Białoruskie władze uwolniły 123 więźniów politycznych. Wśród nich jest Polak
Białoruskie władze uwolniły 123 więźniów politycznych. Wśród nich jest Polak

Białoruskie władze uwolniły 123 więźniów politycznych. Wśród nich jest Polak  
Mateusz Opasiński/Wikimedia / CC 3.0 Mural w Warszawie.

Informację o tym, że białoruskie władze uwolniły 123 więźniów politycznych, podało w sobotę Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”. Według oświadczenia prasowego wydanego przez biuro Alaksandra Łukaszenki, na które powołała się „Wiasna”, uwolnienie więźniów wynikało z porozumienia osiągniętego przez władze w Mińsku z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Wśród uwolnionych znaleźli się m.in. białoruska opozycjonistka Maryja Kalesnikawa, laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki oraz obywatel Polski Roman Gałuza. Bialacki został przymusowo deportowany na Litwę. Na liście uwolnionych jest również niedoszły kandydat na prezydenta Wiktar Babaryka, a także działacze Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna” Walancin Stefanowicz i Uładź Łabkowicz. Kolejnymi osobami uwolnionymi przez władze w Mińsku są Maryna Zołatawa, naczelna największego niezależnego portalu tut.by oraz znany białoruski politolog Alaksandr Fiaduta.

Ułaskawiono łącznie 156 osób, biorąc pod uwagę decyzje podjęte przez przywódcę Białorusi pod koniec listopada. „Wśród nich są obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Australii i Japonii” – poinformowało biuro prasowe Łukaszenki. 

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór powiedział w sobotę PAP, że cieszy go, że wśród osób, które wyszły na wolność z białoruskich więzień, jest obywatel Polski, a także Aleś Bialacki. – Razem z partnerami nie ustajemy w dążeniach do tego, by uwolniono także Andrzeja Poczobuta – zapewnił Wewiór. 

PAP/ps

GOSC.PL |

dodane 13.12.2025 15:55

TAGI| BIAŁORUŚ, WIĘŹNIOWIE POLITYCZNI

