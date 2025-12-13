Mszą świętą dziękczynną za 8 lat posługi w Kościele Łódzkim i ostatnim ucałowaniem ołtarza katedralnego kard. Grzegorz Ryś pożegnał się z archidiecezją łódzką.
Liturgia – celebrowana dziś w samo południe – zgromadziła wiernych i duchownych Kościoła Łódzkiego, wśród których nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich i miejskich, delegacji i pocztów sztandarowych, przedstawicieli bratnich Kościołów Chrześcijańskich, wspólnot zakonnych oraz osób życia konsekrowanego, a także duchownych diecezjalnych i zakonnych. Wraz z administratorem apostolskim dzisiejszą Eucharystię celebrowali: pochodzący z Łodzi – kard. Konrad Krajewski – jałmużnik papieski, abp Władysław Ziółek – emerytowany metropolita łódzki, bp Marek Marczak, bp Zbigniew Wołkowicz, bp Piotr Kleszcz oraz bp Ireneusz Pękalski – biskup emeryt.
– Ja wam bardzo dziękuję za wszystkie momenty, kiedyśmy się razem gromadzili wokół Słowa Bożego, bo to jest przepiękne doświadczenie tego Kościoła – mówił kard. Ryś. – Gdyby mnie ktoś pytał o Łódzki Kościół, to pierwsze co powiem, to powiem, że to jest Kościół słuchający. Nie słuchający bzdur, ale słuchający Słowa Bożego. Dziękuję wam za te momenty, kiedyśmy razem przeżywali rekolekcje. Cieszę się tym, że mogłem je gościć w Adwencie i w Poście rekolekcje dla młodzieży. Słowo, Słowo, Słowo. Pierwszeństwo Słowa – zauważył.
Zwracając się do duchownych bratnich Kościołów Chrześcijańskich hierarcha powiedział: – Kiedy myślę o tym prymacie Słowa, to też patrzę wyraźnie w tym kierunku, bo to była wielka radość bracia spotykać się z wami wokół Słowa. Mówię do naszych braci z naszych bratnich Kościołów Chrześcijańskich, którzy tu są obecni. No tak jest. Póki co ufamy, że póki co ekumenizm jest przede wszystkim wspólnotą wokół Słowa, ale ciągle nie jest wspólnotą wokół Eucharystii. Ufamy, że to się skończy kiedyś. Ufamy, że będziemy mogli skończyć ten post eucharystyczny i razem przeżyć Komunię Świętą – zaznaczył.
Kardynał Grzegorz Ryś był siódmym biskupem diecezjalnym Kościoła Łódzkiego – drugim, po biskupie Józefie Rozwadowskim - biskupem pochodzącym z Krakowa oraz drugim – po arcybiskupie Marku Jędraszewskim – arcybiskupem łódzkim, który z Łodzi przechodzi do Krakowa.
