Hongkong: Ostatnia partia opozycyjna podjęła decyzję o samorozwiązaniu

Decyzję wymusili chińscy urzędnicy.
Członkowie Partii Demokratycznej (PD), ostatniego opozycyjnego ugrupowania w Hongkongu, zagłosowali w niedzielę, pod presją Chin, za jego rozwiązaniem. Pekin przejął kontrolę nad miastem w 1997 r., po zakończeniu okresu brytyjskiej administracji. O rozwiązaniu poinformował przewodniczący partii Lo Kin-hei. Jego wypowiedź przytoczyła agencja Reutera.
Członkowie PD przyznali w rozmowie z Reutersem, że chińscy urzędnicy lub ich pośrednicy zwrócili się do nich z żądaniem rozwiązania partii, grożąc - w przypadku niespełnienia tego polecenia - poważnymi konsekwencjami, w tym możliwymi aresztowaniami.
Do rozwiązania partii doszło tydzień po wyborach do Rady Ustawodawczej Hongkongu, zbojkotowanych przez większość mieszkańców. Niska frekwencja była związane z systemem głosowania, wykluczającym ze startu kandydatów uznanych za nielojalnych wobec władz w Pekinie, a apatię wyborców pogłębiał niedawny potężny pożar, w którym zginęło 160 osób.
Partia Demokratyczna powstała w 1994 r., trzy lata przed powrotem Hongkongu pod chińską administrację po ponad 150 latach rządów brytyjskich.
Po masowych protestach demokratycznych w mieście, zorganizowanych w 2019 r. przeciwko zaostrzonej kontroli Chin, Pekin uchwalił nowe prawo o bezpieczeństwie narodowym, aby stłumić opór społeczeństwa. Ustawa została skrytykowana m.in. przez rządy USA i Wielkiej Brytanii.
W czerwcu br. do rozwiązania została zmuszona Hongkońska Liga Socjaldemokratów (LSD), założona w 2006 r. W przeszłości była postrzegana jako radykalna frakcja w obozie demokratycznym.
Wielkość rodzi się w pokorze, czego przykładem jest życie i dzieło św. Jana od Krzyża, przedstawiciela złotego wieku mistyki hiszpańskiej.
Nie poprzestawajmy na jednej, dwóch zwrotkach. Często w tych kolejnych, rzadziej śpiewanych, kryją się prawdziwe skarby.
Decyzję wymusili chińscy urzędnicy.
Odrzucił ideę wykorzystania Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych do utrzymywania porządku w Strefie Gazy, czy rozbrojenia grupy.
Jej zdaniem konieczne jest wzmocnienie dialogu ze Stanami Zjednoczonymi na równych prawach.
Tym razem najpewniej był to dron przemytników. Kontrabandy nie znaleziono.
"Operacja policyjna trwa. Nadal apelujemy do ludzi, aby unikali tego obszaru".
W latach 2015-2024 zlikwidowano ponad 800 nieekologicznych źródeł ogrzewania.
Papież zachęca, aby przeżywać Boże Narodzenie jako czas umiaru i konkretnej miłości bliźniego.
W tekstach liurgii mowa o radości z zapowiadanego przyjścia Chrystusa.
Upamiętnia wydarzenia z II w. p.n.e. - zwycięstwo Machabeuszy nad armią Antiocha IV.
Kard. Grzegorz Ryś pożegnał się z archidiecezją łódzką.