info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu
rss newsletter facebook twitter

Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu

Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu  
Vatican Media Dla Papieża ubóstwo - zarówno materialne, jak i egzystencjalne - pozostaje „pilną sprawą, której nie można odkładać".

Leon XIV odpowiada na łamach czasopisma „Piazza San Pietro" na list psychologa młodzieży i zachęca do przeżywania Bożego Narodzenia jako czasu prostoty i konkretnej miłości bliźniego, bez „zakupowego dopingu". Młodym wskazuje przykład św. Johna Henry'ego Newmana, który może pomóc w walce „z mrokiem nihilizmu".

Miesięcznik, wydawany przez o. Enzo Fortunato, otwiera list do papieża Leona, podpisany przez Antonio, czterdziestoletniego psychologa z Pagani w prowincji Salerno. Antonio opowiada o życiu poświęconym najbardziej kruchym i potrzebującym, inspirowanym przez św. Alfonsa Marię de' Liguoriego oraz św. Franciszka.

Czasy, które nie wybaczają błędów

Mężczyzna jest zaangażowany na rzecz młodych ludzi i rodzin, żyjących pośród „niepokojów, lęków i hiperbolicznego poszukiwania uznania", które często maskuje niepewność i samotność.

40-letni psycholog opisuje dzisiejsze czasy, w których „błąd jest przestępstwem, a niepowodzenie całkowitą porażką", ale także ukazuje przykład dziadków oraz młodzież spragnioną Boga. Stąd jego prośba skierowana do Papieża o słowo, które mogłoby przeniknąć serce wielu młodych ludzi.

Młodzi potrzebują świadectwa

W swojej odpowiedzi psychologowi Leon XIV przypomina o znaczeniu świadectwa chrześcijańskiego jako drogi prowadzącej młodych ludzi do spotkania z Chrystusem: chodzi o świadectwo proste, autentyczne, dojrzewające w modlitwie i wspólnocie oraz w świadomości bycia „nieustannie kochanym przez Boga".

Zamiast zakupowego dopingu, zaprośmy samotnych

Papież zachęca, aby przeżywać Boże Narodzenie jako czas umiaru i konkretnej miłości bliźniego: „Unikajmy zakupowego dopingu" – pisze - który zamienia dary w przedmioty pożądania zamiast w znaki piękna i nadziei.

czytaj także:

Ile kosztują święta? A może… ile naprawdę są warte?

Karol Białkowski DODANE 14.12.2025 AKTUALIZACJA 14.12.2025

Ile kosztują święta? A może… ile naprawdę są warte?

Opublikowane właśnie badania mówią, że prawie połowa z nas planuje oszczędzać na świętach. I bardzo dobrze – to świetna okazja, by przypomnieć sobie, że o jakości Bożego Narodzenia nie decyduje długość paragonu, lecz to, co naprawdę warto przygotować: serce.  »

więcej »

Proponuje też gest zdolny przywrócić sens świętowaniu: „Zaprośmy na kolację wigilijną ubogą rodzinę albo choćby jedną osobę samotną". Dla Papieża ubóstwo - zarówno materialne, jak i egzystencjalne - pozostaje „pilną sprawą, której nie można odkładać", jak przypomina również adhortacja apostolska "Dilexi te".

Przykład Newmana

Na koniec Leon XIV wskazuje młodym światło przykładu św. Johna Henry'ego Newmana, niedawno ogłoszonego Doktorem Kościoła. Jest on mistrzem dialogu i wychowania, który — jak podkreśla Papież — może pomóc w walce „z mrokiem nihilizmu" oraz w budowaniu prawdziwej „cywilizacji pokoju".

«« | « | 1 | » | »»

Wojciech Rogacin

VATICANNEWS.VA |

dodane 14.12.2025 09:10

TAGI| BOŻE NARODZENIE, KONSUMPCJONIZM, LEON XIV, UBÓSTWO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Ile kosztują święta? A może… ile naprawdę są warte? | W Kościele katolickim III niedziela adwentu jest niedzielą gaudete | Leon XIV: Chrześcijański humanizm to podstawa europejskiej kultury | Papież zachęca do słuchania muzyki, która zbliża do Boga | Para prezydencka zachęca do wsparcia Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

W szkole Jana od Krzyża

ks. Leszek Smoliński

W szkole Jana od Krzyża

Wielkość rodzi się w pokorze, czego przykładem jest życie i dzieło św. Jana od Krzyża, przedstawiciela złotego wieku mistyki hiszpańskiej.

Do ostatniej zwrotki

Maria Sołowiej

Do ostatniej zwrotki

Nie poprzestawajmy na jednej, dwóch zwrotkach. Często w tych kolejnych, rzadziej śpiewanych, kryją się prawdziwe skarby.

Rozmyślania przed zamkniętym szlabanem

Andrzej Macura

Rozmyślania przed zamkniętym szlabanem

Zawsze pozostają inne drogi. Albo bezdroża...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Hongkong

Hongkong: Ostatnia partia opozycyjna podjęła decyzję o samorozwiązaniu

Decyzję wymusili chińscy urzędnicy.

Co dla swojego narodu wywalczył Hamas?

Przywódca Hamasu: nasze prawo do broni jest zagwarantowane prawem międzynarodowym

Odrzucił ideę wykorzystania Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych do utrzymywania porządku w Strefie Gazy, czy rozbrojenia grupy.

Premier Giorgia Meloni

Meloni: zapowiedzi administracji USA to przebudzenie dla Europy

Jej zdaniem konieczne jest wzmocnienie dialogu ze Stanami Zjednoczonymi na równych prawach.

W Libanie

Izrael: Armia zaatakowała trzech członków Hezbollahu w południowym Libanie

Użyto dronów.

Dron

Lubelskie: Znaleziono szczątki drona

Tym razem najpewniej był to dron przemytników. Kontrabandy nie znaleziono.

Po zamachu

Australia: Atak na świętujących Chanukę

"Operacja policyjna trwa. Nadal apelujemy do ludzi, aby unikali tego obszaru".

Pod Giewontem

Geotermia i likwidacja kopciuchów znacząco poprawiły powietrze w Zakopanem

W latach 2015-2024 zlikwidowano ponad 800 nieekologicznych źródeł ogrzewania.

Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu

Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu

Papież zachęca, aby przeżywać Boże Narodzenie jako czas umiaru i konkretnej miłości bliźniego.

W liturgii dziś taki kolor

W Kościele katolickim III niedziela adwentu jest niedzielą gaudete

W tekstach liurgii mowa o radości z zapowiadanego przyjścia Chrystusa.

W niedzielę rozpoczyna się Chanuka, święto świateł

W niedzielę rozpoczyna się Chanuka, święto świateł

Upamiętnia wydarzenia z II w. p.n.e. - zwycięstwo Machabeuszy nad armią Antiocha IV.

Kard. Ryś podczas Mszy dziękczynnej za posługę w Łodzi: dziękuję za wszystkie momenty, kiedyśmy się razem gromadzili wokół Słowa

Kard. Ryś podczas Mszy dziękczynnej za posługę w Łodzi: dziękuję za wszystkie momenty, kiedyśmy się razem gromadzili wokół Słowa

Kard. Grzegorz Ryś pożegnał się z archidiecezją łódzką.

We Francji i Hiszpanii beatyfikowano męczenników dwóch wojen

We Francji i Hiszpanii beatyfikowano męczenników dwóch wojen

Uczynili z życia świadectwo.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 15.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
3°C Poniedziałek
noc
2°C Poniedziałek
rano
6°C Poniedziałek
dzień
6°C Poniedziałek
wieczór
wiecej »
 