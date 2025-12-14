Jakość powietrza w Zakopanem w ostatnich latach znacząco się poprawiła, a średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM10 spadło do połowy dopuszczalnej normy. To efekt rozwoju ogrzewania geotermalnego, rozbudowy sieci ciepłowniczej i likwidacji starych pieców na paliwa stałe - podał urząd miasta.

- W Zakopanem widoczny jest bardzo wyraźny spadek zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10. Od 2023 roku wartość średnioroczna PM10 oscyluje na poziomie 20 mikrogramów na metr sześcienny, a dla porównania w 2007 r. ta wartość wyniosła 66 - przekazał PAP Jan Schwenk, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

Jak dodał, poprawa jakości powietrza jest efektem szeregu działań podejmowanych przez gminę, w tym głównie wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz działań edukacyjnych i kontrolnych.

Miasto podaje, że w latach 2015-2024 w ramach programów dotacyjnych zlikwidowano ponad 800 nieekologicznych źródeł ogrzewania, choć faktyczna liczba wymienionych kotłów jest wyższa, bo obejmuje także modernizacje przeprowadzone przez mieszkańców bez wsparcia gminy.

Według wyliczeń samorządu, w latach 2018-2023 zredukowano emisję o 21,5 tys. ton CO2, 84 tony pyłów zawieszonych PM10 oraz prawie 34 tony pyłów PM2,5. Dane obejmują efekty projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, przy czym rzeczywisty efekt ekologiczny jest - jak podkreśla urząd - jeszcze większy.

Do działań miasta na rzecz poprawy jakości powietrza należą m.in. wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Miasto Zakopane - w ramach funduszy europejskich, program priorytetowy Czyste Powietrze, finansowany z budżetu Zakopanego program wymiany źródeł ogrzewania na ekologiczne, lokalny program osłonowy oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości dla osób korzystających z ekologicznych systemów grzewczych.

Pomiary jakości powietrza w Zakopanem są prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w stacji na Górnej Równi Krupowej.

Jakość powietrza ma w Zakopanem szczególne znaczenie, ponieważ miasto jest jednym z najpopularniejszych ośrodków turystycznych w Polsce. Czystość powietrza to z kolei podstawa do pobierania tzw. opłaty miejscowej lub klimatycznej. W bieżącym roku Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że Zakopane nie miało prawa pobrać opłaty od turysty skarżącego pobieranie daniny z uwagi na złą jakość powietrza. Mimo wyroku samorząd utrzymuje, że obowiązująca uchwała z 2013 r. nakazuje pobieranie takiej opłaty. Przepisy wymagają, by miejscowość pobierająca daninę spełniała kryteria dotyczące m.in. czystości powietrza, przy czym ocena ta obejmuje obszar niemal całej Małopolski. Dlatego poprawa jakości powietrza w samym Zakopanem jest ważnym argumentem w sporze o legalność opłaty.