficjalnie uznana za Europejski Szlak Kulturowy  
Franciszek Mróz

Historyczny szlak pielgrzymkowy Romea Strata (Droga Rzymska) został uznany przez Radę Europy jako oficjalny „Szlak Kulturowy Rady Europy”. To wyróżnienie docenia wkład szlaku w kulturę europejską, rozwój regionalny oraz współpracę społeczności w siedmiu krajach: Estonii, Łotwie, Litwie, Polsce, Czechach, Austrii i Włoszech. Certyfikat  został wręczony na początku miesiąca w Akwilei we Włoszech, poinformowało 10 grudnia stowarzyszenie AERS Romea Strata. 

W ceremonii, która odbyła się w sali balowej Cantina Ca'Tullio, wzięli udział przedstawiciele Rady Europy, naukowcy, organizacje partnerskie i członkowie sieci Romea Strata. Rozmowy koncentrowały się na wkładzie szlaku pielgrzymkowego w zrównoważoną turystykę kulturową, dostępie do oferty oraz inicjatywach edukacyjnych, w tym pielgrzymkach tematycznych z młodzieżą. Zaprezentowano również przykłady najlepszych praktyk z Włoch, Polski, Litwy i Austrii. „Certyfikat nie jest punktem końcowym, lecz sygnałem do dalszego pogłębiania współpracy między regionami”, podkreśliła Christa Englinger, wiceprezes AERS.

Romea Strata rozciąga się na długości około 4700 kilometrów i składa się z 245 etapów. Jej Polski odcinek rozpoczyna się na granicy z Litwą w miejscowości Dusznica (przy przejściu granicznym Ogrodniki), a kończy na granicy z Czechami na Stożku Małym koło Wisły. Liczy około 1260 km. Szlak ten wyznaczony jest charakterystycznymi znakami w postaci pomarańczowo-czerwonej strzałki na białym tle albo białej strzałki na brązowym tle.

Europejskie Stowarzyszenie Romea Strata (AERS) zostało założone w 2018 roku przez organizacje turystyczne i regionalne, uniwersytety, diecezje i organizacje pielgrzymkowe. Obecnie zrzesza ponad 60 członków z siedmiu krajów. Celem stowarzyszenia jest ożywienie starożytnego szlaku pielgrzymkowego znad Morza Bałtyckiego do Rzymu oraz promocja dziedzictwa kulturowego, transgranicznych sieci kontaktów oraz turystyki odpowiedzialnej społecznie i ekologicznie (więcej informacji: www.romeastrata.org)

AERS przyznaje też specjalną Nagrodę Romea Strata osobom, które wniosły wybitny wkład w rozwój szlaku pielgrzymkowego. Tegoroczna nagroda trafiła do Christiana Steinera, który w 2024 roku jako pierwszy pielgrzym pokonał całą, liczącą 4700 kilometrów trasę w nieco ponad siedem miesięcy. 

Romea Strata. Nowy wielki szlak pielgrzymkowy

Gość Niedzielny DODANE 03.10.2024

Romea Strata. Nowy wielki szlak pielgrzymkowy

Mamy w naturze potrzebę spotkania z samym sobą i drugim człowiekiem. A to jest z kolei kluczem do spotkania z Bogiem. Szansę na to daje pójście na pielgrzymkę – mówi dr Franciszek Mróz.

więcej »

 

KAI |

dodane 11.12.2025 09:28

TAGI| ROMEA STRATA

