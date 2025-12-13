Leon XIV: Chrześcijański humanizm to podstawa europejskiej kultury  

Zaangażujmy się w rozbrojenie proklamacji i przemówień, dbając nie tylko o ich piękno i precyzję, ale przede wszystkim o uczciwość i rozwagę – powiedział Papież do włoskich dyplomatów, którzy z okazji Roku Świętego przybyli do Watykanu, by przejść w pielgrzymce przez Drzwi Święte. Leon XIV zachęcił ich, by kierowali się zasadami chrześcijańskiego humanizmu, który leży u podstaw kultury Włoch i Europy.
Papież wskazał na znaczenie nadziei, która stanowi temat Roku Jubileuszowego. Nie jest ona mglistym pragnieniem niepewnych rzeczy, ale stanem woli, gdy zdecydowanie dąży do dobra i sprawiedliwości. Tak rozumiana nadzieja ma wielkie znaczenie właśnie w dyplomacji, zwłaszcza wtedy, gdy w obliczu napięć i trudności trzeba dążyć do dialogu i porozumienia.
Mówić prawdę bez dwuznaczności i dążyć do zgody
Leon XIV podkreślił potrzebę właściwego posługiwania się słowem. Jako autentyczni chrześcijanie i uczciwi obywatele mamy mówić prawdę bez dwuznaczności i pielęgnować zgodę między ludźmi. Szczególnym zaś obowiązkiem ambasadorów jest wspieranie dialogu i ponowne nawiązywanie go, gdy zostanie zerwany.
Z nadzieją zaangażujmy się w rozbrojenie proklamacji i przemówień, dbając nie tylko o ich piękno i precyzję, ale przede wszystkim o uczciwość i rozwagę. Kto wie, co powiedzieć, nie potrzebuje wielu słów, ale tylko tych właściwych: ćwiczmy się więc w wypowiadaniu słów, które czynią dobro, w dobieraniu słów, które budują porozumienie, w świadczeniu słowami, które naprawiają krzywdy i wybaczają obrazy. Kto męczy się dialogiem, męczy się nadzieją na pokój.
Naszym obowiązkiem jest pokój
Z okazji Jubileuszu Włoskiej Dyplomacji, Papież przypominał też wizytę św. Pawła VI w Organizacji Narodów Zjednoczonych i wystosowany przy tej okazji apel: „Nigdy więcej wojny! To pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości”. Leon XIV podkreślił, że pokój jest obowiązkiem, który jednoczy ludzkość we wspólnym dążeniu do sprawiedliwości.
Aby zachować i promować prawdziwy pokój, bądźcie zatem ludźmi dialogu, mądrymi w odczytywaniu znaków czasu zgodnie z zasadami chrześcijańskiego humanizmu, który leży u podstaw kultury włoskiej i europejskiej
– dodał na zakończenie Ojciec Święty.
Wielkość rodzi się w pokorze, czego przykładem jest życie i dzieło św. Jana od Krzyża, przedstawiciela złotego wieku mistyki hiszpańskiej.
Nie poprzestawajmy na jednej, dwóch zwrotkach. Często w tych kolejnych, rzadziej śpiewanych, kryją się prawdziwe skarby.
Decyzję wymusili chińscy urzędnicy.
Odrzucił ideę wykorzystania Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych do utrzymywania porządku w Strefie Gazy, czy rozbrojenia grupy.
Jej zdaniem konieczne jest wzmocnienie dialogu ze Stanami Zjednoczonymi na równych prawach.
Tym razem najpewniej był to dron przemytników. Kontrabandy nie znaleziono.
"Operacja policyjna trwa. Nadal apelujemy do ludzi, aby unikali tego obszaru".
W latach 2015-2024 zlikwidowano ponad 800 nieekologicznych źródeł ogrzewania.
Papież zachęca, aby przeżywać Boże Narodzenie jako czas umiaru i konkretnej miłości bliźniego.
W tekstach liurgii mowa o radości z zapowiadanego przyjścia Chrystusa.
Upamiętnia wydarzenia z II w. p.n.e. - zwycięstwo Machabeuszy nad armią Antiocha IV.
Kard. Grzegorz Ryś pożegnał się z archidiecezją łódzką.