info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Trump: nasze działania wobec Wenezueli "wynikają z wielu rzeczy"
rss newsletter facebook twitter

Trump: nasze działania wobec Wenezueli "wynikają z wielu rzeczy"

Donald Trum z żoną, Melanią  
SHAWN THEW /PAP/EPA Donald Trum z żoną, Melanią
Łatwo o uśmiech, gdy nie grążą spadające na głowę pociski

Rozpoczną się działania na lądzie?

Prezydent USA Donald Trump powtórzył w czwartek, że wkrótce amerykańskie siły rozpoczną działania na lądzie wymierzone w przemytników narkotyków z Wenezueli. Dodał, że działania jego administracji wobec tego kraju "wynikają z wielu rzeczy".

- Jedną z nich jest to, że pozwolili milionom ludzi na przybycie do naszego kraju z ich więzień, gangów, przemytników narkotyków, ze szpitali psychiatrycznych - wyliczał prezydent w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym.

- Tak więc ma to związek z wieloma rzeczami, (za pomocą których) traktowano nas źle, a teraz my nie traktujemy ich już tak dobrze - dodał.

Prezydent powiedział też, że przemyt narkotyków drogą morską z Wenezueli do USA spadł "o 92 proc.". - Każdemu, kto się w to teraz angażuje, nie idzie dobrze. I zaczniemy to robić również na lądzie. To zacznie się na lądzie już wkrótce - zadeklarował. Prezydent już wcześniej zapowiadał, że wkrótce rozpocznie się operacja przeciwko przemytnikom na lądzie.

Amerykanie od tygodni wzmacniają presję na wenezuelskie władze i prowadzą ataki na łodzie podejrzane o transportowanie narkotyków do USA. W środę amerykańskie służby skonfiskowały zaś u wybrzeży Wenezueli tankowiec objęty sankcjami. Prezydent powiedział w niedawnym wywiadzie dla portalu Politico, że dni przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro "są policzone", ale nie ujawnił celu i strategii wobec tego kraju. Jednocześnie odmówił wykluczenia lądowej inwazji na Wenezuelę i zasugerował, że może użyć siły wobec Meksyku i Kolumbii.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 12.12.2025 12:21

TAGI| DYPLOMACJA, KONFLIKT, PAP, PREZYDENT, TRUMP, USA, WENEZUELA

PRZECZYTAJ TAKŻE
"FT": Ukraina mogłaby przystąpić do UE 1 stycznia 2027 r. | Trump: Zełenski musi być realistą. Wiele rzeczy się teraz dzieje | Przywódcy Francji, W. Brytanii i Niemiec rozmawiali z prezydentem USA o Ukrainie | Tajlandia, Kambodża: Ponad pół miliona ludzi ewakuowało się z terenów przygranicznych | Zełenski: Ukraina jest gotowa na energetyczny rozejm, jeśli zgodzi się Rosja
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

W szkole Jana od Krzyża

ks. Leszek Smoliński

W szkole Jana od Krzyża

Wielkość rodzi się w pokorze, czego przykładem jest życie i dzieło św. Jana od Krzyża, przedstawiciela złotego wieku mistyki hiszpańskiej.

Do ostatniej zwrotki

Maria Sołowiej

Do ostatniej zwrotki

Nie poprzestawajmy na jednej, dwóch zwrotkach. Często w tych kolejnych, rzadziej śpiewanych, kryją się prawdziwe skarby.

Rozmyślania przed zamkniętym szlabanem

Andrzej Macura

Rozmyślania przed zamkniętym szlabanem

Zawsze pozostają inne drogi. Albo bezdroża...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Hongkong

Hongkong: Ostatnia partia opozycyjna podjęła decyzję o samorozwiązaniu

Decyzję wymusili chińscy urzędnicy.

Co dla swojego narodu wywalczył Hamas?

Przywódca Hamasu: nasze prawo do broni jest zagwarantowane prawem międzynarodowym

Odrzucił ideę wykorzystania Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych do utrzymywania porządku w Strefie Gazy, czy rozbrojenia grupy.

Premier Giorgia Meloni

Meloni: zapowiedzi administracji USA to przebudzenie dla Europy

Jej zdaniem konieczne jest wzmocnienie dialogu ze Stanami Zjednoczonymi na równych prawach.

W Libanie

Izrael: Armia zaatakowała trzech członków Hezbollahu w południowym Libanie

Użyto dronów.

Dron

Lubelskie: Znaleziono szczątki drona

Tym razem najpewniej był to dron przemytników. Kontrabandy nie znaleziono.

Po zamachu

Australia: Atak na świętujących Chanukę

"Operacja policyjna trwa. Nadal apelujemy do ludzi, aby unikali tego obszaru".

Pod Giewontem

Geotermia i likwidacja kopciuchów znacząco poprawiły powietrze w Zakopanem

W latach 2015-2024 zlikwidowano ponad 800 nieekologicznych źródeł ogrzewania.

Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu

Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu

Papież zachęca, aby przeżywać Boże Narodzenie jako czas umiaru i konkretnej miłości bliźniego.

W liturgii dziś taki kolor

W Kościele katolickim III niedziela adwentu jest niedzielą gaudete

W tekstach liurgii mowa o radości z zapowiadanego przyjścia Chrystusa.

W niedzielę rozpoczyna się Chanuka, święto świateł

W niedzielę rozpoczyna się Chanuka, święto świateł

Upamiętnia wydarzenia z II w. p.n.e. - zwycięstwo Machabeuszy nad armią Antiocha IV.

Kard. Ryś podczas Mszy dziękczynnej za posługę w Łodzi: dziękuję za wszystkie momenty, kiedyśmy się razem gromadzili wokół Słowa

Kard. Ryś podczas Mszy dziękczynnej za posługę w Łodzi: dziękuję za wszystkie momenty, kiedyśmy się razem gromadzili wokół Słowa

Kard. Grzegorz Ryś pożegnał się z archidiecezją łódzką.

We Francji i Hiszpanii beatyfikowano męczenników dwóch wojen

We Francji i Hiszpanii beatyfikowano męczenników dwóch wojen

Uczynili z życia świadectwo.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 15.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
3°C Poniedziałek
noc
2°C Poniedziałek
rano
6°C Poniedziałek
dzień
6°C Poniedziałek
wieczór
wiecej »
 