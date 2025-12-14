Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu  

Leon XIV odpowiada na łamach czasopisma „Piazza San Pietro" na list psychologa młodzieży i zachęca do przeżywania Bożego Narodzenia jako czasu prostoty i konkretnej miłości bliźniego, bez „zakupowego dopingu". Młodym wskazuje przykład św. Johna Henry'ego Newmana, który może pomóc w walce „z mrokiem nihilizmu".

Miesięcznik, wydawany przez o. Enzo Fortunato, otwiera list do papieża Leona, podpisany przez Antonio, czterdziestoletniego psychologa z Pagani w prowincji Salerno. Antonio opowiada o życiu poświęconym najbardziej kruchym i potrzebującym, inspirowanym przez św. Alfonsa Marię de' Liguoriego oraz św. Franciszka.

Czasy, które nie wybaczają błędów

Mężczyzna jest zaangażowany na rzecz młodych ludzi i rodzin, żyjących pośród „niepokojów, lęków i hiperbolicznego poszukiwania uznania", które często maskuje niepewność i samotność.

40-letni psycholog opisuje dzisiejsze czasy, w których „błąd jest przestępstwem, a niepowodzenie całkowitą porażką", ale także ukazuje przykład dziadków oraz młodzież spragnioną Boga. Stąd jego prośba skierowana do Papieża o słowo, które mogłoby przeniknąć serce wielu młodych ludzi.

Młodzi potrzebują świadectwa

W swojej odpowiedzi psychologowi Leon XIV przypomina o znaczeniu świadectwa chrześcijańskiego jako drogi prowadzącej młodych ludzi do spotkania z Chrystusem: chodzi o świadectwo proste, autentyczne, dojrzewające w modlitwie i wspólnocie oraz w świadomości bycia „nieustannie kochanym przez Boga".

Zamiast zakupowego dopingu, zaprośmy samotnych

Papież zachęca, aby przeżywać Boże Narodzenie jako czas umiaru i konkretnej miłości bliźniego: „Unikajmy zakupowego dopingu" – pisze - który zamienia dary w przedmioty pożądania zamiast w znaki piękna i nadziei.

Proponuje też gest zdolny przywrócić sens świętowaniu: „Zaprośmy na kolację wigilijną ubogą rodzinę albo choćby jedną osobę samotną". Dla Papieża ubóstwo - zarówno materialne, jak i egzystencjalne - pozostaje „pilną sprawą, której nie można odkładać", jak przypomina również adhortacja apostolska "Dilexi te".

Przykład Newmana

Na koniec Leon XIV wskazuje młodym światło przykładu św. Johna Henry'ego Newmana, niedawno ogłoszonego Doktorem Kościoła. Jest on mistrzem dialogu i wychowania, który — jak podkreśla Papież — może pomóc w walce „z mrokiem nihilizmu" oraz w budowaniu prawdziwej „cywilizacji pokoju".