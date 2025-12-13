info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Papież zachęca do słuchania muzyki, która zbliża do Boga
rss newsletter facebook twitter

Papież zachęca do słuchania muzyki, która zbliża do Boga

Papież zachęca do słuchania muzyki, która zbliża do Boga  
Vatican Media Koncert w Watykanie

W okresie Bożego Narodzenia również muzyka musi być przestrzenią dla duszy, miejscem, w którym serce dochodzi do głosu i zbliża się do Boga – powiedział Papież na audiencji dla artystów, którzy wezmą dziś udział w dorocznym koncercie bożonarodzeniowym wspierającym salezjańskie misje w świecie. W tym roku zebrane środki zostaną przeznaczone na budowę szkoły w Republice Konga.

Leon XIV zauważył, że muzyka rodzi się z codziennego życia, towarzyszy naszym podróżom, wspomnieniom, wysiłkom: jest swoistym zbiorowym dziennikiem, który przechowuje uczucia, opowiadając o naszej drodze w prosty, a jednocześnie głęboki sposób.

Bóg dociera do nas pośrodku naszego życia

Ojciec Święty przypomniał, że również „Bóg, aby się objawić, wybrał ludzką fabułę. Nie posłużył się imponującą scenografią, ale prostym domem; nie ukazał się z daleka, ale zbliża się do nas; nie pozostaje w niedostępnym miejscu na niebie, ale dociera do nas w samym sercu naszych małych historii. W ten sposób ujawnia nam, że codzienne życie – takie, jakie jest – może się stać miejscem spotkania z Nim”.

Czytaj też:

Cecylia w erze Spotify. Jaka przyszłość czeka muzykę sakralną?

GN 47/2025 DODANE 20.11.2025 AKTUALIZACJA 22.11.2025

Cecylia w erze Spotify. Jaka przyszłość czeka muzykę sakralną?

W epoce streamingu, TikToka i zanikających chórów parafialnych muzyka kościelna nie potrzebuje rewolucji, lecz serca. W erze algorytmów i sztucznej inteligencji przypomina, że nie wszystko można wygenerować. Bo prawdziwe piękno rodzi się tam, gdzie człowiek spotyka Boga. »

więcej »

Autentyczne piękno otwiera na innych

Mówiąc o dzisiejszym koncercie Papież życzył, aby był on wewnętrzną pielgrzymką, w której muzyka pomoże zbliżyć się do Boga. Przypomniał, że dzięki środkom pozyskanym podczas koncertu zostanie wybudowana szkoła dla 350 dzieci w Republice Konga. To pokazuje, że piękno, gdy jest autentyczne, nie pozostaje zamknięte w sobie, ale rodzi odpowiedzialne wybory, będące wyrazem troski o świat – dodał Ojciec Święty.

«« | « | 1 | » | »»

Krzysztof Bronk

VATICANNEWS.VA |

dodane 13.12.2025 11:40

TAGI| BOŻE NARODZENIE, LEON XIV, MUZYKA, WATYKAN

PRZECZYTAJ TAKŻE
Cecylia w erze Spotify. Jaka przyszłość czeka muzykę sakralną? | Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu | W Kościele katolickim III niedziela adwentu jest niedzielą gaudete | Leon XIV: Chrześcijański humanizm to podstawa europejskiej kultury | Para prezydencka zachęca do wsparcia Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

W szkole Jana od Krzyża

ks. Leszek Smoliński

W szkole Jana od Krzyża

Wielkość rodzi się w pokorze, czego przykładem jest życie i dzieło św. Jana od Krzyża, przedstawiciela złotego wieku mistyki hiszpańskiej.

Do ostatniej zwrotki

Maria Sołowiej

Do ostatniej zwrotki

Nie poprzestawajmy na jednej, dwóch zwrotkach. Często w tych kolejnych, rzadziej śpiewanych, kryją się prawdziwe skarby.

Rozmyślania przed zamkniętym szlabanem

Andrzej Macura

Rozmyślania przed zamkniętym szlabanem

Zawsze pozostają inne drogi. Albo bezdroża...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Hongkong

Hongkong: Ostatnia partia opozycyjna podjęła decyzję o samorozwiązaniu

Decyzję wymusili chińscy urzędnicy.

Co dla swojego narodu wywalczył Hamas?

Przywódca Hamasu: nasze prawo do broni jest zagwarantowane prawem międzynarodowym

Odrzucił ideę wykorzystania Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych do utrzymywania porządku w Strefie Gazy, czy rozbrojenia grupy.

Premier Giorgia Meloni

Meloni: zapowiedzi administracji USA to przebudzenie dla Europy

Jej zdaniem konieczne jest wzmocnienie dialogu ze Stanami Zjednoczonymi na równych prawach.

W Libanie

Izrael: Armia zaatakowała trzech członków Hezbollahu w południowym Libanie

Użyto dronów.

Dron

Lubelskie: Znaleziono szczątki drona

Tym razem najpewniej był to dron przemytników. Kontrabandy nie znaleziono.

Po zamachu

Australia: Atak na świętujących Chanukę

"Operacja policyjna trwa. Nadal apelujemy do ludzi, aby unikali tego obszaru".

Pod Giewontem

Geotermia i likwidacja kopciuchów znacząco poprawiły powietrze w Zakopanem

W latach 2015-2024 zlikwidowano ponad 800 nieekologicznych źródeł ogrzewania.

Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu

Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu

Papież zachęca, aby przeżywać Boże Narodzenie jako czas umiaru i konkretnej miłości bliźniego.

W liturgii dziś taki kolor

W Kościele katolickim III niedziela adwentu jest niedzielą gaudete

W tekstach liurgii mowa o radości z zapowiadanego przyjścia Chrystusa.

W niedzielę rozpoczyna się Chanuka, święto świateł

W niedzielę rozpoczyna się Chanuka, święto świateł

Upamiętnia wydarzenia z II w. p.n.e. - zwycięstwo Machabeuszy nad armią Antiocha IV.

Kard. Ryś podczas Mszy dziękczynnej za posługę w Łodzi: dziękuję za wszystkie momenty, kiedyśmy się razem gromadzili wokół Słowa

Kard. Ryś podczas Mszy dziękczynnej za posługę w Łodzi: dziękuję za wszystkie momenty, kiedyśmy się razem gromadzili wokół Słowa

Kard. Grzegorz Ryś pożegnał się z archidiecezją łódzką.

We Francji i Hiszpanii beatyfikowano męczenników dwóch wojen

We Francji i Hiszpanii beatyfikowano męczenników dwóch wojen

Uczynili z życia świadectwo.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 15.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
3°C Poniedziałek
noc
2°C Poniedziałek
rano
6°C Poniedziałek
dzień
6°C Poniedziałek
wieczór
wiecej »
 