Hołownia nie będzie Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców. Kogo wybrano?
Hołownia nie będzie Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców. Kogo wybrano?

Hołownia nie będzie Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców. Kogo wybrano?  
Tomasz Molina / CC-A 4.0 Szymon Hołownia.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powołał byłego prezydenta Iraku Barhama Ahmeda Saliha na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców - podał w piątek Reuters, powołując się na dokument mówiący o jego nominacji.

O to stanowisko ubiegał się także Szymon Hołownia, który do niedawna był marszałkiem Sejmu RP.

Jak podał Reuters, podpisany przez Guterresa dokument z datą 11 grudnia mówi, że Salih został powołany na pięcioletnią kadencję zaczynającą się 1 stycznia 2026 r. W dokumencie zaznaczono, że nominacja musi zostać zatwierdzona przez Komitet Wykonawczy Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR).

Tobiasz Bocheński o wyroku TSUE ws. uznawania „małżeństw” homoseksualnych: To pozaprawna ingerencja w kompetencje państw członkowskich

DODANE 11.12.2025

Tobiasz Bocheński o wyroku TSUE ws. uznawania „małżeństw” homoseksualnych: To pozaprawna ingerencja w kompetencje państw członkowskich

Tobiasz Bocheński, poseł PiS do Parlamentu Europejskiego, komentuje wyrok TSUE i ocenia sytuację w Unii Europejskiej. »

PAP

dodane 12.12.2025 10:48

TAGI| DYPLOMACJA, IRAK, ONZ, ORGANIZACJE, PAP, PREZYDENT, UCHODŹCY

