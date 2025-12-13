Papież zachęca do słuchania muzyki, która zbliża do Boga  

W okresie Bożego Narodzenia również muzyka musi być przestrzenią dla duszy, miejscem, w którym serce dochodzi do głosu i zbliża się do Boga – powiedział Papież na audiencji dla artystów, którzy wezmą dziś udział w dorocznym koncercie bożonarodzeniowym wspierającym salezjańskie misje w świecie. W tym roku zebrane środki zostaną przeznaczone na budowę szkoły w Republice Konga.

Leon XIV zauważył, że muzyka rodzi się z codziennego życia, towarzyszy naszym podróżom, wspomnieniom, wysiłkom: jest swoistym zbiorowym dziennikiem, który przechowuje uczucia, opowiadając o naszej drodze w prosty, a jednocześnie głęboki sposób.

Bóg dociera do nas pośrodku naszego życia

Ojciec Święty przypomniał, że również „Bóg, aby się objawić, wybrał ludzką fabułę. Nie posłużył się imponującą scenografią, ale prostym domem; nie ukazał się z daleka, ale zbliża się do nas; nie pozostaje w niedostępnym miejscu na niebie, ale dociera do nas w samym sercu naszych małych historii. W ten sposób ujawnia nam, że codzienne życie – takie, jakie jest – może się stać miejscem spotkania z Nim”.

Autentyczne piękno otwiera na innych

Mówiąc o dzisiejszym koncercie Papież życzył, aby był on wewnętrzną pielgrzymką, w której muzyka pomoże zbliżyć się do Boga. Przypomniał, że dzięki środkom pozyskanym podczas koncertu zostanie wybudowana szkoła dla 350 dzieci w Republice Konga. To pokazuje, że piękno, gdy jest autentyczne, nie pozostaje zamknięte w sobie, ale rodzi odpowiedzialne wybory, będące wyrazem troski o świat – dodał Ojciec Święty.