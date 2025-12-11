info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Biskupi zaprosili Papieża do Polski – padła możliwa data
rss newsletter facebook twitter

Biskupi zaprosili Papieża do Polski – padła możliwa data

Biskupi zaprosili Papieża do Polski – padła możliwa data  
Vatican Media Prezydium KEP podczas spotkania z Leonem XIV.

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski przekazało Papieżowi Leonowi XIV oficjalne zaproszenie do obycia podróży apostolskiej do Polski. Okazją do złożenia wizyty miałaby być 150. rocznica objawień maryjnych w Gietrzwałdzie w 2027 roku. Rano arcybiskupi Tadeusz Wojda i Józef Kupny oraz biskup Marek Marczak zostali przyjęci przez Ojca Świętego na specjalnej audiencji w Watykanie.

„Papież przyjął nas z dużą życzliwością, był bardzo radośnie nastawiony, mówił, że wielokrotnie odwiedzał Polskę i że leży mu ona bardzo głęboko na sercu” – relacjonował przebieg audiencji abp Tadeusz Wojda. Przewodniczący KEP wręczył Leonowi XIV list z zaproszeniem do Polski, przywołując również zaproszenia wystosowane przez Prezydentów RP – Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego. „Powiedziałem, że jest 150-lecie w 2027 roku objawień gietrzwałdzkich, więc jest to dobra okazja” – mówił abp Wojda.

Papież zainteresowany Polską

Jak dodawał, Leon XIV podkreślał swoje zainteresowanie Polską, spytał też kiedy odbyła się ostatnia papieska pielgrzymka do Polski. Abp Wojda wyjaśnił, że był to 2016 roku i wizyta Papieża Franciszka na Światowych Dniach Młodzieży. „To rzeczywiście dobrze byłoby odwiedzić” – relacjonował słowa Ojca Świętego przewodniczący KEP, zapewniając, że Leon XIV rozważy w swych planach wizytę w Polsce.

 

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 11.12.2025 10:44

TAGI| KEP, LEON XIV, PAPIEŻ, PIELGRZYMKA, POLSKA, PREZYDIUM, ZAPROSZENIE

PRZECZYTAJ TAKŻE
Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu | W Kościele katolickim III niedziela adwentu jest niedzielą gaudete | Leon XIV: Chrześcijański humanizm to podstawa europejskiej kultury | Papież zachęca do słuchania muzyki, która zbliża do Boga | Ks. Cichoń dyrektorem Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

W szkole Jana od Krzyża

ks. Leszek Smoliński

W szkole Jana od Krzyża

Wielkość rodzi się w pokorze, czego przykładem jest życie i dzieło św. Jana od Krzyża, przedstawiciela złotego wieku mistyki hiszpańskiej.

Do ostatniej zwrotki

Maria Sołowiej

Do ostatniej zwrotki

Nie poprzestawajmy na jednej, dwóch zwrotkach. Często w tych kolejnych, rzadziej śpiewanych, kryją się prawdziwe skarby.

Rozmyślania przed zamkniętym szlabanem

Andrzej Macura

Rozmyślania przed zamkniętym szlabanem

Zawsze pozostają inne drogi. Albo bezdroża...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Hongkong

Hongkong: Ostatnia partia opozycyjna podjęła decyzję o samorozwiązaniu

Decyzję wymusili chińscy urzędnicy.

Co dla swojego narodu wywalczył Hamas?

Przywódca Hamasu: nasze prawo do broni jest zagwarantowane prawem międzynarodowym

Odrzucił ideę wykorzystania Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych do utrzymywania porządku w Strefie Gazy, czy rozbrojenia grupy.

Premier Giorgia Meloni

Meloni: zapowiedzi administracji USA to przebudzenie dla Europy

Jej zdaniem konieczne jest wzmocnienie dialogu ze Stanami Zjednoczonymi na równych prawach.

W Libanie

Izrael: Armia zaatakowała trzech członków Hezbollahu w południowym Libanie

Użyto dronów.

Dron

Lubelskie: Znaleziono szczątki drona

Tym razem najpewniej był to dron przemytników. Kontrabandy nie znaleziono.

Po zamachu

Australia: Atak na świętujących Chanukę

"Operacja policyjna trwa. Nadal apelujemy do ludzi, aby unikali tego obszaru".

Pod Giewontem

Geotermia i likwidacja kopciuchów znacząco poprawiły powietrze w Zakopanem

W latach 2015-2024 zlikwidowano ponad 800 nieekologicznych źródeł ogrzewania.

Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu

Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu

Papież zachęca, aby przeżywać Boże Narodzenie jako czas umiaru i konkretnej miłości bliźniego.

W liturgii dziś taki kolor

W Kościele katolickim III niedziela adwentu jest niedzielą gaudete

W tekstach liurgii mowa o radości z zapowiadanego przyjścia Chrystusa.

W niedzielę rozpoczyna się Chanuka, święto świateł

W niedzielę rozpoczyna się Chanuka, święto świateł

Upamiętnia wydarzenia z II w. p.n.e. - zwycięstwo Machabeuszy nad armią Antiocha IV.

Kard. Ryś podczas Mszy dziękczynnej za posługę w Łodzi: dziękuję za wszystkie momenty, kiedyśmy się razem gromadzili wokół Słowa

Kard. Ryś podczas Mszy dziękczynnej za posługę w Łodzi: dziękuję za wszystkie momenty, kiedyśmy się razem gromadzili wokół Słowa

Kard. Grzegorz Ryś pożegnał się z archidiecezją łódzką.

We Francji i Hiszpanii beatyfikowano męczenników dwóch wojen

We Francji i Hiszpanii beatyfikowano męczenników dwóch wojen

Uczynili z życia świadectwo.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 15.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
3°C Poniedziałek
noc
2°C Poniedziałek
rano
6°C Poniedziałek
dzień
6°C Poniedziałek
wieczór
wiecej »
 