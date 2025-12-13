info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Leon XIV: Chrześcijański humanizm to podstawa europejskiej kultury
Leon XIV: Chrześcijański humanizm to podstawa europejskiej kultury

Vatican Media Włoscy dyplomaci w Watykanie

Zaangażujmy się w rozbrojenie proklamacji i przemówień, dbając nie tylko o ich piękno i precyzję, ale przede wszystkim o uczciwość i rozwagę – powiedział Papież do włoskich dyplomatów, którzy z okazji Roku Świętego przybyli do Watykanu, by przejść w pielgrzymce przez Drzwi Święte. Leon XIV zachęcił ich, by kierowali się zasadami chrześcijańskiego humanizmu, który leży u podstaw kultury Włoch i Europy.

Papież wskazał na znaczenie nadziei, która stanowi temat Roku Jubileuszowego. Nie jest ona mglistym pragnieniem niepewnych rzeczy, ale stanem woli, gdy zdecydowanie dąży do dobra i sprawiedliwości. Tak rozumiana nadzieja ma wielkie znaczenie właśnie w dyplomacji, zwłaszcza wtedy, gdy w obliczu napięć i trudności trzeba dążyć do dialogu i porozumienia.

Mówić prawdę bez dwuznaczności i dążyć do zgody

Leon XIV podkreślił potrzebę właściwego posługiwania się słowem. Jako autentyczni chrześcijanie i uczciwi obywatele mamy mówić prawdę bez dwuznaczności i pielęgnować zgodę między ludźmi. Szczególnym zaś obowiązkiem ambasadorów jest wspieranie dialogu i ponowne nawiązywanie go, gdy zostanie zerwany.

Z nadzieją zaangażujmy się w rozbrojenie proklamacji i przemówień, dbając nie tylko o ich piękno i precyzję, ale przede wszystkim o uczciwość i rozwagę. Kto wie, co powiedzieć, nie potrzebuje wielu słów, ale tylko tych właściwych: ćwiczmy się więc w wypowiadaniu słów, które czynią dobro, w dobieraniu słów, które budują porozumienie, w świadczeniu słowami, które naprawiają krzywdy i wybaczają obrazy. Kto męczy się dialogiem, męczy się nadzieją na pokój.

Naszym obowiązkiem jest pokój

Z okazji Jubileuszu Włoskiej Dyplomacji, Papież przypominał też wizytę św. Pawła VI w Organizacji Narodów Zjednoczonych i wystosowany przy tej okazji apel: „Nigdy więcej wojny! To pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości”. Leon XIV podkreślił, że pokój jest obowiązkiem, który jednoczy ludzkość we wspólnym dążeniu do sprawiedliwości.

Aby zachować i promować prawdziwy pokój, bądźcie zatem ludźmi dialogu, mądrymi w odczytywaniu znaków czasu zgodnie z zasadami chrześcijańskiego humanizmu, który leży u podstaw kultury włoskiej i europejskiej

– dodał na zakończenie Ojciec Święty.

Krzysztof Bronk

VATICANNEWS.VA |

dodane 13.12.2025 12:10

