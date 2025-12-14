Lubelskie: Znaleziono szczątki drona

Tym razem najpewniej był to dron przemytników. Kontrabandy nie znaleziono.
Przy szczątkach drona odnalezionego w niedzielę w lesie w miejscowości Żelizna nie wykryto kontrabandy - przekazała policja. Szczątki znajdowały się z dala od domów. O sprawie została powiadomiona Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.
W niedzielę około godz. 13 mężczyzna podczas spaceru po lesie w miejscowości Żelizna (pow. radzyński, woj. lubelskie) zauważył części obiektu przypominającego drona. Policjanci odnaleźli na miejscu rozbitego drona, styropianową obudowę i silnik.
- Wszystko wskazuje na to, że nie jest to dron przemytniczy. Żadnej kontrabandy nie znaleziono - powiedziała PAP nadkom. Anna Kamola z zespołu prasowego KWP w Lublinie. Dodała, że szczątki odkryto "w głębi lasu, z daleka od zabudowań mieszkalnych".
Oprócz Żandarmerii Wojskowej i Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim policjanci zawiadomili o znalezisku Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
Rzecznik Oddziału ŻW w Lublinie mjr Damian Stanula informował, że na miejsce udała się ekipa dochodzeniowo-śledcza, która wspólnie z policją zabezpiecza teren zdarzenia, szczątki i prowadzi oględziny. Dodał, że sprawa zostanie przekazana do wydziału ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie, który będzie realizował dalsze czynności procesowe.
W nocy z 9 na 10 września br. polską przestrzeń powietrzną wielokrotnie naruszyły drony w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zestrzeliło polskie i sojusznicze lotnictwo. W Wyrykach-Woli (woj. lubelskie) został zniszczony dach domu mieszkalnego i uszkodzony samochód osobowy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.
Wielkość rodzi się w pokorze, czego przykładem jest życie i dzieło św. Jana od Krzyża, przedstawiciela złotego wieku mistyki hiszpańskiej.
Nie poprzestawajmy na jednej, dwóch zwrotkach. Często w tych kolejnych, rzadziej śpiewanych, kryją się prawdziwe skarby.
Decyzję wymusili chińscy urzędnicy.
Odrzucił ideę wykorzystania Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych do utrzymywania porządku w Strefie Gazy, czy rozbrojenia grupy.
Jej zdaniem konieczne jest wzmocnienie dialogu ze Stanami Zjednoczonymi na równych prawach.
Tym razem najpewniej był to dron przemytników. Kontrabandy nie znaleziono.
"Operacja policyjna trwa. Nadal apelujemy do ludzi, aby unikali tego obszaru".
W latach 2015-2024 zlikwidowano ponad 800 nieekologicznych źródeł ogrzewania.
Papież zachęca, aby przeżywać Boże Narodzenie jako czas umiaru i konkretnej miłości bliźniego.
W tekstach liurgii mowa o radości z zapowiadanego przyjścia Chrystusa.
Upamiętnia wydarzenia z II w. p.n.e. - zwycięstwo Machabeuszy nad armią Antiocha IV.
Kard. Grzegorz Ryś pożegnał się z archidiecezją łódzką.