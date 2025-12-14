W Kościele katolickim III niedziela adwentu jest niedzielą gaudete

W Kościele katolickim III niedziela adwentu nazywana jest niedzielą gaudete, czyli radości. Szaty liturgiczne tego dnia są różowe, a nie, jak w pozostałe niedziele tego okresu - fioletowe. Teksty liturgii mówią o radości z zapowiadanego przyjścia Chrystusa, który przyniósł odkupienie.

Nazwa niedziela gaudete pochodzi od słów antyfony na wejście: "Gaudete in Domino", czyli "Radujcie się w Panu". Zaproszenie do radości jest umotywowane tym, co czytamy w Liście do Filipian: "Pan jest blisko".

Papież Leon XIV 13 listopada w czasie spotkania z augustiankami podkreślił, że "pełna radość wypływa ze zjednoczenia z Panem, z intymnej zażyłości z Oblubieńcem".

Z kolei papież Benedykt XVI w orędziu z 15 marca 2012 r. na Światowy Dzień Młodzieży "Radujcie się zawsze w Panu" zaznaczył, że "powołaniem Kościoła jest nieść światu radość prawdziwą i trwałą, tę, którą aniołowie zwiastowali pasterzom z Betlejem w noc narodzin Jezusa".

"Kiedy archanioł Gabriel zwiastuje Maryi Pannie, że zostanie Matką Zbawiciela, jego pierwszym słowem jest: "Raduj się!". Po narodzinach Jezusa Anioł Pański mówi do pasterzy: "Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan". Mędrcy, którzy szukali Dzieciątka, "gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali". Powodem tej radości jest więc bliskość Boga, który stał się jednym z nas" - wskazał papież Benedykt XVI.

Zwrócił także uwagę, że "prawdziwe radości" mają swe źródło w Bogu, bo On jest "komunią wiecznej miłości, nieskończoną radością, która nie jest zamknięta w sobie". "Odczucie, że Bóg mnie miłuje, może przekształcić całe życie i przynieść zbawienie" - wskazał papież.

Niedziela gaudete jest jednym z dwóch dni w roku, kiedy kapłan może sprawować liturgię w różowych szatach. Kolor ten wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia. Drugim dniem w roku, kiedy używa się różowych szat, jest czwarta niedziela Wielkiego Postu, zwana niedzielą laetare, czyli niedzielą radości lub niedzielą różową.

***

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) przypomina, że Wigilia (24 grudnia) po raz pierwszy w historii będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, co oznacza, że zakupy "last minute" nie będą możliwe. Tego dnia sklepy będą nieczynne.

PRCH zachęca klientów do niezostawiania zakupów na ostatnią chwilę i korzystania z dostępności sklepów przez całe przedświąteczne, grudniowe weekendy.

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.

1 lutego weszła w życie nowela przewidująca ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których dotąd - zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta - Wigilia była dniem roboczym do godziny 14. Nowela przewiduje również, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.

Pod koniec grudnia ub.r. prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu ustawy o wolnej Wigilii do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zastrzeżenia prezydenta dotyczą wprowadzenia trzeciej, dodatkowej niedzieli pracującej w grudniu dla pracowników handlu.