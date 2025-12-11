info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Jakiej jedności właściwie chcemy? Kard. Koch optymistycznie o rozwiązaniu konfliktów ekumenicznych
rss newsletter facebook twitter

Jakiej jedności właściwie chcemy? Kard. Koch optymistycznie o rozwiązaniu konfliktów ekumenicznych

Jakiej jedności właściwie chcemy? Kard. Koch optymistycznie o rozwiązaniu konfliktów ekumenicznych  
Andrzej Kerner / Foto Gość Kard. Kurt Koch

Według kard. Kurta Kocha, na drodze do jedności chrześcijan wciąż jest wiele do zrobienia. Najpierw należy wyjaśnić pytanie: „Jakiej jedności właściwie chcemy?” – powiedział prefekt Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan w wywiadzie dla niemieckiego tygodnika katolickiego „Die Tagespost”.

Istnieją dwie różne koncepcje tego zagadnienia. Kościół katolicki i Kościoły prawosławne pragną jedności w wierze, sakramentach i posługach, dążąc do komunii. Z kolei niektóre Kościoły protestanckie uważają, że wszystkie Kościoły powinny pozostać takie, jakie są obecnie i że powinny wzajemnie uznawać się za Kościoły: „Suma wszystkich istniejących wyznań stanowiłaby wówczas jeden Kościół Pański. To zupełnie inna koncepcja, niezgodna z wizją katolicką”.

Wojna na Ukrainie komplikuje dialog

W szczegółach ekumeniczny dialog z Kościołem prawosławnym dotyczy „filioque” w Credo oraz dogmatu o nieomylności papieża. Międzynarodowa Komisja mieszana do dialogu teologicznego między Kościołem katolickim a Kościołem prawosławnym pracuje nad obiema kwestiami. Kard. Koch wyraził jednak optymizm: „Jestem przekonany, że te dwa problemy można rozwiązać w taki sposób, aby nie stanowiły już przeszkody między Kościołem katolickim a prawosławnym”.

Konflikt na Ukrainie odgrywa w tym kontekście istotną rolę, ponieważ patriarcha moskiewski Cyryl zerwał komunię z pozostałymi patriarchami. „Jeśli poszczególne Kościoły prawosławne przestaną uczestniczyć w dialogu w ramach szerokiej Międzynarodowej Komisji mieszanej, zaszkodzi to całemu dialogowi”, powiedział kard. Koch. „Bardzo liczymy, że ta straszna i bezsensowna wojna wreszcie się zakończy”.

Wizyta papieska przyniosła nadzieję

Odnosząc się do wizyty papieskiej z okazji 1700 rocznicy Soboru Nicejskiego, podczas której papież Leon XIV zaproponował zwołanie kolejnego wielkiego spotkania ekumenicznego w Jerozolimie w 2033 roku, kard. Koch podkreślił, że ludzie w Libanie przyjęli papieża szczególnie ciepło: „W Libanie odczuwało się wielką wdzięczność za przybycie papieża; Libańczycy pokładają w nim wielkie nadzieje”. Papież Leon XIV spełnił te oczekiwania swoimi przemówieniami, „mocnym kazaniem w Bejrucie” i spotkaniami z młodzieżą. „Papież Leon XIV kładł duży nacisk na nadzieję i zachęcał ludzi do budowania lepszej przyszłości w Libanie”.

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 11.12.2025 15:31

TAGI| EKUMENIZM, KARD. KOCH

PRZECZYTAJ TAKŻE
Para prezydencka zachęca do wsparcia Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom | Pajęcze sieci | Na polach minowych dialogu | Chrześcijanie w Turcji: mozaika Kościołów nad Bosforem | Już niebawem Europejskie Spotkanie Młodych
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

W szkole Jana od Krzyża

ks. Leszek Smoliński

W szkole Jana od Krzyża

Wielkość rodzi się w pokorze, czego przykładem jest życie i dzieło św. Jana od Krzyża, przedstawiciela złotego wieku mistyki hiszpańskiej.

Do ostatniej zwrotki

Maria Sołowiej

Do ostatniej zwrotki

Nie poprzestawajmy na jednej, dwóch zwrotkach. Często w tych kolejnych, rzadziej śpiewanych, kryją się prawdziwe skarby.

Rozmyślania przed zamkniętym szlabanem

Andrzej Macura

Rozmyślania przed zamkniętym szlabanem

Zawsze pozostają inne drogi. Albo bezdroża...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Hongkong

Hongkong: Ostatnia partia opozycyjna podjęła decyzję o samorozwiązaniu

Decyzję wymusili chińscy urzędnicy.

Co dla swojego narodu wywalczył Hamas?

Przywódca Hamasu: nasze prawo do broni jest zagwarantowane prawem międzynarodowym

Odrzucił ideę wykorzystania Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych do utrzymywania porządku w Strefie Gazy, czy rozbrojenia grupy.

Premier Giorgia Meloni

Meloni: zapowiedzi administracji USA to przebudzenie dla Europy

Jej zdaniem konieczne jest wzmocnienie dialogu ze Stanami Zjednoczonymi na równych prawach.

W Libanie

Izrael: Armia zaatakowała trzech członków Hezbollahu w południowym Libanie

Użyto dronów.

Dron

Lubelskie: Znaleziono szczątki drona

Tym razem najpewniej był to dron przemytników. Kontrabandy nie znaleziono.

Po zamachu

Australia: Atak na świętujących Chanukę

"Operacja policyjna trwa. Nadal apelujemy do ludzi, aby unikali tego obszaru".

Pod Giewontem

Geotermia i likwidacja kopciuchów znacząco poprawiły powietrze w Zakopanem

W latach 2015-2024 zlikwidowano ponad 800 nieekologicznych źródeł ogrzewania.

Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu

Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu

Papież zachęca, aby przeżywać Boże Narodzenie jako czas umiaru i konkretnej miłości bliźniego.

W liturgii dziś taki kolor

W Kościele katolickim III niedziela adwentu jest niedzielą gaudete

W tekstach liurgii mowa o radości z zapowiadanego przyjścia Chrystusa.

W niedzielę rozpoczyna się Chanuka, święto świateł

W niedzielę rozpoczyna się Chanuka, święto świateł

Upamiętnia wydarzenia z II w. p.n.e. - zwycięstwo Machabeuszy nad armią Antiocha IV.

Kard. Ryś podczas Mszy dziękczynnej za posługę w Łodzi: dziękuję za wszystkie momenty, kiedyśmy się razem gromadzili wokół Słowa

Kard. Ryś podczas Mszy dziękczynnej za posługę w Łodzi: dziękuję za wszystkie momenty, kiedyśmy się razem gromadzili wokół Słowa

Kard. Grzegorz Ryś pożegnał się z archidiecezją łódzką.

We Francji i Hiszpanii beatyfikowano męczenników dwóch wojen

We Francji i Hiszpanii beatyfikowano męczenników dwóch wojen

Uczynili z życia świadectwo.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 15.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
3°C Poniedziałek
noc
2°C Poniedziałek
rano
6°C Poniedziałek
dzień
6°C Poniedziałek
wieczór
wiecej »
 