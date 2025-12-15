Chile: Ultrakonserwatysta Kast zwycięzcą wyborów prezydenckich

Będzie najbardziej prawicowym prezydentem tego kraju od zakończenia dyktatury generała Augusto Pinocheta
Ultrakonserwatysta Jose Antonio Kast pewnie zwyciężył w niedzielnej drugiej turze wyborów prezydenckich w Chile. Będzie najbardziej prawicowym prezydentem tego kraju od zakończenia dyktatury generała Augusto Pinocheta w 1990 roku - podała agencja AFP.
W przemówieniu, celebrując zwycięstwo wśród tysięcy swoich zwolenników w stolicy kraju, Santiago, Kast powiedział, że "Chile chce zmian". "I mówię wam, tak, Chile doświadczy prawdziwych zmian" - zapewnił polityk. Obiecał "przywrócenie szacunku dla prawa".
Jego rywalka, Jeannette Jara z rządzącej koalicji lewicowej, uznała swoją porażkę. "Demokracja przemówiła mocno i jasno. Właśnie skontaktowałam się z prezydentem elektem Jose Antonio Kastem, by życzyć mu powodzenia dla dobra Chile" - napisała na platformie X.
Według częściowych wyników, opublikowanych po przeliczeniu głosów z większości komisji wyborczych, Kast uzyskał poparcie ponad 58 proc., a Jara - niecałych 42 proc. wyborców. Lider konserwatywnej Partii Republikańskiej obejmie władzę 11 marca 2026 roku i zastąpi obecnego, lewicowego prezydenta Gabriela Borica.
Sekretarz stanu USA Marco Rubio pogratulował Kastowi zwycięstwa. Oświadczył, że Stany Zjednoczone liczą na współpracę z jego administracją w celu "wzmocnienia bezpieczeństwa regionalnego i rewitalizacji naszych stosunków handlowych".
59-letni Kast, syn niemieckiego nazisty zbiegłego do Chile po wojnie, ubiegał się o urząd prezydenta po raz trzeci. Proponował między innymi budowanie zapór na granicach, wysyłanie wojska na obszary o wysokich wskaźnikach przestępczości i deportację nielegalnych imigrantów. Wcześniej jego radykalnie prawicowe poglądy nie przekonywały większości społeczeństwa, ale w ostatnich latach zyskały na popularności na fali obaw związanych z migracją i wzrostem przestępczości.
Agencja Reutera podkreśla, że zwycięstwo Kasta jest kolejnym przykładem odradzania się prawicy w Ameryce Łacińskiej. Dołącza on do szeregu prawicowych prezydentów, takich jak Daniel Noboa w Ekwadorze, Javier Milei w Argentynie czy Nayib Bukele w Salwadorze. W październiku zwycięstwo centroprawicowego polityka Rodrigo Paza zakończyło natomiast trwające od prawie 20 lat rządy socjalistów w Boliwii.
