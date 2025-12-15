info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Hiszpania: Kościół wzywa do rozpisania nowych wyborów
Hiszpania: Kościół wzywa do rozpisania nowych wyborów

Hiszpania  
Józef Wolny / Foto Gość Hiszpania
Sakralne zabytki w Ávila.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Hiszpanii (CEE), arcybiskup Luis Arguello wezwał w niedzielę do rozpisania nowych wyborów parlamentarnych. Premier Pedro Sanchez zarzucił duchownym mieszanie się do polityki.

W wywiadzie dla dziennika "La Vanguardia" duchowny powtórzył swoją krytykę z lipca br. podkreślając m.in., że mniejszościowemu rządowi Sancheza nie udało się uchwalić budżetu. W związku z tym wezwał do poddania się przez rząd głosowaniu nad wotum zaufania, złożenia wniosku o wotum nieufności albo rozpisaniu nowych wyborów.

Sanchez, którego rząd jest w ostatnim czasie krytykowany m.in. w związku ze skandalem korupcyjnym w jego najbliższym otoczeniu, wyklucza wcześniejsze wybory; kolejne mają odbyć się dopiero w 2027 r.

Sanchez zareagował na wezwanie CEE na wiecu w Estremadurze przed zbliżającymi się przyspieszonymi wyborami lokalnymi, wzywając Kościół do zachowania neutralności politycznej.

- Czas, w którym biskupi angażowali się w politykę naszego kraju, zakończył się wraz z nastaniem demokracji - powiedział premier, odwołując się do upadku dyktatury gen. Francisco Franco w 1975 r., kiedy Kościół cieszył się uprzywilejowaną pozycją.

Według danych Centrum Badań Socjologicznych (CIS) z kwietnia br. 55,5 proc. Hiszpanów deklaruje się obecnie jako katolicy, ale tylko 18,7 proc. to katolicy praktykujący. W ciągu ostatniego półwiecza liczba wiernych spadła o około 40 punktów procent.

Kościół jako instytucja wciąż pełni jednak ważną rolę w społeczeństwie. W 2024 r. roku zebrał ponadto rekordową sumę 429 mln euro odpisu podatku dochodowego od osób fizycznych, o 12 proc. więcej niż w 2023 r.

Z Madrytu Marcin Furdyna (PAP)

PAP |

dodane 15.12.2025 15:21

TAGI| HISZPANIA, KOŚCIÓŁ, PAP, POLITYKA, SPOŁECZEŃSTWO, WYBORY

