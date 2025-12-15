"PB": Chiny szykują się na wodorową rewolucję  

W ubiegłym roku całkowita produkcja wodoru w Chinach przekroczyła 36 mln ton. Do 2030 r. rząd położy główny nacisk na produkcję zielonego wodoru, aut na to paliwo i stacji do tankowania - pisze poniedziałkowy "Puls Biznesu".
"PB" zauważa, że produkcja wodoru w Chinach rozwija się dynamicznie, co możliwe jest dzięki rosnącym wydatkom rządu w Pekinie na czystą energię, które według think tanku Ember w ubiegłym roku sięgnęły 625 mld USD. "Tak duże zaangażowanie sprawiło, że w 2024 r. Państwo Środka odpowiadało za około 64 proc. nowych mocy odnawialnych zainstalowanych na świecie" - dodaje.
Przytaczając dane Narodowej Komisji Energetycznej (NEA), rządowego organu odpowiedzialnego za opracowywanie i wdrażanie planów energetycznych, gazeta wskazuje, że w ubiegłym roku produkcja wodoru - w większości szarego i czarnego, czyli produkowanego za pomocą gazu i węgla - urosła do ponad 36,5 mln ton, co plasuje ten kraj na pierwszym miejscu na świecie.
"Rosnące zielone moce w energetyce sprzyjają rozwojowi gospodarki wodorowej - koszt produkcji bezemisyjnego paliwa, czyli zielonego wodoru, spadł o 40 proc. w stosunku do 2020 r. i obecnie wynosi 20-30 juanów za kg (około 4 USD)" - pisze "Puls Biznesu".
Jak dodaje, według NEA "do 2030 r. produkcja bezemisyjnego paliwa może przekroczyć 3 mln ton rocznie, tworząc rynek o wartości ponad biliona juanów (około 140 mld USD)".
Radość i nadzieja – czy można zatrzymać je dla siebie czy raczej warto pośpiesznie podzielić się z innymi…
Wygląda na to, że nadchodzące Boże Narodzenie coraz częściej jest traktowane nie jako początek świątecznego czasu, ale jako jego finał.
W odległości mniejszej niż 500 metrów.
Oto pełne nagranie kazania, wygłoszonego dziś przez kard. Grzegorza Rysia podczas jego ingresu do krakowskiej katedry na Wawelu.
Kuria Diecezji Radomskiej wydała komunikat w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej publikacjami medialnymi dotyczącymi księdza Krzysztofa Dukielskiego. Poznaliśmy także wypowiedź Prokuratury Okręgowej w Radomiu.
Syria przygotowuje się do przeżycia drugich Świąt Bożego Narodzenia od czasu ucieczki byłego prezydenta Baszara al-Asada.
7 i 8 stycznia odbędzie się pierwszy nadzwyczajny konsystorz tego pontyfikatu.
Wszyscy w Kościele współtworzymy dom, za który jesteśmy odpowiedzialni - powiedział kard. Grzegorz Ryś w homilii podczas swojego ingresu do katedry na Wawelu. W wygłoszonym słowie metropolita krakowski ukazał Kościół jako wspólnotę pełną łaski, zakorzenioną w Słowie Bożym, Maryi oraz w misji ewangelizacyjnej i synodalnej, do której Duch Święty wzywa wspólnotę wierzących.
Wskazuje na Maryję jako na znak nadziei rodzącej życie.
W ataku zginęło 15 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.
O dawnej Wigilii opowiada historyk prof. Jarosław Dumanowski.