Meloni: zapowiedzi administracji USA to przebudzenie dla Europy

Premier Włoch Giorgia Meloni powiedziała w niedzielę w Rzymie podczas festynu jej partii Bracia Włosi, że zapowiedzi administracji USA, dotyczące redukcji zaangażowania w Europie, to moment przebudzenia dla tego kontynentu. Zdaniem Meloni konieczne jest wzmocnienie dialogu ze Stanami Zjednoczonymi na równych prawach.

W wystąpieniu na zakończenie festynu pod nazwą Atreju, zorganizowanego w rzymskim Zamku Świętego Anioła, włoska premier mówiła: - Podniesiony został alarm, bo prezydent Donald Trump powiedział w zdecydowany sposób, że USA zamierzają wycofać się z zaangażowania w Europie, a Europejczycy muszą bronić się sami. To znaczy: dzień dobry, Europo. Przez 80 lat oddaliśmy w ich ręce nasze bezpieczeństwo, myśląc, że taki dzień nigdy nie nadejdzie i że to jest gratis.

- Ja mówię zawsze, że wolność ma swoją cenę, a my, w przeciwieństwie do innych, nigdy nie kochaliśmy zewnętrznych ingerencji z żadnej strony. Zawsze woleliśmy kosztowną wolność od bardzo kosztownej i wygodnej służebności - dodała Meloni. Włoska premier oświadczyła: - Konieczne jest wzmocnienie dialogu ze Stanami Zjednoczonymi na równych prawach, a nie na zasadach podległości.

Zapewniła też: - Od pierwszego dnia stoimy u boku Ukrainy i będziemy kontynuować wsparcie dla niej, by bronić też naszego bezpieczeństwa narodowego i dążyć do pokoju. - Pokoju nie buduje się piosenkami Johna Lennona, ale odstraszaniem - powiedziała włoska premier.

Szefowa rządu mówiła: - Chcemy budować poważny kraj, także ze środków Unii Europejskiej. Zauważyła, że Włochy, które były na końcu, jeśli chodzi o wydawanie unijnych pieniędzy, teraz są w czołówce. Meloni oświadczyła: - Europa nie jest u schyłku. Jest żywą cywilizacją, która ma nadal swoją misję. - Nie pozwolimy na to, by stała się karykaturą - dodała.

Premier odnotowała, że trzy lata temu, kiedy centroprawica doszła do władzy we Włoszech, w nagłówkach międzynarodowej prasy można było przeczytać: "Europa drży, Meloni zagraża europejskiej stabilności". Teraz zaś, jak dodała, brytyjski "Financial Times" pisze: "Europa powinna uczyć się od Włoch".

Nazwa dorocznego festynu Braci Włoch - Atreju nawiązuje do imienia postaci wojownika z powieści "Niekończąca się historia" Michaela Endego.

Gościem spotkania był przewodniczący Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, były premier Mateusz Morawiecki.

Z Rzymu Sylwia Wysocka