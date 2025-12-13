We Francji i Hiszpanii beatyfikowano męczenników dwóch wojen  

124 osoby – ofiary hiszpańskiej wojny domowej z lat 1936-39 – zostały beatyfikowane w sobotę rano w hiszpańskim Jaén. Z kolei w katedrze Notre Dame w Paryżu odbyła się beatyfikacja 50 duchownych, seminarzystów i świeckich, którzy poświęcili się, aby służyć duchowo Francuzom wywiezionym przez Niemców na roboty w czasie II wojny światowej.

Nie bohaterowie ani bojownicy w imię ideologii, lecz świadkowie prawdziwej odwagi, zawartej w zdolności do cierpienia „z miłości do prawdy i sprawiedliwości”. Tak kardynał Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, określił 124 męczenników z hiszpańskiej diecezji Jaén, beatyfikowanych w sobotę 13 grudnia, w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Wśród wyniesionych na ołtarze jest stu dziesięciu kapłanów, jedna zakonnica z zakonu św. Klary oraz trzynastu świeckich. Wszyscy padli ofiarą wojny, której stawili czoła z jedyną bronią: miłością. Do tego stopnia, że umierali, przebaczając swoim oprawcom.

Chrześcijańska cnota męstwa

Idąc śladami 124 męczenników z Jaén, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych wyraził więc życzenie, aby można było wzbudzić i zachować „pragnienie odwagi w dawaniu świadectwa o Jezusie”. Wraz z nim – podsumował – niech uwydatnia się także chrześcijańska cnota męstwa, która czyni „zdolnymi do przezwyciężenia strachu, nawet przed śmiercią”, w świadomości słów Jezusa: „Ufajcie, Ja zwyciężyłem świat”.

W paryskiej katedrze Notre Dame beatyfikowanych zostało natomiast 50 męczenników, osób wywodzących się głównie z katolickich ruchów młodzieżowych, które w czasie II wojny światowej poświęciły się, aby nieść duchowe wsparcie francuskim robotnikom przymusowym wywiezionym przez Niemców na roboty przymusowe do III Rzeszy.

Młodzi ludzie, widząc, że ich rodacy przymusowo wywiezieni nie mają żadnej opieki duszpasterskiej, pospieszyli im z posługą. Za tę działalność zostali schwytani i zgładzeni w obozach koncentracyjnych w latach 1944-45.

Uczynili z życia świadectwo

„Wszyscy, bez wyjątku, uczynili ze swojego życia, swojej działalności, swojego uwięzienia i swojego męczeństwa służbę – i to jaką służbę! Szli za Jezusem jako autentyczni uczniowie, stawiając swoje kroki w ślad za krokami Mistrza. To wezwanie Jezusa, którego echo przekazuje nam Ewangelia św. Jana: ‘A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec’ zrealizowali w ofierze swojego życia, w hojnym darze z siebie” – powiedział kard. Jean-Claude Hollerich podczas Mszy św. beatyfikacyjnej.