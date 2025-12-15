info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » "PB": Chiny szykują się na wodorową rewolucję
"PB": Chiny szykują się na wodorową rewolucję

"PB": Chiny szykują się na wodorową rewolucję  
02.06.2008 - Katowice . Tankowanie paliwa na stacji benzynowej . Fot. Romek Koszowski /Gosc Niedzielny

W ubiegłym roku całkowita produkcja wodoru w Chinach przekroczyła 36 mln ton. Do 2030 r. rząd położy główny nacisk na produkcję zielonego wodoru, aut na to paliwo i stacji do tankowania - pisze poniedziałkowy "Puls Biznesu".

"PB" zauważa, że produkcja wodoru w Chinach rozwija się dynamicznie, co możliwe jest dzięki rosnącym wydatkom rządu w Pekinie na czystą energię, które według think tanku Ember w ubiegłym roku sięgnęły 625 mld USD. "Tak duże zaangażowanie sprawiło, że w 2024 r. Państwo Środka odpowiadało za około 64 proc. nowych mocy odnawialnych zainstalowanych na świecie" - dodaje.

Przytaczając dane Narodowej Komisji Energetycznej (NEA), rządowego organu odpowiedzialnego za opracowywanie i wdrażanie planów energetycznych, gazeta wskazuje, że w ubiegłym roku produkcja wodoru - w większości szarego i czarnego, czyli produkowanego za pomocą gazu i węgla - urosła do ponad 36,5 mln ton, co plasuje ten kraj na pierwszym miejscu na świecie.

"Rosnące zielone moce w energetyce sprzyjają rozwojowi gospodarki wodorowej - koszt produkcji bezemisyjnego paliwa, czyli zielonego wodoru, spadł o 40 proc. w stosunku do 2020 r. i obecnie wynosi 20-30 juanów za kg (około 4 USD)" - pisze "Puls Biznesu".

Jak dodaje, według NEA "do 2030 r. produkcja bezemisyjnego paliwa może przekroczyć 3 mln ton rocznie, tworząc rynek o wartości ponad biliona juanów (około 140 mld USD)". 

PAP |

dodane 15.12.2025 06:51

