Siły Obronne Izraela poinformowały w niedzielę o przeprowadzeniu ataków z użyciem dronów, wymierzonych w trzech bojowników Hezbollahu w południowym Libanie.

Według armii celem ataków było trzech członków organizacji terrorystycznej wspieranej przez Iran, którzy brali udział w odbudowie infrastruktury Hezbollahu, "a ich działania stanowiły naruszenie porozumień zawartych między Izraelem a Libanem" - przekazał portal Times of Israel.

Libański portal Naharnet, powołując się na władze lokalne, przekazał, że w atakach zginęły co najmniej dwie osoby.

Po wybuchu jesienią 2023 r. wojny Izraela z Hamasem w Strefie Gazy, Hezbollah rozpoczął ostrzeliwanie Izraela, co po roku przerodziło się w otwarty konflikt. Izraelskiej armii udało się znacząco osłabić libańską organizację, eliminując jej dowódców i likwidując znaczną część zgromadzonej przez nią broni.

W listopadzie 2024 r., przy pośrednictwie USA, zawarty został rozejm między Hezbollahem a Izraelem. Armia izraelska wciąż jednak przeprowadza ataki na proirańskie ugrupowanie, zarzucając mu brak woli rozbrojenia się.