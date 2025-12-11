Biskupi zaprosili Papieża do Polski – padła możliwa data  

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski przekazało Papieżowi Leonowi XIV oficjalne zaproszenie do obycia podróży apostolskiej do Polski. Okazją do złożenia wizyty miałaby być 150. rocznica objawień maryjnych w Gietrzwałdzie w 2027 roku. Rano arcybiskupi Tadeusz Wojda i Józef Kupny oraz biskup Marek Marczak zostali przyjęci przez Ojca Świętego na specjalnej audiencji w Watykanie.

„Papież przyjął nas z dużą życzliwością, był bardzo radośnie nastawiony, mówił, że wielokrotnie odwiedzał Polskę i że leży mu ona bardzo głęboko na sercu” – relacjonował przebieg audiencji abp Tadeusz Wojda. Przewodniczący KEP wręczył Leonowi XIV list z zaproszeniem do Polski, przywołując również zaproszenia wystosowane przez Prezydentów RP – Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego. „Powiedziałem, że jest 150-lecie w 2027 roku objawień gietrzwałdzkich, więc jest to dobra okazja” – mówił abp Wojda.

Papież zainteresowany Polską

Jak dodawał, Leon XIV podkreślał swoje zainteresowanie Polską, spytał też kiedy odbyła się ostatnia papieska pielgrzymka do Polski. Abp Wojda wyjaśnił, że był to 2016 roku i wizyta Papieża Franciszka na Światowych Dniach Młodzieży. „To rzeczywiście dobrze byłoby odwiedzić” – relacjonował słowa Ojca Świętego przewodniczący KEP, zapewniając, że Leon XIV rozważy w swych planach wizytę w Polsce.