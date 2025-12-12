info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » 80. rocznica włączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski
80. rocznica włączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski

W Wałbrzychu  
Mirosław Jarosz /Foto Gość W Wałbrzychu

Prezydent Wałbrzycha: ta rocznica ma wymiar bardzo ludzki.

W poniedziałek w Wałbrzychu odbędą się uroczystości 80. rocznicy włączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski. Ta rocznica ma wymiar bardzo ludzki, bo właśnie odchodzi pokolenie, które tu przyjechało i budowało Polskę  - powiedziała PAP prezydent miasta Roman Szełemej.

Główne obchody rocznicy odbędą się w poniedziałek w Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Jak wynika z programu uroczystości opublikowanego przez Związek Miast Polskich, zaplanowano m.in. wystąpienie premiera Donalda Tuska oraz wykład noblistki Olgi Tokarczuk. Podczas uroczystości podpisana ma zostać "Deklaracja Piastowska". Otwarta zostanie ponadto wystawa "Fenomen architektoniczny Ziem Zachodnich i Północnych".

W obchodach rocznicowych mają wziąć udział m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - wynika z programu uroczystości.

Prezydent Wałbrzycha zwrócił uwagę na "bardzo ludzki wymiar" obchodów rocznicowych. - Właśnie odchodzi pokolenie, które tu przyjechało i budowało Polskę. Za chwilę tych świadków historii już nie będzie () jesteśmy w codziennym życiu świadkami nieodwracalnego umykania historii, zamykania się pewnego ważnego etapu w naszej państwowości. 80. rocznica jest prawdopodobnie ostatnią z okrągłych, którą będziemy mogli obchodzić ze świadkami historii - powiedział Szełemej.

Dodał, że obchody rocznicowe mają być opowieścią i przypomnieniem historii ludzi, którzy przyjechali na ziemie włączone do Polski po 1945 r. W tym kontekście - mówił prezydent miasta - Wałbrzych jest "mikrokosmosem" wielkich przemian, które zachodziły na tych terenach.

- Tu przyjechali z Kresów, tysiące z okolic Lwowa, ale też przyjechało mnóstwo reemigrantów z Francji, Belgii, przyjechali tu ludzie, którzy ocaleli z Holokaustu i tu osiadło wielu więźniów z obozów Gross-Rosen - powiedział Szełemej.

Obchody 80. rocznicy włączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski rozpoczną się w Wałbrzychu już w niedzielę mszą w intencji pokoju i pojednania w Kolegiacie na ul. Garbarskiej. Tego dnia cześć wydarzeń rocznicowych odbędzie się też w Zamku Książ

PAP |

dodane 12.12.2025 12:54

